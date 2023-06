Scott Ritter: Russophobe Propaganda verdreht die Realität in den Köpfen der Amerikaner Der Ex-Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von “Abrüstung in der Zeit der Perestroika: Rüstungskontrolle und das Ende der Sowjetunion”, Scott Ritter, begab sich mit seiner Tochter auf eine einmonatige Rundreise durch Russland. Für beide war dies eine augenöffnende Erfahrung, ebenso wie die Feindseligkeit, die sie zu Hause erwartete.

Der Ex-Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von “Abrüstung in der Zeit der Perestroika: Rüstungskontrolle und das Ende der Sowjetunion”, Scott Ritter, begab sich mit seiner Tochter auf eine einmonatige Rundreise durch Russland. Für beide war dies eine augenöffnende Erfahrung, ebenso wie die Feindseligkeit, die sie zu Hause erwartete.

Von Scott Ritter Ende April verließen meine Tochter Victoria und ich den JFK-Flughafen in New York und begaben uns in die sibirische Stadt Nowosibirsk, das erste Ziel einer 26-tägigen Russlandreise, die uns durch zwölf Städte führen sollte. Während der offizielle Zweck des Besuchs geschäftlicher Natur war (ich wollte für mein Buch “Abrüstungsrennen” werben, das in russischer Sprache vom Verlag “Komsomolskaja Prawda” veröffentlicht wurde), bestand der inoffizielle – und für mich wichtigste – Zweck des Besuchs darin, das heutige Russland besser zu verstehen. Dazu wollte ich tiefer in die russische Geschichte eindringen, die Kultur besser verstehen und dabei versuchen, die “russische Seele” so genau wie möglich zu erfassen. Meinung Braucht Russland einen neuen Abrüstungsvertrag für Europa? Ja, aber erst muss der Westen reif sein Aus meiner Sicht wurden beide Ziele erreicht. Ich bin geneigt zu glauben, dass Komsomolskaja Prawda mit den Ergebnissen der Tournee zufrieden war, die ein positives Medienecho hervorrief, zu gut besuchten Veranstaltungen im Rathausstil (alle Teilnehmer werden beteiligt – Anm. d. Übersetzers) mit lebhaften Frage-und-Antwort-Runden führte und Berichten zufolge dazu beitrug, dass die erste Auflage von 10.000 Büchern innerhalb weniger Tage ausverkauft war. Durch den regen Austausch mit Russen aus allen Gesellschaftsschichten gewann ich einen tieferen Einblick in die Komplexität dessen, was das moderne Russland im Jahr 2023 ausmacht. Allerdings erfordert eine Definition der russischen Seele – wenn sie überhaupt möglich ist – eine eingehendere Betrachtung der Fülle von Daten und Erfahrungen, die ich auf dieser Reise gesammelt habe, als dies in einigen Tagen möglich ist, und das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Ich ließ mich auf dieses Abenteuer ein, wohl wissend, dass es in Amerika eine Informationspandemie gibt, die als Russophobie bekannt ist. Ich habe immer geglaubt, dass ich eine realistische Vorstellung der Herausforderungen hätte, die ich bei dem Versuch, meine russischen Erfahrungen in einen faktenbasierten Impfstoff gegen diese Krankheit des amerikanischen Geistes umzuwandeln, zu bewältigen habe. Das Ausmaß der Hindernisse, die wir nach meiner Vorstellung zu überwinden hätten, verblasste jedoch im Vergleich zu der Realität, die im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwarze traf, als ich auf dem Heimweg aus dem Flugzeug stieg und Victoria und ich beide an der Passkontrolle zu einem stundenlangen Verhör durch Ermittler des Zolls und des Grenzschutzes herausgezogen wurden, die auf Reisende aus bestimmten Ländern wie Russland spezialisiert sind.

Zunächst möchte ich anmerken, dass meine Tochter und ich professionell und zuvorkommend behandelt wurden. Ich verstehe die politische Realität unserer Zeit und die gefühlte Notwendigkeit, US-Bürger zu befragen, die nach Russland reisen, während die Beziehungen zwischen unseren beiden Nationen auf einem historischen Tiefpunkt sind. Meine Bedenken beziehen sich nicht auf die Durchführung des Verhörs, sondern auf den Inhalt der grundlegenden Informationen, auf die sich die mir gestellten Fragen stützten.

Wie der Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (ZGS) zugab, hatte er nach Beginn der Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022 Hunderte Russen befragt. Das Bild, das er von Russland hatte, beruhte einzig und allein auf der Perspektive politischer Dissidenten, die ein Hühnchen mit Präsident Wladimir Putin zu rupfen hatten. Das Bild, das diese Menschen von Russland zeichneten, ist für die ZGS zum Evangelium geworden und hat die Gesamteinschätzung der US-Regierung stark beeinflusst, da diese Befragungsergebnisse eine wichtige Quelle für die primären Informationen darstellen, die von den nationalen Sicherheitsanalysten der amerikanischen Geheimdienste verwendet werden.

