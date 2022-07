“Stattdessen ist die Vernunft zum Fenster hinausgeworfen worden, da die Verantwortlichen in Berlin, von ideologischem Eifer verzehrt, eine gescheiterte Politik fortsetzen.”

Sehendes Auges in die selbsterzwungene Katastrophe



Von Glenn Diesen

Professor an der Universität von Südostnorwegen und Redakteur bei der Zeitschrift Russia in Global Affairs

9. Juli 2022



Mit den Sanktionen gegen Russland hat Deutschland sein Geschäftsmodell zerstört. Jetzt steht es vor einer möglichen Wirtschaftskatastrophe

Deutschland hat gerade das erste monatliche Handelsbilanzdefizit seit drei Jahrzehnten verzeichnet, und der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat davor gewarnt, dass die Schlüsselindustrien des Landes aufgrund der hohen Energiepreise und -knappheit dauerhaft zusammenbrechen könnten. Die goldene Ära der Wirtschaftslokomotive der Europäischen Union ist bereits zu Ende gegangen.

Drei Jahrzehnte lang wurde die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie durch den Import billiger russischer Energie gestärkt, während Europas größtes Land auch zu einem wichtigen Exportmarkt für deutsche Technologien und Industriegüter wurde. In den vorangegangenen Jahrhunderten war es ein zentrales Thema der europäischen Politik, dass die Produktivkraft Deutschlands und die immensen Ressourcen Russlands den Hauptpfeiler der Macht auf dem europäischen Kontinent bilden könnten.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland hat in der Folge immer ein Dilemma dargestellt: Eine Partnerschaft zwischen den beiden Giganten würde eine Herausforderung für rivalisierende Mächte wie Großbritannien und die USA darstellen, während deutsch-russische Konflikte in der Vergangenheit Mittel- und Osteuropa in das verwandelt haben, was der britische Geograf James Fairgrieve als “Crush Zone” bezeichnete.

Der aktuelle Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine zeigt, dass dieses Dilemma aus dem 19. und 20. Jahrhundert nach wie vor aktuell ist. Jahrhundert nach wie vor aktuell ist, obwohl das 21. Jahrhundert insofern einen entscheidenden Unterschied aufweist, als die Welt nicht mehr auf Europa ausgerichtet ist.

Moskaus Ziel für eine russisch-deutsche Partnerschaft war es, ein inklusives Groß-Europa zu schaffen, obwohl diese Initiative nun durch eine russisch-chinesische Partnerschaft zum Aufbau eines Groß-Eurasiens ersetzt wurde. Der Export russischer Energie und anderer natürlicher Ressourcen wird in den Osten verlagert, während Russland zunehmend auch wichtige Technologien und Industrieprodukte von dort importiert.

Eine Fallstudie der Selbstbeschädigung

Die Wirtschaftskrise in Deutschland ist eine faszinierende Fallstudie der Selbstbeschädigung. Nachdem Moskau Anfang der 1990er Jahre die deutsche Wiedervereinigung unterstützt hatte, fehlte es an einer Gegenleistung, da Bonn, dann Berlin, die Vereinbarungen mit Moskau für eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur auf der Grundlage “souveräner Gleichheit” und “unteilbarer Sicherheit” aufgab. Stattdessen unterstützte Deutschland den Expansionismus der NATO, um ein gesamteuropäisches System ohne den größten Staat des Kontinents zu schaffen.

Infolgedessen wurde die jahrhundertelange historische Rivalität um Einfluss in Mittel- und Osteuropa zwischen Deutschland/NATO und Russland über den Verlauf der neuen europäischen Trennlinien wiederbelebt. Nachdem Berlin 2004 die Orangene Revolution und 2014 den Kiewer Maidan unterstützt hatte, um prowestliche/antirussische Regierungen zu installieren, wurde die Ukraine zu einem weniger zuverlässigen Transitkorridor für russische Energie. Dennoch untergrub Deutschland seine eigene Energiesicherheit, indem es sich mehreren russischen Initiativen zur Diversifizierung der Transitrouten widersetzte. Berlin drohte wiederholt damit, die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern, und setzte damit einen Anreiz für Russland, nach Exportmärkten im Osten zu suchen.

