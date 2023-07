Heavy Lies the Crown: POTUS Biden Totally Loses the Plot As NATO’s Narrative Implodes Just as the Alps and the Jordan divide for all time the Cis from the rest, so also in our own time do the mountains…

© Foto: SCF

Schwer wiegt die Krone: POTUS Biden verliert völlig den Überblick, während die NATO-Erzählung in sich zusammenfällt



Von Declan Hayes



3. Juli 2023

So wie die Alpen und der Jordan für alle Zeiten die Cis vom Rest trennen, so trennen auch in unserer Zeit die Berge und Flüsse der Ehrlichkeit und Wahrheit die Creepy Joe Bidens und Mary Robinsons von den Großen und Guten.

Zunächst einmal Hut ab vor dem jungen Hafez Bashar Assad, der vor kurzem an der renommierten Moskauer Staatsuniversität, die im Laufe ihrer langen und ruhmreichen Geschichte mehrere Fields-Medaillen-Gewinner hervorgebracht hat, einen Master-Abschluss in reiner Mathematik erworben hat. Möge der junge Hafez ähnlich große Dinge erreichen.

Hafez war vor einigen Jahren Gegenstand großer Empörung, als er Syrien bei der Mathematik-Olympiade vertrat, ein Wettbewerb, mit dem ich einigermaßen vertraut bin, da Freunde von mir in früheren Jahren Irland vertraten. Und obwohl diese jungen Iren später an den renommiertesten Universitäten der Welt promovierten und von den renommiertesten Unternehmen der Welt hochbezahlte Jobs bekamen, kamen sie wie der junge Hafez bei der Mathematik-Olympiade nicht weiter, weil ihnen die intensive Rund-um-die-Uhr-Betreuung fehlte, die die Ivy-League-Professoren der Vereinigten Staaten ihren jungen (in der Regel chinesischen) Schützlingen geben, die unter der Flagge der Yankees antreten.

Gut gemacht, junger Hafez, und Glückwunsch auch an deine schöne, weltoffene, kosmopolitische, mehrsprachige, großartige und liebenswürdige Mutter, Asma Assad, die hier zu sehen ist, wie sie dich nach der Verleihung deines Diploms stolz umarmt. Ich kenne keine derzeitige oder frühere First Lady, die ihr in puncto Eleganz, Anmut, Intelligenz oder gute Manieren das Wasser reichen kann, und Ihr Vater, der syrische Präsident Bashar Assad, hat mit der Damaszener-Rose einen Volltreffer gelandet. Er ist ein glücklicher und gesegneter Mann.

Auf dem Weg von Moskau nach Kiew sehen wir, dass die ehemalige irische Präsidentin und Serienbetrügerin Mary Robinson und die schwedische Propagandistin Greta Thunberg auf einer lustigen Reise sind, um Clown Prinz Zelensky in Umweltfragen zu beraten. Da die 20-jährige Greta erst vor kurzem die High School abgeschlossen hat, in einem Alter, in dem die meisten anderen schon ihren Bachelor-Abschluss in der Tasche haben, fragt man sich, ob diese langsame Schülerin zum Einsatz von abgereichertem Uran durch die NATO ebenso schweigsam bleiben wird wie zum Nordstream-Terroranschlag, dem größten Umweltverbrechen unserer Zeit.

Aber das ist mir egal, denn Greta und Mary Robinson sind, wie Clown Prinz Zelensky selbst, Medienkreationen, die nur Lametta und keine Substanz haben. Das Zelensky-Regime der NATO muss wirklich das Fass zum Überlaufen bringen, wenn das das Beste ist, was sie tun können.

Aber der Boden des Fasses ist alles, was die NATO noch zu haben scheint. Der französische Diktator Macron verbringt seine Zeit damit, Retro-Konzerte von Elton John aus den 1970er Jahren zu besuchen, während Frankreich um ihn herum niederbrennt. Das Beste, was Großbritannien tun kann, ist, Nigel Farage das Führen eines Bankkontos zu verbieten und den Kriegsgefangenen Julian Assange für seine amerikanischen Herren auf Eis zu legen.

Stella Moris, Julians Ehefrau, war vor kurzem in Rom, wo sie, angemessen gekleidet, Papst Franziskus traf, der kürzlich auch den britischen Filmemacher Ken Loach ehrte, der kürzlich aus der britischen Labour-Partei ausgeschlossen wurde. Man kann über Julian Assange sagen, was man will, und unabhängig davon, ob die Briten ihn ermorden oder den Amis für weitere Folterungen ausliefern werden, kann er sich glücklich schätzen, eine solche Frau an seiner Seite zu haben.

Obwohl all diese Besonderheiten in Washington zur Kenntnis genommen worden wären, ist es zweifelhaft, ob sie bei Creepy Joe Biden, dem Don Vittorio der organisierten NATO-Verbrecherbande, angekommen sind. Don Vittorio ist, wie Sie sich vielleicht erinnern, der senile italienische Mafiapate, der in der Serie Die Sopranos auftrat, einige Staffeln bevor sein Mafia-Kollege Junior ebenfalls der Demenz erlag.

Obwohl Biden behauptet, dass Putin in einer Parallelwelt den Krieg im Irak verlieren könnte, verliert Creepy Joe in dieser Welt den Krieg um die Präsidentschaftskandidatur 2024 ganz sicher gegen Donald Trump und Bobby Kennedy. Auch wenn Oddslotter ihn immer noch als Favorit für die Wiederwahl sieht, gehört Biden als Kriegsverbrecher auf die Anklagebank und dann in ein Altersheim, wo man nichts mehr von ihm hören wird.

