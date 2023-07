Sweden Is Encouraging Quran Burning Muslims and Muslim immigrants living in Sweden are feeling they are not welcome, not respected, and not appreciated. An immigrant in Sweden, Salwan Momika, burnt…

© Foto: Social Media

Schweden ermutigt zur Koranverbrennung



Von Steven Sahiounie



2. Juli 2023

Muslime und muslimische Einwanderer, die in Schweden leben, fühlen sich nicht willkommen, nicht respektiert und nicht gewürdigt.

Ein Einwanderer in Schweden, Salwan Momika, verbrannte den Koran am ersten Tag des muslimischen Feiertags Eid al Adha. Er trat zuerst auf das Buch, wickelte es in Speckstreifen ein, die nach muslimischem Recht verbotene Lebensmittel sind, und verbrannte das Buch dann auf einer Bühne vor Schaulustigen vor einer Moschee in Stockholm.

Momika hat bereits früher gesagt, dass er glaubt, dass die muslimische Religion einen so negativen Einfluss hat, dass der Koran weltweit verboten werden sollte.

Die Vereinigten Staaten, Marokko, die Türkei, Saudi-Arabien und viele muslimische Länder verurteilten die Tat. Jüdische Gruppen in Schweden verurteilten die Tat und erinnerten an eine Tora, die in den 1930er Jahren von den Nazis in Deutschland verbrannt wurde, woraufhin die jüdische Bevölkerung bei lebendigem Leib verbrannt wurde.

Die schwedische Polizei

Momika beantragte die Verbrennung des Korans als einen Akt der freien Meinungsäußerung in einer Demokratie. Die Polizei ist für die Genehmigung einer solchen Tat zuständig, und offenbar hat sie den Antrag genehmigt, ohne die Motive und Ideologien zu untersuchen, die Momika zu einer solchen Tat treiben.

Der dänische Extremist Rasmus Paludan verbrannte im Januar den Koran vor der türkischen Botschaft, was dazu führte, dass die Gespräche Schwedens mit der Türkei über die NATO-Mitgliedschaft auf Eis gelegt wurden, und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, sein Land werde den NATO-Beitritt Schwedens nicht unterstützen, wenn die Verbrennung des Korans nicht verboten werde.

Die Äußerungen von Präsident Wladimir Putin

Der russische Präsident Putin besuchte gestern anlässlich des Eid al Adha eine Moschee in Derbent und erhielt von muslimischen Geistlichen aus Dagestan einen Koran geschenkt.

Putin nutzte die Gelegenheit, um sich zu den Koranverbrennungen in Schweden zu äußern und sagte, dass diese in Russland sowohl verfassungsrechtlich als auch nach dem Zivilstrafgesetzbuch als Verbrechen behandelt werden.

“Der Koran ist für Muslime heilig und sollte auch für andere heilig sein”, sagte er, während er den Geistlichen für das Geschenk dankte und hinzufügte: “Wir werden uns immer an diese Regeln halten.”

Die Türkei und die Abstimmung über den NATO-Beitritt Schwedens

Die Türkei ist der Schlüssel für den Beitritt Schwedens zur NATO. In der Erklärung der USA, in der sie die Koranverbrennung verurteilten, betonten die USA, dass die Türkei Schweden den Beitritt zur NATO ermöglichen müsse. Die Dringlichkeit hängt mit dem von den USA angezettelten Krieg gegen Russland zum Zwecke des Regimewechsels zusammen, der derzeit in der Ukraine geführt wird. Die Türkei ist ein Verbündeter Russlands, aber auch ein NATO-Mitglied. Aufgrund dieser Situation ist die Türkei gespalten zwischen den Beziehungen zu Nationen, die miteinander in Konflikt stehen.

Die Türkei ist zu etwa 99 % muslimisch, und Präsident Erdogan nimmt die Koranverbrennung sehr ernst und persönlich. Die Koranverbrennung in Schweden scheint ein direkter Angriff auf die Türkei und gegen das nationale Interesse Schwedens an einem NATO-Beitritt zu sein.

Erdogan hatte darauf hingewiesen, dass Schweden Kurden beherbergt und unterstützt, die Verbindungen zur PKK haben, einer Terrorgruppe, die in den letzten drei Jahrzehnten in der Türkei über 30.000 Menschen getötet hat. Die von den USA unterstützten SDF und YPG im Nordosten Syriens stehen ebenfalls mit der PKK in Verbindung, was eine ernsthafte Bedrohung für die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei darstellt.

Wer hat den Koran verbrannt, und warum?

