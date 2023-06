Erst brennen die Puppen, dann die Menschen Evelyn Hecht-Galinski

Criminal investigations launched over burning of Erdogan effigy, Swiss ambassador confirms Switzerland’s ambassador to Turkiye has confirmed that criminal investigations have been launched against demonstrators who burned an effigy and picture of Turkish president Recep Tayyip Erdogan in …

A group called the Zurich Revolutionary Strike Collective set fire to the Turkish flag and an effigy of Erdogan outside a bank in the Swiss city of Zurich on 14 June 2023 [MiddleEastMonitor]

Schweizer Botschafter bestätigt: Strafrechtliche Ermittlungen wegen Verbrennung von Erdogan-Figuren eingeleitet

18. Juni 2023

Der Schweizer Botschafter in der Türkei hat bestätigt, dass strafrechtliche Ermittlungen gegen Demonstranten eingeleitet wurden, die diese Woche in der Schweizer Stadt Zürich ein Bildnis des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verbrannt haben.

Am Mittwoch dieser Woche hatte eine linke Gruppe, die sich “Revolutionäres Streikkollektiv Zürich” nennt, die türkische Flagge sowie ein Bildnis und ein Foto von Erdogan vor einer Bank in Zürich in Brand gesetzt und damit die Empörung der Türkei ausgelöst.

Ankara bestellte den Schweizer Botschafter Jean-Daniel Ruch ein, um den Vorfall zu besprechen. Die Kommunikationsdirektion der türkischen Präsidentschaft verurteilte “den abscheulichen Angriff gegen unseren Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die türkische Flagge durch Terroristen und ihre Anhänger in Zürich, Schweiz”.

Die Regierung forderte die Schweiz auf, “unverzüglich eine Untersuchung einzuleiten, die Täter zu identifizieren und die notwendigen Schritte rasch zu unternehmen.”

In einem Tweet teilte der Schweizer Botschafter Ruch am Donnerstag mit, dass “strafrechtliche Ermittlungen” gegen die Verursacher der Provokationen eingeleitet worden seien und dass “die türkischen Behörden informiert sind.”

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Schändungen von Bildern und Bildnissen des türkischen Präsidenten in Städten in ganz Europa. Solche Taten stellen ein besonderes Hindernis in den Beziehungen zwischen der Türkei und Ländern wie Schweden dar, das sich weigert, Ermittlungen zu diesen Vorfällen auf seinem Boden einzuleiten. Übersetzt mit Deepl.com

