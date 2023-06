Scholz will mit Putin telefonieren, Kreml reagiert kühl von Thomas Röper Anti-Spiegel

Deutsch-russische Beziehungen

von Thomas Röper

10. Juni 2023

Bundeskanzler Scholz hat den Wunsch geäußert, demnächst mit Putin zu telefonieren. Die Reaktion aus dem Kreml war kühl.

Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, demnächst mit dem russischen Präsidenten Putin telefonieren zu wollen. Das ZDF zum Beispiel berichtet:

„Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, dass er bald wieder mit Russlands Präsident Wladimir Putin sprechen möchte. Er habe auch nach Beginn des Krieges mit ihm gesprochen, sagt Scholz auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg:

„Ich habe vor, das demnächst wieder zu tun.“

Voraussetzung für einen „fairen Frieden“ sei, dass Russland seine Truppen zurückzieht, sagte Scholz weiter. „Das ist das, was verstanden werden muss.““

Im Klartext will Scholz mit Putin über eine totale Kapitulation Russlands reden, wenn er das, was er gesagt hat, ernst meint und das auch Putin am Telefon mitteilen möchte. Angesichts der bisher erfolglosen ukrainischen Offensive und der hohen Verluste der Ukraine, ist das Wort „realitätsfern“ noch eine sehr höflich Umschreibung dessen, was Scholz von sich gibt.

Die Reaktion aus dem Kreml war zwar keine eindeutige Absage an ein Telefonat, aber wenig überraschend sehr kühl. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet:

„Ein Telefongespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz stehe noch nicht auf dem Programm, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Staatschefs, gegenüber der TASS.

„Nein“, sagte er auf die Frage, ob ein solcher Kontakt bereits geplant sei.

Zuvor hatte der deutsche Bundeskanzler am Samstag erklärt, er wolle „demnächst“ mit Putin sprechen.

Der russische Präsident und der deutsche Bundeskanzler haben seit Beginn der Militäroperation 11 Mal telefoniert, darunter drei Mal im trilateralen Format, an dem auch der französische Präsident Emmanuel Macron beteiligt war. Die meisten dieser Kontakte fanden im vergangenen Frühjahr statt. Das letzte Telefongespräch zwischen Putin und Scholz fand am 2. Dezember 2022 statt. Das letzte persönliche Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs fand am 15. Februar 2022 im Kreml statt.“

Euphorie über die Möglichkeit, mit Scholz zu telefonieren, klingt anders. Da der Kreml bisher Gesprächsanfragen nicht abgelehnt hat, ist es möglich, dass ein solches Telefonat auf deutschen Wunsch zu Stande kommt, allerdings sind keine Ergebnisse zu erwarten. Der Grund ist einerseits die Haltung von Scholz, andererseits die Tatsache, dass die USA der Bundesregierung die außenpolitischen Entscheidungen vorgeben.

Da man das in Russland weiß, ist es auch möglich, dass der Kreml ein Telefonat mit Scholz ablehnt. Das wäre allerdings das erste Mal in den letzten Jahrzehnten.