Die Bedrohung, die von Trump und Kennedy ausgeht, ist nicht so sehr eine persönliche Bedrohung für Creepy Joe, sondern für das Gangstersystem, dem er vorsteht. Trump ist eine Bedrohung, weil er ausspricht, was andere nicht sagen wollen: dass die Vereinigten Staaten ein Raubstaat sind, der nach Belieben raubt und plündert. Und Kennedy ist eine Bedrohung, weil er auf die Bedrohung hinweist, die die Gier von Big Pharma für alle Amerikaner darstellt, und die Sprecher von Big Pharma, wie der berüchtigte Narzisst Dr. Peter Hotez, wollen nicht einmal in Joe Rogans Show mit ihm debattieren, wenn er über 1 Million Dollar in bar zahlt.

Obwohl keiner dieser Herausforderer Israel kritisiert, ist eine solche Kritik aufgrund des Charakters des NATO-Gangstertums nicht denkbar. Die Palästinenser sind kaum mehr als Plastikenten in einer Schießbude, und der Himmel helfe jedem “Antisemiten”, der etwas anderes behauptet.

Aber selbst das Argumentieren ist in NATOstan inzwischen haram. Donald Trump wurde, wie Sie sich erinnern, aus den sozialen Medien verbannt, als er Präsident der USA war, dem angeblich mächtigsten Amt der Welt. Die deutschen Grünen, die vielleicht versuchen, an ihre nationalsozialistische Vergangenheit anzuknüpfen, haben ihre eigenen Bürger verfolgt, weil sie nicht ausreichend russophob waren, und Australien, Kanada und Vichy-Irland führen im Rahmen der Welteroberungspläne der NATO die drakonischsten Gesetze gegen Hassreden ein, die den Zorn von Joe Rogan, Tucker Carlson und Elon Musk auf sich gezogen haben.

Und genau da liegt der Haken. Rogan, Carlson und Musk bilden das Rückgrat einer Opposition, die an Dinge wie freie Meinungsäußerung und freie, offene und ehrliche Debatten glaubt, und diese Dinge stellen eine existenzielle Bedrohung für Biden und seine Mitbetrüger dar.

In meinem früheren Loblied auf Asma Assad habe ich eine Fülle von Adjektiven verwendet, um der First Lady Syriens ihre wohlverdiente Anerkennung zukommen zu lassen. Am Ende des Tages ist sie jedoch eine Ehefrau, eine Mutter und eine Frau, eine wunderbare erwachsene Frau, mit anderen Worten, und kein Cisgender oder Transgender, Begriffe, die Bidens Handlanger aus dem Britischen und Römischen Reich entwendet haben, wo Transjordanien und Cisjordanien durch den Jordan geteilt waren, immer noch sind und immer geteilt sein werden, und Gallien und Cisgaul durch die mächtigen Alpen geteilt waren, immer noch sind und immer geteilt sein werden. Man braucht keinen Master-Abschluss in reiner Mathematik von Hafez Assad, um zu wissen, dass solche Abgrenzungen für souveräne Frauen nicht gelten, und man braucht noch nicht einmal den hart erarbeiteten High-School-Abschluss von Greta Thunberg. Was man braucht, ist ein gewisses Maß an Ehrlichkeit und gesundem Menschenverstand, und weil das die Attribute sind, die Creepy Joe und sein hurenbockender Sohn Hunter schon vor Jahren kassiert haben, kommen jetzt alle fragwürdigen Geschäfte von Creepy Joe ans Tageslicht.

Und so wie die Alpen und der Jordan für alle Zeiten die Cis vom Rest trennen, so trennen auch in unserer Zeit die Berge und Flüsse der Ehrlichkeit und der Wahrheit die Creepy Joe Bidens und Mary Robinsons von den Großen und den Guten, von Stella Moris, Gonzalo Lira, Hafez und Asma Assad, die alle die Worte des irischen Märtyrers Terence MacSwiney bestätigen, dass “nicht die, die am meisten zufügen können, sondern die, die am meisten ertragen können, siegen werden”.

Und es ist guten, großen und unsterblichen Menschen wie Asma Assad zu verdanken, dass Damaskus selbst gegen Bidens Bestie der Apokalypse gesiegt hat. Erinnern wir uns zum Schluss an Mark Twains Erinnerungen an diese ewige Stadt: “Wir werden uns an …… Damaskus erinnern, die Perle des Ostens, den Stolz Syriens, den sagenhaften Garten Eden, die Heimat der Prinzen und Genien aus Tausendundeiner Nacht, die älteste Metropole der Welt, die einzige Stadt auf der ganzen Welt, die ihren Namen behalten hat, ihren Platz behauptet und gelassen zugesehen hat, während die Königreiche und Reiche von viertausend Jahren auferstanden sind, ihre kurze Zeit des Stolzes und der Pracht genossen haben und dann verschwunden und vergessen worden sind.”

Und während sich das ewige Damaskus und seine ewig tapferen Verbündeten darauf vorbereiten, Biden, den falschen kleinen Cäsar der NATO, in den Mülleimer der Geschichte zu befördern, sollten wir nicht nur Hafez und Asma Assad zu ihrem jüngsten Glück beglückwünschen, sondern alle großen und guten Menschen in Syrien, Palästina, Serbien, China und Russland, die unter großen Opfern der NATO getrotzt und die Fahne der Menschlichkeit nicht nur für die Familien Assange und Lira, sondern für uns alle angesichts der Schlächter, die Biden, Macron und Zelensky gegen sie geschickt haben, hochgehalten haben. Möge Gott sie und ihre Beschützer, die heldenhaften Männer und Frauen der Syrischen Arabischen Armee, jetzt und für immer segnen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …