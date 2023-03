Silence is not an option, and sending weapons to Ukraine perpetuates the war As is usually the case in long wars, the warring parties and their affiliated media in the Russia-Ukraine conflict have painted each other using uncompromising language, making it nearly impossible to offer an unbiased view of the ongoing tragedy that has killed, wounded and displaced millions of people.

Schweigen ist keine Option, und Waffenlieferungen an die Ukraine führen den Krieg fort

von Ramzy Baroud

6. März 2023

Wie in langen Kriegen üblich, haben sich die Kriegsparteien und die ihnen nahestehenden Medien im Russland-Ukraine-Konflikt gegenseitig mit einer kompromisslosen Sprache überzogen, was eine unvoreingenommene Sicht auf die anhaltende Tragödie, die Millionen von Menschen getötet, verwundet und vertrieben hat, fast unmöglich macht.

Es ist zwar verständlich, dass Kriege von solcher Grausamkeit und fast völliger Missachtung der elementarsten Menschenrechte oft unser Gefühl für das, was wir für moralisch und gerecht halten, schärfen, doch manipulieren die an solchen Konflikten beteiligten und investierten Parteien die Moral oft aus politischen und geopolitischen Gründen. Diese Logik ist in der Ukraine im Gange. Beide Seiten beharren darauf, dass nichts weniger als ein umfassender Sieg akzeptabel ist. Die ukrainische Sichtweise wird von den westlichen Ländern in Wort und Tat unterstützt, die moderne Waffen im Wert von Milliarden von Dollar geliefert haben, die einen ohnehin schon blutigen Konflikt nur noch schlimmer gemacht haben. Sie halten den Krieg aufrecht, anstatt ihn zu beenden.

Die Russen sehen ihren Krieg in der Ukraine kaum als einen Krieg gegen die Ukraine selbst. In seiner Rede zum ersten Jahrestag des Krieges stellte der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg als einen Akt der Selbstverteidigung dar. “Sie sind diejenigen, die diesen Krieg begonnen haben, und wir setzen unsere Kräfte ein, um ihn zu beenden”, sagte Putin in einer gemeinsamen Sitzung des russischen Parlaments und von Kremlbeamten.

Auch die NATO-Mitglieder haben den Krieg mit ähnlichen Worten charakterisiert. “Wir kämpfen gegen Russland”, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Obwohl ihre Aussage später zurückgezogen wurde, war Baerbock ehrlich: Die NATO und Russland befinden sich in der Tat im Krieg.

Die Narrative beider Seiten sind jedoch sowohl komplex als auch polarisiert. Wer auch nur den Versuch unternimmt, einen dritten Blick auf den Krieg zu werfen oder sich dem Thema auf rein analytische Weise zu nähern, macht sich sofort dem Vorwurf der “Voreingenommenheit” in die eine oder andere Richtung schuldig. Jede Seite glaubt, dass ihre Version der Wahrheit moralisch, historisch vertretbar und mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Infolgedessen ziehen sich viele vernünftige Menschen schweigend zurück.



Schweigen ist eine unmoralische Haltung, insbesondere in Zeiten von Krieg und menschlichem Leid. Jeder, der etwas anderes denkt, sollte noch einmal nachdenken. In der islamischen Theologie gilt: “Wer sich weigert, die Wahrheit zu sagen, ist ein stummer Teufel.” Diese Maxime wird von den meisten modernen Philosophien und politischen Ideologien geteilt. Unter den vielen Aussagen, die sich mit diesem Thema befassen, war eine der stärksten Aussagen von Dr. Martin Luther King Jr.: “Der Tag, an dem wir die Wahrheit sehen und aufhören zu sprechen, ist der Tag, an dem wir zu sterben beginnen.”

Es gibt jedoch keine einzelne Wahrheit über den Krieg in der Ukraine, die in einem größeren Zusammenhang betrachtet vollständig wahrheitsgetreu bleiben kann. Der Krieg gegen die Ukraine ist in der Tat illegal; aber der vorangegangene Bürgerkrieg im Donbass und die Verletzung der Minsker Vereinbarungen auf Geheiß der westlichen Mächte – wie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zugab – waren ebenfalls unmoralisch und illegal. In der Tat kann keine dieser Handlungen genau analysiert oder richtig verstanden werden, ohne die anderen zu berücksichtigen.

Ein Jahr nach Beginn des Krieges wird immer mehr Öl ins Feuer gegossen, so als ob das Hauptziel des Krieges darin bestünde, ihn zu verlängern. Gleichzeitig wurden nur sehr wenige Vorschläge für Friedensgespräche unterbreitet oder in Betracht gezogen. Selbst ein Vorschlag des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger, der wohl kaum zu den Pazifisten gehört, wurde vom pro-ukrainischen Lager fast sofort abgelehnt. Wenn jemand wie Kissinger beschuldigt wird, ein Kompromisskandidat zu sein, können wir sicher sein, dass der politische Diskurs über den Krieg einen Grad an Extremismus erreicht hat, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

Abgesehen von der Moral, sich gegen die Fortsetzung des Krieges auszusprechen, und der Unmoral des Schweigens gibt es noch eine andere Sache, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Es handelt sich nicht nur um einen Streit zwischen Russland und seinen Verbündeten auf der einen Seite und der Ukraine und der NATO auf der anderen. Sie geht uns alle an. Übersetzt mit Deepl.com

