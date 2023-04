Pope’s Patron Saints of Journalists © Photo: REUTERS/Vatican Media The problem is that Pope Francis and his entourage live in their own tiny bubble, with agents of the West’s intelligence services on all sides. Though I tip my hat to those gallant Dominican nuns, I cannot do the same regarding Pope Francis, who should be playing a more active, evangelising role in all this.

Schutzheilige des Papstes für Journalisten

Von Declan Hayes

31. März 2023

Das Problem ist, dass Papst Franziskus und seine Entourage in ihrer eigenen kleinen Blase leben, mit Agenten der westlichen Geheimdienste auf allen Seiten.

Obwohl es die meisten Leser außerhalb der großen Salesianer-Institutionen Italiens vielleicht nicht interessiert, dass Papst Franziskus den heiligen Titus Brandsma, “einen holländischen Karmeliterpriester, Journalisten und Märtyrer”, zum Schutzpatron der Journalisten erhebt, den zuvor der heilige Franz von Sales, “Schutzpatron der katholischen Schriftsteller, der katholischen Presse, der Gehörlosen, der Journalisten und der Erwachsenenbildung”, innehatte, sollten sie weiterlesen, um sich selbst ein Bild vom größeren Zusammenhang zu machen.

Brandsma war ein niederländischer Karmelitermönch, der sich vor und vor allem während der Okkupation aktiv gegen die Nazi-Ideologie stellte, zumindest bis zum 26. Juli 1942, als er von den Nazis euthanasiert wurde. Da Brandsma zweifelsohne ein Verfechter der Veröffentlichung und Verdammung war, fragt man sich, ob er zu denjenigen passt, die nicht aus demselben Holz geschnitzt sind wie Julian Assange, Seymour Hersh und Konsorten. Man kann sich fragen, ob die guten Dominikanerinnen des Ewigen Rosenkranzes der Blauen Kapelle in Union City oder jemand, der ihnen helfen möchte, Assange, einem Katholiken in gutem Ruf, dieses Poster des heiligen Titus schicken werden, auf dem zu lesen ist: “Pater Titus Brandsma, emeritierter Rektor der Katholischen Universität von Holland, Märtyrer in Dachau”. Wie der heilige Titus in Dachau, so scheint es auch bei Assange in Belmarsh zu sein. Aus den Augen und aus dem Sinn, aber wir werden noch 80 Jahre nach deinem Tod ein Ave für dich singen.

Ich ziehe meinen Hut vor diesen tapferen Dominikanerinnen, aber ich kann nicht dasselbe tun, wenn es um Papst Franziskus geht, der eine aktivere, evangelisierende Rolle in all dem spielen sollte. Obwohl ich nichts gegen den heiligen Titus oder den heiligen Maximilian Kolbe habe, dessen Heiligenschein aus irgendeinem Grund ebenfalls im Rennen ist, scheint das alles nicht ganz koscher zu sein.

Wenn der heilige Titus den Auftrag erhält, ist das in Ordnung, aber was hat das alles mit Katholiken oder Journalisten im Allgemeinen zu tun? Was nützt es denjenigen, die für Russia Today und andere auf der schwarzen Liste stehende Seiten arbeiten? Was ist mit den drei syrischen Journalisten, die mit mir, dem italienischen katholischen Radio, dem syrischen Botschafter des Vatikans und den christlichen Führern Syriens am Ostersonntag 2014 in Maaloula waren, aber nie abgereist sind, da sie alle von den gemäßigten Rebellen der NATO ermordet wurden? Warum gibt man nicht einem von ihnen den Auftritt? Oder wie wäre es mit der palästinensischen katholischen Journalistin Shireen Abu Akleh, die von den Israelis am 11. Mai 2022 gemartert wurde, weil sie eine katholische palästinensische Journalistin war? Was ist mit Stephen Sahionie, einem syrischen Journalisten, der für diese Publikation schreibt? Welche Bedeutung hat ein längst verstorbener Niederländer für ihn und die Millionen seiner Landsleute, die unter ständigem israelischen Bombardement stehen? Sind sie Kinder eines geringeren Gottes? Auch wenn der Herr die Gebete der Armen erhört, so scheinen doch alle westlichen Redakteure diesseits der Himmelspforte taub zu sein für ihre Notlage oder die der Jemeniten oder der Russisch sprechenden Menschen in der Ostukraine, könnte der Heilige Franz von Sales, der Schutzpatron der Tauben, Stummen, Blinden und Dummen, die beste Eintrittskarte für sie sein.

Und dann ist da noch unser viel gescholtener serbischer Mitarbeiter Stephen Karganovic, dessen gut informierte und gut geschriebene Artikel ein viel breiteres Publikum verdienen; sein jüngster Artikel über den serbischen Priester Pater Anthony, ein Heiliger, der aus demselben Stoff wie Brandsma geschnitten ist, ist ein Knaller, den alle wahren Anhänger des Heiligen Titus lesen sollten.

Das gilt auch für Jeremy Corbyn, der von den Anhängern von Papst Franziskus mit Häme überschüttet wird. Hier ist zum Beispiel der anglikanische Sektenführer Justin Welby, der gerade erst von der Anfeuerung der ukrainischen Asow-Nazis zurückgekehrt ist, und Corbyn im Jewish Chronicle diffamiert, einem Blatt, das, wie ich bereits erwähnt habe, eine eigene unrühmliche Geschichte hat. Warum, im Namen des heiligen Titus, trieb sich Papst Franziskus mit diesem Welby-Fiesling in Afrika herum, wenn er das Werk des Herrn anderswo, zum Beispiel in Syrien, hätte tun können?

