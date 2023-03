Damit die Ukraine noch mehr Geld machen kann, mit korrupten Waffenverkäufen ? EvelynHecht-Galinski

US-Behörden geben alte Waffen an die Ukraine zurück. Zollbeamte beschlagnahmten die historischen Kampfmittel vor einigen Monaten in New York.

Schwerter und Axtkopf – Kommen jetzt die richtigen Waffen aus den USA in die Ukraine?

Die US-amerikanischen Zollbehörden haben der ukrainischen Botschaft in Washington, D.C. mehrere antike Waffen übergeben. Es ist dabei weiterhin nicht geklärt, wer versucht hatte, die Artefakte in die USA zu schmuggeln.

Drei Metallschwerter und ein steinerner Axtkopf sind am Freitag offiziell übergeben worden, so die ukrainische Botschaft in einem Twitter-Beitrag am 11. März. Die ukrainische Vertretung dankte den US-Behörden für ihre Hilfe:

“Es war uns eine Ehre, die Zeremonie zur Rückführung der alten ukrainischen Artefakte, die aus der Ukraine gestohlen worden waren, auszurichten.”

Im September seien die Gegenstände von Beamten der US-Zollbehörde CBP (Customs and Border Protection) in einer Poststelle des New Yorker John F. Kennedy International Airport beschlagnahmt worden, teilte die CBP am Freitag in einer Erklärung mit. Die Schwerter kamen aus Russland und die Axt aus der Ukraine, so die Behörde.

Obwohl die Schwerter aus Russland verschickt wurden, “wurden alle Gegenstände von Vertretern der ukrainischen Regierung als ukrainisches Kulturgut identifiziert”, hieß es weiter in der Erklärung. Die CBP teilte weder mit, wer der Absender war, noch erklärte sie die genaueren Umstände des vermeintlichen Diebstahls.

Schwerter und Äxte sind vielleicht nicht die einzigen Waffen, die kürzlich aus der Ukraine geschmuggelt wurden. Moderne Waffen, darunter Raketenwerfer und andere Hochpräzisionswaffen, die Kiew von den USA und ihren Verbündeten geliefert wurden, seien auf dem Schwarzmarkt an Kriminelle und Terroristen verkauft worden, so der russische Präsident Wladimir Putin im vergangenen Jahr.

Unter Bezugnahme auf Berichte über westliche Waffenlieferungen, die in der Ukraine verschwunden sind, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa im Oktober des Vorjahres, dass diese Waffen im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar jeden Monat aus der Ukraine in den Nahen Osten, nach Afrika und Südostasien gelangen.

