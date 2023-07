SCOTT RITTER: Biden’s 3am Moment in Ukraine In June, Biden was confronted with the ultimate “3 am phone call” moment. He could have made a call which would have helped reduce the threat of a nuclear crisis or worse.

SCOTT RITTER: Bidens 3-Uhr-Moment in der Ukraine

2. Juli 2023

Im Juni wurde Biden mit dem ultimativen “3-Uhr-Anruf”-Moment konfrontiert. Er hätte einen Anruf tätigen können, der dazu beigetragen hätte, die Gefahr einer Nuklearkrise oder Schlimmeres zu verringern.

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

Während der Vorwahlen der Demokraten 2008 schaltete Hillary Clinton einen Werbespot, mit dem sie versuchte, ihren Konkurrenten um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, Barack Obama, in den Augen der Wähler herabzusetzen.

Ausgehend von Obamas mangelnder Erfahrung in nationalen Sicherheitsangelegenheiten und den möglichen Kosten, die entstehen würden, wenn Obama in einem kritischen Moment versagen würde, versuchte Clinton, die Frage persönlich zu machen, indem sie eine Szene schuf, die jedes Haus in einem amerikanischen Vorort bei Nacht sein könnte.

“Es ist 3 Uhr morgens und Ihre Kinder sind sicher und schlafen, aber im Weißen Haus klingelt ein Telefon. Irgendetwas passiert in der Welt.” Die Zuhörer sollten dann entscheiden, wer am besten geeignet ist, den Anruf entgegenzunehmen, und kamen zu dem Schluss, dass die beste Wahl jemand wäre, der bereits “geprüft und bereit ist, in einer gefährlichen Welt zu führen.”

Es ist 3 Uhr morgens, und der Sprecher fragt: “Wen wollen Sie am Telefon haben?”

Die Wähler entschieden sich für Obama und nicht für Clinton.

Das hielt das Clinton-Lager jedoch nicht davon ab, das Thema “3 Uhr morgens, es ist eine gefährliche Welt” in einem Werbespot wieder aufzugreifen, der acht Jahre später lief, als Hillary gegen Donald Trump um die Präsidentschaft kämpfte.

“Die Welt ist ein gefährlicher Ort”, sagt ein Sprecher, während die Zuschauer ein Bild des Weißen Hauses um 3 Uhr morgens sehen. “Zu jeder Stunde könnte unser Präsident aufgefordert werden, ruhig, entschlossen und intelligent zu handeln.”

Ein Schauspieler, der Donald Trump spielt, sitzt in der Nähe und ist in seinen Twitter-Feed vertieft.

“Geht mal jemand an das verdammte Telefon?”, ruft der Trump-Darsteller. “Wie nervig. Wer ruft mich überhaupt um 3 Uhr morgens an? Totaler Verlierer.”

Auch dieses Rennen hat Clinton verloren.

Was auch immer man von Trump halten mag, die Vorstellung, dass er nicht in der Lage oder nicht willens war, den “3-Uhr-Anruf” zu tätigen, wird durch die Fakten widerlegt – insbesondere wenn es um Russland geht.

Im Dezember 2017 stellte Trump Russland US-Informationen zur Verfügung, die den russischen Sicherheitskräften halfen, einen terroristischen Bombenanschlag auf eine orthodoxe Kathedrale in Sankt Petersburg zu verhindern. Der russische Präsident Wladimir Putin rief Trump an, um ihm persönlich für die Informationen zu danken, die es Russland ermöglichten, einen Anschlag zu vereiteln, bei dem nach Angaben von US-Beamten “eine große Zahl von Menschen hätte getötet werden können.”

Trumps Entscheidung, Russland Informationen zur Verfügung zu stellen, folgte auf einen früheren Terroranschlag in Sankt Petersburg im April 2017, bei dem 11 Menschen getötet und 45 weitere verletzt wurden. Trump sprach nach diesem Anschlag mit Putin und drückte ihm sein tiefes Beileid aus, während er die “volle Unterstützung” der USA anbot.

Der “3-Uhr-Moment” im Dezember 2017 zeigte, dass Trump seine Zusage einhielt.

Zwei Jahre später, im Dezember 2019, gab Trump erneut grünes Licht für die Bereitstellung von US-Geheimdienstinformationen an Russland, die es den russischen Behörden ermöglichten, einen weiteren geplanten Terroranschlag in Sankt Petersburg zu verhindern, der die Neujahrsfeiern stören sollte. Putin rief Trump erneut an, um ihm für die Informationen zu danken, die Berichten zufolge viele Leben gerettet haben.

All dies schien in Vergessenheit zu geraten, als im September 2020, am Vorabend der US-Präsidentschaftswahlen 2020, 489 ehemalige nationale Sicherheitsbeamte einen “Offenen Brief an das amerikanische Volk” unterzeichneten, in dem sie Trump als jemanden anprangerten, der “der enormen Verantwortung seines Amtes nicht gewachsen ist”, und erklärten, dass “er den großen und kleinen Herausforderungen nicht gewachsen ist”.