Kurz gesagt, mein Verhör wurde schnell zu einer Debatte zwischen mir auf der einen und einer Kombination aus Alexei Nawalny (dem inhaftierten russischen Oppositionellen, den die meisten russischen Dissidenten dem Beamten zufolge unterstützen) und der ukrainischen Regierung auf der anderen Seite. Praktisch jede meiner Äußerungen wurde sofort als “prorussische Propaganda” bezeichnet. Ich versuchte, dem ZGS-Beamten die Realität des heutigen Russlands vor Augen zu führen, insbesondere was die große Unterstützung und die unterschwellige Kritik an der russischen Regierung im Zusammenhang mit der Militäraktion in der Ukraine betrifft. Letztlich wurden meine Argumente und die Fakten, auf die sie sich stützten, dennoch als “Kreml-Parolen” eingestuft, sosehr ich mich auch bemühte. Ich verließ das Verhör mit einer neuen Erkenntnis darüber, wie tief in der intellektuellen DNA der offiziellen US-Regierung die Nawalny- und Ukraine-Narrative verwurzelt sind und wie schwierig es sein wird, sie auszumerzen.

Ich hatte einen Funken Hoffnung, dass ich in der Lage sein würde, mit einigen Teilen der Mainstream-Medien auf verantwortungsvolle Weise über meinen Besuch und meine Erlebnisse zu sprechen und so dazu beizutragen, der offiziellen US-Linie zu Russland etwas entgegenzusetzen. Als ich von einem lokalen Kolumnisten der großen Regionalzeitung kontaktiert wurde, rief ich ihn zurück, in der Hoffnung, dass er daran interessiert wäre, etwas zu schreiben, das den Inhalt und den Ton meiner Reise genau wiedergibt.

Ich nenne weder die Zeitung noch den Kolumnisten, weil ich einfach nicht weiß, ob es einen Artikel geben wird oder welchen Inhalt er haben wird. Was ich jedoch weiß, ist Folgendes: Er kannte viele der Interviews, die ich während meines Aufenthalts in Russland gegeben hatte (sie wurden in den sozialen Medien der USA veröffentlicht), und wäre daher ausreichend befähigt, relevante Fragen zu stellen.

Stattdessen versuchte der Kolumnist, Aussagen, die ich während dieser Interviews gemacht habe, ohne jeglichen sachlichen Zusammenhang herauszupicken, um mich als prorussischen Lakaien darzustellen. Und als ich mich wehrte, griff er auf die uralte Taktik zurück, eine frühere strafrechtliche Verurteilung heranzuziehen, um mich und damit auch meine Reise zu definieren. Das ist offenbar das, was heute in Amerika als Journalismus durchgeht.

Ich hoffe, dass die Ereignisse mich eines Besseren belehren, aber dies ist nicht mein erstes Medien-Rodeo – ich weiß, wie das Spiel gespielt wird und wie sich die Akteure verhalten. Leider hat sich jede Hoffnung, die ich auf die Unterstützung der lokalen, regionalen und nationalen Mainstream-Medien gesetzt habe, um meine russischen Erfahrungen, Einsichten und Analysen korrekt und fair zu verbreiten, offenbar als unangebracht herausgestellt. Die Mainstream-Medien werden weiterhin das tun, was sie schon seit vielen Jahren tun – gedankenlos das offizielle Narrativ wiederholen und jeden untergraben, der es wagt, dieses infrage zu stellen.

Nach meiner Rückkehr nach Hause konnte ich auf mein E-Mail-Konto zugreifen, was mir in Russland nicht möglich war, und stieß sofort auf eine interne Diskussion unter Leuten, die ich respektiere und die einen ähnlichen beruflichen Hintergrund und ähnliche Antikriegsneigungen haben. Sie drehte sich um die Frage, ob Russland, und insbesondere Putin, mehr hätte tun können, um einen Krieg in der Ukraine zu vermeiden. Einige in dieser Gruppe bestanden darauf, dass Putin keine andere Wahl hatte, als zu handeln, während andere argumentierten, dass es immer andere Möglichkeiten als einen Krieg gegeben hätte, die man hätte verfolgen können.