Salwan Momika, 37, ist Iraker aus Qaraqosh, lebte aber seit 2016 in Ankawa. Sein nationaler Pass war irakisch, aber seine Identität ist assyrisch. Er ist syrischer Christ, Teil einer historischen Gemeinschaft von Christen im Irak, die während der US-Invasion und der Besetzung des Iraks 2003 unter Massakern zu leiden hatten und während der ISIS-Angriffe während der Besetzung 2014-2016 erneut Opfer wurden. Im Jahr 2022 erhielt er einen schwedischen Reisepass.

Momika versuchte, seine Identität zu verbergen, indem er sich kürzlich gegenüber den Medien als Atheist bezeichnete, aber er trägt ein tätowiertes Kreuz auf dem Arm. Er ist Teil einer großen Gemeinschaft von 150 000 syrischen Christen in Schweden, die seit den 1960er Jahren dorthin migriert sind. Nach dem Krieg der USA gegen den Irak und seine Bevölkerung und dem Angriff der US-NATO auf Syrien zum Zwecke des Regimewechsels im Jahr 2011 kamen noch mehr Syrer nach Schweden und suchten einen sicheren Ort zum Leben.

Auf der Facebook-Seite Momika wurden 2016 Fotos von Spruchbändern mit der Aufschrift SAYFO 1915 gezeigt, die in Menschenmengen gehalten wurden. Dies bezieht sich auf den Völkermord des türkischen Osmanischen Reichs an syrischen Christen, griechischen Katholiken und Armeniern. Das Wort Sayfo ist die Selbstbezeichnung von Momika.

Kevork Almassian, ein bekannter syrischer Journalist, fand auf Momikas Website heraus, dass er behauptet, zwischen 2014 und 2018 Gründer und Vorsitzender der “Syrischen Einheitspartei” gewesen zu sein und mit den von den USA unterstützten kurdischen SDF verbündet zu sein; auf der Seite heißt es, “Dezentralisierung ist das beste System” für Syrien.

Momika ist ein Syrer, der von Hass auf Muslime im Allgemeinen, aber insbesondere auf die Türken erfüllt ist. Seine Motivation, den Koran zu verbrennen, ist sehr persönlich und berührt seine Identität und Abstammung. Er hat in Schweden einen Zufluchtsort gefunden und nutzt die Freiheit, die ihm dort gewährt wird, um seine Agenda des konfessionellen und ethnischen Hasses zu verfolgen. Seine Unterstützung für die Kurden im Nordosten Syriens zeigt, dass er gegen die Türkei und ihre Sicherheit ist.

Momika ist Mitglied der Schwedendemokraten, einer rechtsgerichteten Partei, die im Reichstag die zweitgrößte Fraktion stellt. Einige der Parteigründer waren weiße Nationalisten und Neonazis, und die Partei ist nach wie vor antiislamisch eingestellt.

Es stellt sich die Frage, warum die schwedischen Behörden nicht gegen ihn ermitteln und die Koranverbrennung nicht zulassen konnten, die nichts mit Religionsfreiheit zu tun hat, sondern nur die Fantasie eines Mannes auslebt. Oder lebt Schweden seine eigenen sektiererischen und ethnischen Fantasien aus?

Die schwedische Polizei nimmt syrische Kinder von ihren Eltern weg

Schweden hat eine große muslimische Gemeinschaft, und obwohl es unter ihnen kriminelle Elemente gibt, sind die meisten gesetzestreue Einwohner und Bürger, die einen Beitrag zur Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

In Schweden werden Kinder im schulpflichtigen Alter ihren syrischen Eltern weggenommen und in einer Pflegefamilie untergebracht, wobei die Eltern nicht einmal wissen dürfen, wo sich das Kind aufhält. Die schwedischen Sozialdienste bringen den Kindern in den Schulen bei, was zu Hause erlaubt ist und was nicht. Dies ermutigt die Kinder, ihre Eltern zu verpfeifen, was dazu führt, dass das Kind dauerhaft weggenommen wird.

Nicht willkommen

Muslime und muslimische Einwanderer, die in Schweden leben, haben das Gefühl, nicht willkommen zu sein, nicht respektiert und nicht geschätzt zu werden.

Ein Einwohner von Malmö, der nicht namentlich genannt werden möchte, aber als Englischlehrer aus Syrien arbeitet, sagte: “Ich habe langsam das Gefühl, dass die Schweden mich auffordern, meinen Koran und meine Kinder zu nehmen und nach Hause zu gehen.”Übersetzt mit Deepl.com



Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist, der in Syrien lebt. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …