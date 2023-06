Sweden’s freedom of speech is trumped by a Muslim masterclass in tolerance It’s Eid Al-Adha, a blessed time of year for Muslims and a magnet for attention-seekers who do their best to provoke and incite them to react violently so that they can sell a mediocre book, film or c…

Bild: Studenten protestieren am 24. Januar 2023 in Gaza gegen die Verbrennung des Korans in Schweden [Mohammed Asad/Middle East Monitor].

Schwedens Redefreiheit wird von einer muslimischen Meisterklasse in Toleranz übertrumpft

Von Yvonne Ridley



30. Juni 2023

Es ist Eid Al-Adha, eine gesegnete Zeit des Jahres für Muslime und ein Magnet für Aufmerksamkeitssucher, die ihr Bestes tun, um sie zu provozieren und zu gewalttätigen Reaktionen anzustiften, damit sie ein mittelmäßiges Buch, einen Film oder eine Karikatur verkaufen oder eine brisante politische Situation schaffen können, um den Islam zu dämonisieren. Dies geschieht zweimal im Jahr, jedes Jahr, an Eid Al-Fitr und Eid Al-Adha.

Die hasserfüllten Fanatiker lassen sich irgendeine Form der Beschimpfung einfallen, um Muslime zu provozieren und zu verärgern. Deshalb ziehe ich meinen Hut vor der 200-köpfigen Gemeinde, die sich zum Zuckerfest vor einer Stockholmer Moschee versammelte und den widerwärtigen 37-jährigen irakischen Flüchtling Salwan Momika einfach ignorierte.

In einer praktischen Demonstration extremer Toleranz blieben die Muslime ruhig, während der gepeinigte Iraker Koranseiten zerriss, das zerrissene Papier an seinen Schuhen abwischte und sogar eine Speckscheibe herstellte, mit der er das Heilige Buch einrieb, bevor er es in Brand setzte. Am Ende dieser hasserfüllten Darbietung verhöhnten die Muslime der Moschee Momika sanft, während ein anderer, nicht identifizierter Komplize versuchte, mit einem Megaphon Hass unter der Menge zu schüren.

Zwei Schaulustige sprachen anschließend mit dem Journalisten Nils Adler, der für Al Jazeera über den geplanten Protest berichtete. “Ich fühle mich schlecht für ihn [Momika], nicht für uns”, sagte der Finanzmanager Avsan Mezori, 32. Er fügte hinzu, dass er als Muslim “das, was ich in mir trage, nicht mitnehmen kann; ich möchte ihm nicht die Aufmerksamkeit schenken”. Husam El-Gomati, ein aus Libyen stammender politischer Aktivist, bezeichnete die Tat als “Trick”, mit dem eine Reaktion provoziert werden sollte, die dazu benutzt werden könnte, “Muslime als gewalttätig darzustellen”.

Ich habe mehrere Berichte darüber gelesen, dass es sich in Wirklichkeit um ein Nicht-Ereignis handelte, auch wenn einige der boshaften britischen Boulevardzeitungen es vorzogen, das falsche Narrativ der “globalen Wut” zu verbreiten, wie (ziemlich vorhersehbar) die Daily Mail berichtete.

EXPLAINER – Die Türkei lässt Schweden mit der NATO-Mitgliedschaft warten, während der entscheidende Gipfel näher rückt

Offensichtlich war eine solche Aktion darauf ausgerichtet, Muslime zu verletzen und eine gewalttätige Reaktion hervorzurufen. Die Tatsache, dass diese schwedischen Muslime weitgehend teilnahmslos blieben, ist ein Tribut an sie und, wie ich finde, an die besten Traditionen des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm). Die Reaktion war besonnen und reif, obwohl es enttäuschend ist, dass ein Land wie Schweden Momikas Protest überhaupt zugelassen hat.

Eine weitere Reaktion auf seine erbärmliche Theatralik erfolgt auf viel höherer Ebene durch den türkischen Außenminister, der die Koranverbrennung vor der Stockholmer Moschee kritisiert hat. “Ich verurteile den abscheulichen Protest in Schweden gegen unser heiliges Buch am ersten Tag des gesegneten Eid Al-Adha”, twitterte Hakan Fidan am Mittwoch. “Es ist inakzeptabel, Anti-Islam-Proteste im Namen der Meinungsfreiheit zuzulassen.”

Dies könnte den Antrag Schwedens auf Beitritt zur NATO, der der Zustimmung Ankaras bedarf, weiter erschweren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch, Schweden habe einige Fortschritte gemacht, um die Unterstützung der Türkei zu erhalten, aber nicht genug. Die NATO teilte mit, dass sich die Spitzendiplomaten beider Länder nächste Woche in Brüssel treffen werden.

Ein starkes Polizeiaufgebot hatte es dem unruhigen Iraker ermöglicht, seinen Protest zu starten. Meiner bescheidenen Meinung nach hätte eine solch negative, hasserfüllte und sinnlose Veranstaltung nicht stattfinden dürfen. Die Behörden haben jedoch nicht gehandelt – und es besteht kein Zweifel daran, dass dies bis zur Spitze der Regierung vorgedrungen wäre – und werden möglicherweise die Konsequenzen in Form einer weltweiten Gegenreaktion anderer Regierungen in der muslimischen Welt zu spüren bekommen.