Das Problem ist, dass Papst Franziskus und sein Gefolge in ihrer eigenen winzigen, entmannten Blase leben, mit Agenten der verschiedenen Geheimdienste des Westens auf allen Seiten, die die unzähligen Risse und kleinlichen Rivalitäten am Hof des Vatikans ausnutzen. Sie brauchen nicht so sehr den Heiligen Titus, sondern McKinsey und Boston Consulting, um ihr Schiff in Ordnung zu bringen.

Wenn wir uns die katholischen Medien in Großbritannien und Irland ansehen, so sind ihre Journalisten, von denen viele von der Fleet St. abgestellt sind, ausgesprochen pro-israelisch und daher entschieden gegen die Christen in Palästina, Syrien und Libanon, für die wir gelegentlich gebeten werden zu beten, als ob diese modernen Brandsmas und Kolbes nicht für sich selbst beten könnten. Diese von Israel kontrollierten katholischen Torwächter Großbritanniens und Irlands sind nicht nur eine Beleidigung für diese Märtyrer, sondern auch eine Beleidigung für den Katholizismus, den Journalismus und die grundlegende Menschlichkeit.

Die katholische Analyse ist bestenfalls lauwarm; es gibt absolut kein Reden mit der Macht, kein zur Rechenschaft ziehen der großen israelischen, britischen und amerikanischen Verbrecher. Vorbei sind die Zeiten von Pater Daniel Berrigan SJ, Pater Denis Faul und Schwester Sarah Clarke, und jetzt gibt es einen Haufen Narzissten, die sich einbilden, sie würden sich den Nazis entgegenstellen, wie es Brandsma und Tausende anderer polnischer, französischer, deutscher und niederländischer Priester getan haben. Keine Chance!

Da es das Dritte Reich nicht mehr gibt, ist der Widerstand gegen seine Grausamkeiten überflüssig. Selenskyjs Rumpfreich ist immer noch da und seine Gestapo verprügelt harmlose Priester und ermordet Journalisten. Obwohl ich keinen Zweifel daran habe, wie der heilige Titus oder der widerwärtige Welby zu solchen Grausamkeiten stehen würden, ist Papst Franziskus eine andere Sache.

Sein Jesuitenorden hat immer versucht, es allen recht zu machen, sich abzusichern und sich, so glauben sie gerne, an die Schalthebel der Macht zu setzen. Aber dieses Schiff ist abgefahren. Der Papst kann so viele Schutzheilige ernennen, wie er will, je mehr, desto besser. Aber der Rest von uns muss eine Entscheidung treffen, die richtige Entscheidung, sich auf die Seite der Unterdrückten zu stellen, auf die Seite der Christen in der Levante, der Mandäer und Chaldäer im Irak, der orthodoxen Christen in der Ukraine. Und wie Stephen Karganovic und die deutsche Märtyrerin Aline Lipp zu sein, die in gewisser Weise ein passenderer Märtyrer ist als der heilige Titus, da sie nicht aktiv den Märtyrertod gesucht, sondern einfach die Wahrheit zur Macht gesagt hat, zur deutschen Macht, die, wie der heilige Titus bezeugt, eine wenig beneidenswerte Erfolgsbilanz beim Märtyrertod unserer Heiligen aufweist.

Aber Deutschlands widerwärtige Führer sind damit nicht allein; man muss sich nur die Schlachtenehre von Amerika, Albion, Frankreich und ihren Kumpanen ansehen, um das zu erkennen, oder man muss sich die Verfolgung russischsprachiger Menschen in den baltischen Staaten und in Zelenskys Rumpfreich ansehen. Obwohl die Journalisten des Economist, des Guardian, der BBC und der anderen NATO-Medien zu all dem keinen Mucks von sich geben, können wir mit Te Deums im Vatikan rechnen, wenn eine dieser Reinkarnationen von Der Stürmer den heiligen Titus auch nur am Rande erwähnt. Was Alina Lipp, Karganovic, die Chaldäer oder die Mandäer betrifft, so sollten Sie nicht den Atem anhalten, denn sie sind, wie der katholische Journalist und politische Gefangene Julian Assange, wie Welby und seine Freunde Ihnen sagen werden, Kinder eines geringeren Gottes, nicht ganz koscher, nicht ganz von der Sorte, die den vergoldeten Käfig des Papstes unbefleckt und unbefleckt vom rohen Blut der heutigen Märtyrer verlassen wird.

Viel Glück also für dich, heiliger Titus, in deiner neuen Rolle. Erwarten Sie jedoch nicht zu viele Aves von mir, bis Sie Papst Franziskus dazu bringen, das Richtige zu tun und all die syrischen, palästinensischen, irakischen, jemenitischen und russischen Journalisten, Priester und Nonnen zu ehren, die in letzter Zeit auf den Tötungsfeldern der NATO ihr Martyrium erlitten haben. Beim Untergang der Sonne und am Morgen werden wir ihrer gedenken. Auf dass wir sie nicht vergessen! Übersetzt mit Deepl.com