Was mir an dieser Debatte auffiel, war die Tatsache, dass die zugrundeliegende Analyse, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus amerikanischer Sicht durchgeführt wurde, mit wenig oder gar keiner Rücksicht darauf, was in Russland politisch möglich gewesen wäre oder was die sachliche Grundlage der diskutierten Probleme war. Die Spiegelung amerikanischer Perspektiven auf die russische Realität führte zur Schaffung einer Gegenerzählung, die ebenso grundlegend fehlerhaft wie faktisch fragwürdig ist. Denjenigen, die argumentierten, dass Putin den Krieg hätte vermeiden können, fehlte es an jeglichem Bezug zur russischen Realität oder zu den Fakten des Falles.

Die fehlende Einsicht in die Funktionsweise Russlands schuf künstliche Erwartungen an das russische Verhalten, die, wenn sie nicht erfüllt wurden, bei den Teilnehmern Ängste über die unverantwortlichen Handlungen Putins und seiner Regierung schürten, die wiederum dazu beitrugen, ein allgemeines antirussisches Narrativ zu nähren. Wie diese Debatte unterstrich, schaffen Russophobie und eine allgemeine Unkenntnis der russischen Realität selbst bei wohlmeinenden Menschen, die dem Land gegenüber aufgeschlossen sind, vorgefasste intellektuelle Hindernisse, die nur schwer zu überwinden sind.

Das Nebenprodukt eines solchen, grundlegend fehlerhaften Ansatzes zum Verständnis Russlands ist die hasserfüllte Rhetorik von Funktionären wie des republikanischen Senators Lindsey Graham aus South Carolina, eines lebenslangen Russenhassers, der davon schwärmte, dass die zur Finanzierung der Militärhilfe für Kiew verwendeten US-Steuergelder “das beste Geld sind, das wir je ausgegeben haben”, und sich hämisch darüber äußerte, dass “Russen in diesem Krieg sterben”. Unter normalen Umständen würden die meisten Amerikaner eine solche blutrünstige Rhetorik offen als unreflektiert bezüglich unserer Werte ablehnen. Die Russophobie ist jedoch eine Geisteskrankheit, deren Symptom die Beendigung des rationalen Denkens ist.

Ich habe eine Menge Arbeit vor mir. Obwohl mich die Herausforderungen, die sich sofort nach meiner Rückkehr zeigten, entmutigen, bin ich optimistisch, dass ich erfolgreich sein werde. Die Eindrücke, die ich auf meiner Reise durch Russland gewonnen habe, und vor allem der Enthusiasmus der Menschen, die mir diese Erfahrung ermöglicht haben, geben mir Kraft und Auftrieb. Beflügelt werde ich auch durch die Unterstützung in der Welt der sozialen Medien, wo Ideen, die das offizielle Narrativ anzweifeln, frei ausgetauscht werden und eine Dynamik erzeugen, die das Potenzial hat, die Gedanken und Einstellungen einer beträchtlichen Anzahl meiner amerikanischen Mitbürger zu beeinflussen.

Das bestimmende Thema meines Besuchs in Russland und der sich daraus ergebenden Bildungs- und Bewusstseinsreise ist “Der Kampf für den Frieden”. Bei der Auswahl dieses Themas wurde davon ausgegangen, dass die damit verbundenen Prozesse unvermeidliche Konflikte ideologischer Natur beinhalten. Um sich durchzusetzen, müssen die an dieser Kampagne Beteiligten alle möglichen faktenbasierten Argumente aufbringen, um der von der Regierung unterstützten Mainstream-Darstellung etwas entgegenzusetzen. Diese Art von Aktivitäten kann nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern muss vielmehr auf der uralten Maxime “Kenne deinen Feind” beruhen.

Anstatt mich von der Realität der ZGS-Befragung, der vorgefassten Meinung amerikanischer Reporter oder dem Fehlen eines brauchbaren russischen Kontextes in den relevanten Debatten und Diskussionen über das Land, die in den USA stattfinden, entmutigen zu lassen, fühle ich mich durch die Tatsache gestärkt, dass ich dem Feind schon früh in diesem Kampf begegnet bin, mich mit seinem Modus Operandi vertraut gemacht habe und daher in der Lage sein werde, die entsprechenden Anpassungen in Strategie und Taktik vorzunehmen, die notwendig sind, um sich durchzusetzen.

Der Krieg gegen die Russophobie wird nie einfach sein, aber um der Zukunft Amerikas, Russlands und der übrigen Welt willen, muss er gewonnen werden. “Der Kampf für den Frieden” ist keine beiläufige Angelegenheit, sondern ein Ringen von existenziellem Ausmaß.

Wir werden gewinnen, und sei es nur aus dem Grund, dass eine Niederlage keine Option ist.

Aus dem Englischen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von “Abrüstung in der Zeit der Perestroika: Rüstungskontrolle und das Ende der Sowjetunion”. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor zur Umsetzung des INF-Vertrags und im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991 bis 1998 als UN-Waffeninspektor.