Im Gegensatz dazu priesen diese Beamten Joe Biden, Trumps demokratischen Herausforderer, als “die Führungspersönlichkeit, die unsere Nation braucht” und betonten sein “gesundes Urteilsvermögen, sein gründliches Verständnis und seine grundlegenden Werte”.

Nach Ansicht dieser ehemaligen nationalen Sicherheitsbeamten war Biden besser als Donald Trump auf die Herausforderung des “Telefonanrufs um 3 Uhr morgens” vorbereitet. Die jüngsten Ereignisse in Russland deuten jedoch auf etwas anderes hin.

Trump trifft sich mit Lawrow im Oval Office, 10. Mai 2017. (TASS/Wiklipedia)

Hat Prigoschin allein gehandelt?

Während sich der Staub über den gescheiterten bewaffneten Aufstand von Jewgeni Prigoschin, dem Eigentümer des privaten Militärunternehmens Wagner, in der vergangenen Woche legt, dreht sich eine der wichtigsten Fragen um die Frage, ob Prigoschin aus eigenem Antrieb gehandelt hat oder als Teil eines umfassenderen Plans, der von externen Stellen, einschließlich der Geheimdienste der Russland feindlich gesinnten Nationen, unterstützt wurde.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erklärt, dass die russischen Sicherheitsdienste “den Fall bereits untersuchen”.

Die einzige Frage, die Russland nicht zu untersuchen braucht, ist die, ob die US-Geheimdienste von Prigozhns gescheitertem Staatsstreich gewusst haben.

US-Medienberichten zufolge unterrichteten US-Geheimdienstmitarbeiter Biden, hochrangige nationale Sicherheitsbeamte der Biden-Administration und die so genannte “Gang of Eight” (die führenden Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus und im Senat, die sich mit Fragen der nationalen Sicherheit befassen) bereits Tage vor Prigoschins überstürztem Handeln.

Laut CNN lieferten die US-Geheimdienste den politischen Entscheidungsträgern der USA ein “äußerst detailliertes und genaues Bild von den Plänen des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin im Vorfeld seiner kurzlebigen Rebellion, einschließlich der Frage, wo und wie Wagner vorgehen wollte”.

Die US-Geheimdienste gingen davon aus, dass Prigoschins Marsch auf Moskau auf den Widerstand der russischen Regierung stoßen würde, was zu sehr “blutigen” Kämpfen führen würde.

Auf der Grundlage dieser Einschätzungen wies Biden sein nationales Sicherheitsteam an, Antworten auf verschiedene Szenarien zu entwickeln, die sich aus dem Prigoschin-Putsch ergeben könnten. Um welche Szenarien es sich dabei handelt, bleibt geheim.

Aber ein Tweet von Anton Geraschtschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministers, gibt einen Einblick in die Denkweise derjenigen, die die Ereignisse rund um Prigoschins Aufstand verfolgt haben.

“Entweder wird Prigoschin innerhalb von 24 Stunden durch einen von Putin angeordneten Raketenangriff vernichtet”, twitterte Gerashenko, “oder er wird den Kreml übernehmen und sich selbst zum russischen Militärdiktator erklären. Was dann folgt, ist ein Bürgerkrieg und der Zerfall Russlands.”

Geraschtschenko äußerte sich dann besorgt darüber, “was mit den Tausenden von Atomsprengköpfen auf Raketen und Flugzeugen geschehen wird, wenn Prigoschin sie kontrolliert.”

Der mögliche Verlust der Kontrolle über russische Atomwaffen war ein Szenario, das auf antirussischen Twitter-Konten thematisiert wurde, darunter auch eines, in dem spekuliert wurde, dass Prigoschins Wagner-Kämpfer in Richtung des Dorfes Borisoglebsk vorgerückt seien “mit dem Ziel, in das Gebiet des Militärlagers ‘Woronesch-45′ einzudringen, wo sich die Militäreinheit 14254 (12. Hauptdirektion des russischen Verteidigungsministeriums (GUMO)) befindet.”

Diese Einheit ist für die Sicherheit der taktischen Atomwaffen zuständig.

(Informierteren Quellen zufolge befanden sich in der Anlage Woronesch-45, die einen nahe gelegenen russischen Luftwaffenstützpunkt unterstützte, der zu Ausbildungszwecken genutzt wurde, wahrscheinlich keine Kernwaffen.

In jedem Fall spricht die Tatsache, dass russische Atomwaffen während der Lagerung zerlegt werden und dass die verschiedenen Komponenten und Codes, die benötigt werden, um die in der Anlage gelagerten Waffen einsatzfähig zu machen, den Wagner-Kämpfern nicht zur Verfügung gestanden hätten, gegen die Vorstellung, dass Wagner allein durch die Besetzung der Anlage zu einer Atommacht geworden wäre).