Das Minsk-2-Abkommen vom Februar 2015 war ein Kompromiss zur Beilegung des Konflikts, der auf den vom Westen unterstützten Putsch in der Ukraine im Jahr zuvor folgte. Berlin handelte das Friedensabkommen aus, spielte dann aber bei den amerikanischen Bemühungen mit, das Abkommen für die nächsten sieben Jahre zu sabotieren oder “nachzuverhandeln”. Wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kürzlich öffentlich zugab, nutzte der Militärblock diese Zeit, um sich auf einen Konflikt mit Russland vorzubereiten.

Als Moskau daraufhin die Unabhängigkeit des Donbass anerkannte und die Ukraine im Februar 2022 angriff, kündigte Deutschland die Nord-Stream-2-Pipeline, übernahm die Kontrolle über die Gazprom-Tochtergesellschaften auf seinem Gebiet und kündigte Sanktionen gegen russische Energieunternehmen an. Seit Jahren wird darüber spekuliert, dass Russland die gefürchtete “Energiewaffe” einsetzen würde, indem es die Energielieferungen an Deutschland kappt, obwohl dies letztlich nicht nötig war, da Deutschland sich diesen wirtschaftlichen Schmerz selbst zugefügt hat.



Eskalationskontrolle in der multipolaren Ära

Unter Eskalationskontrolle versteht man die Fähigkeit, Spannungen zu erhöhen, um dem Gegner Kosten aufzuerlegen, und sie zu deeskalieren, wenn die gewünschten Zugeständnisse erreicht worden sind. In der unipolaren Ära, als es nur ein einziges Machtzentrum gab, genoss der kollektive Westen weitgehend Eskalationsdominanz, da er den Druck so lange erhöhen konnte, bis seine Gegner zur Kapitulation gezwungen waren. Der Expansionismus der NATO, die strategische Raketenabwehr und die asymmetrische wirtschaftliche Verflechtung verstärkten diese Macht gegenüber Russland.

In einer multipolaren Welt ist es jedoch nicht möglich, die europäische Sicherheit auf das Prinzip der Ausweitung eines feindlichen Militärblocks in Richtung der russischen Grenzen zu gründen und dann zu erwarten, dass Moskau sich einfach an diese neuen Gegebenheiten anpasst.

In der entstehenden Weltordnung bedeutet eine Sanktionierung Russlands lediglich, dass man einen immensen Marktanteil an Staaten wie China und Indien abgibt, anstatt Moskau zur Unterwerfung zu zwingen. Während Deutschland händeringend nach teurer Energie sucht, um die billigen russischen Brennstoffe zu ersetzen, verkauft Moskau nun seine Produktion mit einem Preisnachlass an China und Indien, während es sich von Groß-Europa zu Groß-Eurasien wandelt.



Infolgedessen wird die deutsche Industrie gegenüber ihren asiatischen Konkurrenten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Während Russland seine Energieexporte diversifizieren kann, wurde die Fähigkeit des Westens, seine Energieimporte zu diversifizieren, durch andere politische Maßnahmen während der unipolaren Ära unterminiert. Die westlichen Sanktionen gegen Venezuela und den Iran haben deren Fähigkeit und Bereitschaft verringert, den Westen in Zeiten der Not zu unterstützen. In ähnlicher Weise haben die Invasion in Libyen und die anschließende Destabilisierung von Ländern wie Nigeria die Fähigkeit afrikanischer Staaten, die Lücke zu schließen, verringert.

In der Zwischenzeit haben die USA das syrische Öl beschlagnahmt, obwohl die syrischen Energieexporte viel höher wären, wenn die USA ihre illegale Besetzung des Landes beenden würden.

Das Scheitern verdoppeln

Der kollektive Westen steht vor einer wirtschaftlichen Katastrophe, die durch eine untragbare Verschuldung, eine galoppierende Inflation, eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit und nun auch noch durch eine Energiekrise verursacht wird. Da eine Eskalation Deutschland mehr schadet als Russland, würde die Logik nahelegen, dass Deutschland eine Deeskalation anstreben könnte, indem es die Entscheidung, die gesamteuropäischen Sicherheitsvereinbarungen aufzugeben, die in den frühen Phasen der unipolaren Ära getroffen wurden, überdenkt und neu überdenkt.

Stattdessen ist die Vernunft zum Fenster hinausgeworfen worden, da die Verantwortlichen in Berlin, von ideologischem Eifer verzehrt, eine gescheiterte Politik fortsetzen. Übersetzt mit Deepl.com

