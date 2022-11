Let’s Be Clear: If WW3 Happens It Will Be The Result Of Choices Made By The US Empire ❖ The commander of the US nuclear arsenal has stated unequivocally that the war in Ukraine is just a warmup exercise for a much larger conflict that’s already in the mail. Antiwar’s Dave DeCamp reports: The commander that oversees US nuclear forces delivered an ominous warning at a naval conference last week by calling the war in Ukraine a “warmup” for the “big one” that is to come.

Seien wir uns im Klaren: Wenn der 3. Weltkrieg eintritt, wird er das Ergebnis der Entscheidungen des US-Imperiums sein

von Caitlin Johnstone

7. November 2022

Der Kommandeur des US-Atomwaffenarsenals hat unmissverständlich erklärt, dass der Krieg in der Ukraine nur eine Aufwärmübung für einen viel größeren Konflikt ist, der bereits im Gange ist.

Dave DeCamp von Antiwar berichtet:

Der Befehlshaber der US-Atomstreitkräfte hat letzte Woche auf einer Marinekonferenz eine unheilvolle Warnung ausgesprochen, indem er den Krieg in der Ukraine als “Aufwärmübung” für den “großen” Konflikt bezeichnete, der noch kommen wird.

“Diese Ukraine-Krise, in der wir uns gerade befinden, ist nur das Aufwärmen”, sagte Navy Adm. Charles Richard, der Befehlshaber des US Strategic Command. “Die große Krise wird kommen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir auf eine Art und Weise getestet werden, wie wir es [seit] langer Zeit nicht mehr erlebt haben.

Richards Warnung erfolgte, nachdem die USA ihre neue Nuclear Posture Review (NPR) veröffentlicht hatten, in der bekräftigt wird, dass die US-Doktrin den Ersteinsatz von Atomwaffen erlaubt. Die Überprüfung besagt, dass der Zweck des US-Atomwaffenarsenals darin besteht, “strategische Angriffe abzuschrecken, Verbündeten und Partnern Sicherheit zu geben und US-Ziele zu erreichen, wenn die Abschreckung versagt”.

Richard scheint nicht nur zu glauben, dass ein heißer Krieg zwischen den großen Weltmächten eine ausgemachte Sache ist, er hat auch schon früher erklärt, dass ein Atomkrieg mit Russland oder China jetzt “eine sehr reale Möglichkeit” sei.

Auch hier handelt es sich nicht um einen Sesselkrieger, der von seinem Schreibtisch aus bei einer Firmenzeitung oder einem Think Tank in Washington seine Meinung äußert, sondern um den Leiter des STRATCOM. Richard würde die Kriegsführung, von der er spricht, persönlich beaufsichtigen.

Was mir an solchen Äußerungen am meisten auffällt, ist, wie passiv sie immer klingen. Richard spricht über “The Big One” wie andere Leute über kalifornische Erdbeben, als ob ein heißer Krieg mit China eine Art Naturkatastrophe wäre, die einfach aus dem Nichts kommt.

Diese Art von Rhetorik wird immer häufiger verwendet. Die Beschreibung eines Weltkriegs im Atomzeitalter als etwas, das dem US-Imperium zustoßen würde, und nicht als direktes Ergebnis konkreter A- oder B-Entscheidungen des Imperiums, entwickelt sich zu einem eigenen Genre der außenpolitischen Panditry.

Diese passive, hoppla-hoppla-Erzählung, die dem Militarismus des US-Imperiums übergestülpt wird, ist nichts Neues. Bereits 2017 dokumentierte Adam Johnson von Fair.org die Art und Weise, wie westliche Medien die Vereinigten Staaten immer wieder als in Kriege “stolpernd” und in militärische Interventionen “hineingesogen” beschreiben, wie ein betrügender Ehepartner, der schlechte Ausreden erfindet, nachdem er erwischt wurde:

Dieses Framing dient dazu, zwei Empfindlichkeiten zu schmeicheln: einer rechten und einer vage linken. Es befriedigt die nationalistische Vorstellung der Rechten, dass Amerika nur in den Krieg zieht, weil es durch Kräfte außerhalb seiner eigenen Kontrolle dazu gezwungen wird; der widerwillige Krieger, der sanfte Riese, der nur angreift, wenn er dazu provoziert wird. Aber es spielt auch mit einer nominell liberalen, hipsterhaften Vorstellung, dass das US-Militär eigentlich inkompetent und mies ist und generell schlecht im Kriegführen.