Unabhängig von den tatsächlichen Umständen eines angeblichen Angriffs von Wagner auf Woronesch-45 waren hochrangige US-Beamte besorgt über das russische Atomwaffenarsenal im Zusammenhang mit Prigoschins Aktionen.

Wir hatten nichts damit zu tun

Joe Biden. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Außenminister Antony Blinken erklärte einen Tag nach der Meuterei Prigoschins gegenüber der Presse:

“Wir bereiten uns immer auf alle Eventualitäten vor, was die Ereignisse in Russland betrifft. Es ist eine interne Angelegenheit, die die Russen zu regeln haben. Wenn wir es mit einer Großmacht zu tun haben, und insbesondere mit einer Großmacht, die über Atomwaffen verfügt, ist das natürlich etwas, das uns Sorgen bereitet und auf das wir uns sehr konzentrieren. Wir haben keine Veränderung in Russlands nuklearer Haltung festgestellt. Bei uns hat sich nichts geändert, aber wir werden das sehr, sehr genau beobachten.”

Biden gab einen Tag nach Blinkens Rede eine eigene öffentliche Erklärung ab, in der er erklärte, er stehe in ständigem Kontakt mit den Verbündeten der USA, um deren Reaktion auf den Prigoschin-Aufstand zu koordinieren. Bidens Priorität war es offenbar, sicherzustellen, dass niemand mit dem Finger auf die USA zeigte.

“Wir mussten sicherstellen, dass wir Putin keinen Vorwand lieferten”, sagte Biden, “um die Schuld auf den Westen oder die NATO zu schieben. Wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht involviert waren, dass wir nichts damit zu tun hatten. Dies war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems”.

Der Mann, den Biden beauftragte, das Signal an Russland und seine Führung zu senden, war CIA-Direktor William Burns, der Sergej Naryschkin, den Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes, anrief, um klarzustellen, dass die USA nicht in die Prigoschin-Affäre verwickelt waren.

Doch Burns’ Behauptungen sind falsch. Die US-Geheimdienste verfügten nach eigenem Bekunden über äußerst detaillierte Informationen darüber, was Prigoschin vorhatte, einschließlich des Umfangs und des Ausmaßes der Beteiligung der von ihm befehligten Wagner-Söldner, wohin sie gehen wollten, was sie zu tun beabsichtigten und wann sie es zu tun beabsichtigten.

Die US-Geheimdienste erwarteten, dass die Ergebnisse dieser Aktion “blutig” sein würden.

Laut Blinken waren die USA über Russlands Atomwaffen besorgt.

Und offenbar befand sich ein russisches Atomwaffenlager in der Marschroute der Wagner-Jäger auf dem Weg nach Moskau.

Außerdem mussten sich die Russen wundern, warum Burns sie erst im Nachhinein darüber informierte.

In den Jahren 2017 und 2019 veranlasste Trump, dass die US-Geheimdienste Informationen über mögliche Terroranschläge an Russland weiterleiteten, was schließlich Dutzende, wenn nicht Hunderte von russischen Menschenleben rettete.

Im Juni 2023 verfügte Biden über Informationen über einen bevorstehenden gewalttätigen Aufstand, der Russlands Atomwaffen und die ganze Welt hätte gefährden können. Biden entschied sich, diese Informationen nicht mit Russland zu teilen.

Das Schweigen der USA spricht Bände.

Wie Dmitri Medwedew, der ehemalige russische Präsident, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist (Putin ist Vorsitzender), feststellte,

“Die Entwicklung der Ereignisse zeigt, dass die Handlungen derjenigen, die den militärischen Aufstand [von Prigoschin und Wagner] organisiert haben, vollständig in das Schema eines inszenierten Staatsstreichs passen. Die Welt wird an den Rand der Zerstörung gebracht werden, wenn die Atomwaffen in den Händen von Banditen sind, die Krise wird nicht auf ein Land beschränkt sein.”

Im Juni wurde Biden mit dem ultimativen “Telefonanruf um 3 Uhr morgens” konfrontiert. Er hätte einen Anruf tätigen können, der dazu beigetragen hätte, die Gefahr einer nuklearen Krise oder gar eines Atomkriegs zu verringern.

Er hat den Anruf nicht getätigt.

Während Russland und die Welt im Zusammenhang mit der Prigoschin-Revolte einer Kugel ausgewichen sind, sollte die Tatsache, dass ein US-Präsident zu einem Zeitpunkt stumm blieb, als seine Stimme eine mögliche globale Katastrophe hätte verhindern sollen, nicht nur jeden amerikanischen Bürger, sondern jeden Menschen auf der Welt mit großer Sorge erfüllen.

Biden hat seinen “3 Uhr morgens Telefonanruf”-Test nicht bestanden.

Glücklicherweise hat die Welt überlebt. Aber was passiert beim nächsten Mal? Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

