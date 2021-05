Herzlichen Glückwunsch an Nicola Sturgeon zum Wahlsieg und viel Glück auf dem steinigen Weg in die Unabhängigkeit von Großbritttanien

Bild: First Minister Nicola Sturgeon in Edinburgh, Scotland 9 May 2021 [Jeff J Mitchell/Getty Images]

Schottische Regierungschefin verurteilt Israels Angriffe auf Al-Aqsa

9. Mai 2021

Die Premierpräsidentin von Schottland verurteilte am Samstag die rohe Gewalt der israelischen Behörden, die gegen palästinensische Muslime während ihres Gottesdienstes in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem eingesetzt wurde, berichtet die Anadolu Agency.

Nicola Sturgeon forderte in einer Erklärung auf Twitter die israelische Regierung auf, auf die Aufrufe der internationalen Gemeinschaft zu hören und ihre Angriffe auf die drittheiligste Stätte des Islam sowie ihre illegalen Vertreibungen palästinensischer Bewohner im besetzten Viertel Sheikh Jarrah einzustellen.

“Der Angriff auf ein Gotteshaus zu jeder Zeit ist verwerflich, aber der Angriff auf eine Moschee während des Ramadan ist absolut nicht zu rechtfertigen”, sagte Sturgeon.

“Es ist auch eine Verletzung des internationalen Rechts. Israel sollte die Aufforderung beherzigen, die Gewalt sofort einzustellen”, fügte die Premierministerin hinzu und benutzte dabei den Hashtag #SheikhJarrah, der in der vergangenen Woche auf Twitter die Runde gemacht hat.

In diesem Monat ordnete das israelische Bezirksgericht in Jerusalem an, dass palästinensische Familien, die in dem besetzten Viertel in Ost-Jerusalem leben, ihre Häuser räumen müssen. Bis zu 60 Personen, darunter 17 Kinder, sollen von den Behörden zwangsgeräumt werden, um Platz für den Abriss und den Bau von israelischen Siedlerhäusern zu schaffen.

Als Folge des Urteils und aus Solidarität mit Sheikh Jarrah haben Palästinenser in einigen Gebieten, aber auch in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee und des Felsendoms gegen die Entscheidung des Gerichts demonstriert. Als Reaktion auf diese Demonstrationen hat die israelische Polizei, bewaffnet mit Rauch und Betäubungsgranaten, die Demonstranten gewaltsam auseinandergetrieben.

WATCH: Israelischer Soldat gefilmt, wie er bei einem Protest im Westjordanland auf dem Hals eines älteren Palästinensers kniet

Die Behörden haben auch versucht, Ramadan-Versammlungen in und um die Moschee gewaltsam zu verhindern, und am Freitagabend, dem Internationalen Jerusalem-Tag, war die Umgebung Schauplatz eines Schlachtfeldes, als israelische Kräfte gewaltsam gegen Demonstranten und Gläubige vorgingen.

Die Al-Aqsa-Moschee sowie der angrenzende Felsendom sind Teil des Haram Al-Sharif und die drittheiligste Stätte des Islam. Die Umgebung wird von Jordanien verwaltet, doch die israelische Regierung erhebt Anspruch auf das Gebiet, sponsert gewalttätige Angriffe von Rechtsextremisten und ist sogar in das Gebiet eingedrungen.

Das brutale Vorgehen Tel Avivs hat internationale Verurteilung auf der ganzen Welt hervorgerufen, wobei viele Länder Israel aufforderten, seine bösartigen Aktivitäten einzustellen und das Völkerrecht zu respektieren.

Über 200 Palästinenser wurden am Freitagabend bei israelischen Angriffen auf die Al-Aqsa und andere besetzte Gebiete in Ost-Jerusalem verletzt. Übersetzt mit Deepl.com