Am deutlichsten kommt dies in der Vorstellung zum Ausdruck, dass die USA in einen Krieg “hineingezogen” werden, obwohl sie ansonsten keine kriegerischen Absichten haben. “Will US Be Drawn Further Into Syrian Civil War?” fragte Fox News (4/7/17). “How America Could Stumble Into War With Iran”, enthüllte The Atlantic (2/9/17), “What It Would Take to Pull the US Into a War in Asia”, spekulierte Quartz (4/29/17). “Trump könnte uns leicht wieder in Afghanistan hineinziehen”, prophezeite Slate (5/11/17). Die USA “stolpern in einen größeren Krieg” in Syrien, warnte der Redaktionsausschuss der New York Times (5/2/15). “Ein ausufernder Kampf in Syrien kann die USA in einen endlosen Konflikt verwickeln”, fügte Vice News (6/19/17) hinzu.

Machen wir uns also hier und jetzt klar: Wenn es zu einem heißen Krieg zwischen den USA und einer Großmacht kommt, dann nicht, weil man in diesen Krieg “hineingestolpert” ist. Es wird nicht wie bei einem Erdbeben oder einer anderen Naturkatastrophe sein. Er wird nicht etwas sein, das dem US-Imperium zustößt oder auferlegt wird, während es einfach passiv in bambiäugiger Unschuld dasteht.

Sie wird das Ergebnis bestimmter Entscheidungen sein, die von den Managern des Imperiums getroffen werden. Es wird das Ergebnis der Entscheidung der USA sein, die Eskalation der Deeskalation vorzuziehen, die Brinkmanship der Entspannung vorzuziehen – nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, während sie eine Ausfahrt nach der anderen ablehnen. Es wird das Ergebnis realer, materieller Entscheidungen sein, die von real existierenden Menschen getroffen werden, die in real existierenden Häusern leben und real existierende Gehaltsschecks erhalten, um die Entscheidungen zu treffen, die sie treffen.



Eine weitere Sache, die mir bei Kommentaren wie denen von Charles Richard auffällt, ist, wie verrückt und irrsinnig es ist, dass nicht jeder darauf mit “Okay, dann lasst uns alle Dinge ändern, die wir tun, denn das ist das Schlimmste, was passieren kann” reagiert.

Und täuschen Sie sich nicht: Das ist durchaus eine Option. Die Option, sich von dem Kollisionskurs mit dem möglicherweise schrecklichsten Krieg aller Zeiten abzuwenden, ist jetzt vorhanden und wird auch in Zukunft noch einige Zeit vorhanden sein. Wir befinden uns nicht im Jahr 1939, als der Krieg bereits vor der Tür stand, sondern eher in den Vorläufern des Ersten Weltkriegs zu Beginn des 20. Jahrhunderts und all den dummen Aggressionen und Verwicklungen, die schließlich zu beiden Weltkriegen führten.

Eine der vielen Arten, wie unsere kulturelle Faszination für den Zweiten Weltkrieg uns dumm und verrückt gemacht hat, besteht darin, dass wir vergessen haben, dass es sich dabei um das schlimmste Einzelereignis der Menschheitsgeschichte handelt. Selbst wenn ein heißer Krieg mit Russland und/oder China nicht zu einem Atomkrieg führen würde, so würde er doch unaussprechliche Schrecken über die Erde bringen, die über Generationen hinweg in unserem kollektiven Bewusstsein nachhallen würden.

Diesem Schrecken sollte man sich entziehen. Und die Zeit, damit zu beginnen, ist jetzt. Übersetzt mit Deepl.com

_________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag also gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...