Die schwedische Regierung hätte den hasserfüllten Akt mit den bestehenden Gesetzen leicht stoppen können, da er eine Bedrohung für die Sicherheit darstellte, aber sie hat es nicht getan. Glücklicherweise entschieden sich die Muslime in der unmittelbaren Umgebung dafür, nicht gewaltsam zu reagieren, sondern den Protest stattdessen zu verspotten. Es war eine Lektion in Sachen Weisheit und Toleranz, die von anderen Muslimen in der ganzen Welt aufmerksam verfolgt werden sollte, da ähnliche Demonstrationen andernorts in Blutvergießen endeten. Diese Demonstration verlief jedoch relativ friedlich, und nach Angaben der Polizei wird nun gegen den Organisator wegen Aufwiegelung und Verstoßes gegen das saisonale Verbot des Feuermachens in Schweden ermittelt. Ein Mann wurde Berichten zufolge der versuchten Körperverletzung verdächtigt, und ein anderer, der Steine in der Hand hielt, wurde von der Polizei abgeführt.

Momika bestritt, dass er die Absicht hatte, Schwedens Bewerbung um den NATO-Beitritt zu sabotieren, und sagte, er habe erwogen, mit seinem Protest zu warten, bis Schweden der Organisation beigetreten sei. Die schwedischen Behörden hätten sich das zweifellos gewünscht, aber wenn die Türkei ein Veto gegen den Antrag Stockholms einlegt, kann sie nur sich selbst die Schuld geben. In seinem Antrag auf Genehmigung der Demonstration erklärte der offensichtlich verstörte Iraker, er wolle vor der Moschee in Stockholm protestieren “und … meine Meinung über den Koran zum Ausdruck bringen”. Der schwedische Beamte, der ihm grünes Licht gab, sollte vielleicht über die Geschehnisse und Momikas Beweggründe nachdenken.

In Anbetracht der Reihe von Protesten in Schweden gegen den Islam und für die Rechte der Kurden, die die Türkei so beleidigt haben, ist es kein Wunder, dass Ankara den NATO-Beitritt des nordischen Landes verzögert hat. Erdogan beschuldigt Schweden, Personen zu beherbergen, die er als Terroristen betrachtet, und hat deren Auslieferung gefordert. Einmal mehr hat der türkische Staatschef die Art von Führung gezeigt, die Muslime in aller Welt in Abwesenheit eines Kalifen zu schätzen wissen. In der Zwischenzeit hat die NATO die Türkei behutsam dazu gedrängt, ihr Veto gegen den Antrag Stockholms noch vor dem nächsten Gipfeltreffen der Allianz am 11. und 12. Juli in Brüssel aufzuheben.

Die Tatsache, dass die NATO, eine der mächtigsten militärischen Institutionen der Welt, es zugelassen hat, dass ihre Pläne von einem verblendeten irakischen Flüchtling überlistet werden, hat mich an die Warnung von Martin Luther King Jr. erinnert, dass wir die Macht der menschlichen Dummheit niemals unterschätzen sollten. “Nichts auf der Welt ist gefährlicher als aufrichtige Ignoranz und gewissenhafte Dummheit”, sagte der verstorbene Bürgerrechtsführer. Damit ist die Entscheidung Schwedens, den Protest vor der Moschee zuzulassen, treffend umschrieben.

Im Januar setzte Ankara die Gespräche mit Schweden über dessen NATO-Bewerbung aus, nachdem Rasmus Paludan, ein schwedisch-dänischer Aktivist, der wegen rassistischer Beschimpfungen verurteilt wurde, vor der türkischen Botschaft in Stockholm eine Kopie des Korans verbrannt hatte. Paludan, der Vorsitzende der rechtsextremen dänischen Partei Hard Line, löste in Schweden Ausschreitungen aus, als er auf einer Tournee durch das Land Kopien des Heiligen Buches des Islam verbrannte. Später stellte sich heraus, dass diese Flut von Koranverbrennungen von einem rechtsextremen Journalisten mit Verbindungen zu vom Kreml unterstützten Medien finanziert wurde. So etwas kann man sich wirklich nicht ausdenken.

Die schwedische Polizei hat in letzter Zeit offenbar mindestens zwei weitere Anträge auf Durchführung von Anti-Koran-Protesten abgelehnt, doch wurden ihre Entscheidungen von den Gerichten mit der Begründung aufgehoben, dass sie gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen. Zur jüngsten Verbrennung des Heiligen Buches äußerte sich der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson lediglich: “Es ist legal, aber nicht angemessen. Wir leben in einer Zeit, in der man ruhig bleiben und daran denken sollte, was das Beste für Schwedens langfristige Interessen ist. Wie sieht es damit aus, Herr Kristersson?

Das wiedererstarkte Saudi-Arabien unter seinem De-facto-Chef Kronprinz Mohammed Bin Salman hat die Koranverbrennung vom Januar verurteilt. Es wird interessant sein zu sehen, ob eine Regierung in der arabischen Welt Schweden für dieses jüngste Beispiel “unangemessener” Meinungsfreiheit büßen lässt.

In der Zwischenzeit kann man den klugen schwedischen Muslimen in Stockholm nur gratulieren, die sich am Eid-Tag für sanften Spott statt für Gewalt entschieden haben. Damit stellten sie sicher, dass der Schmerz und die Verletzung, die Salwan Momika zufügen wollte, nicht ins Schwarze trafen. Sie übernahmen die Kontrolle über eine potenziell schwierige Situation und vergaßen im Geiste des vom Propheten gesetzten Standards Rache und Hass und feierten ihren besonderen Tag trotz des irakischen Flüchtlings und seiner Kumpane.

Schwedische Liberale sollten jetzt vielleicht darüber nachdenken, warum intelligente Menschen missbraucht werden, damit dumme Menschen sich rühmen können, dass sie Redefreiheit haben, nicht zuletzt, weil letztere durch einen muslimischen Meisterkurs in Toleranz übertrumpft wurde. Wir leben wirklich in verrückten Zeiten. Übersetzt mit Deepl.com

