Was für ein Schmierentheater…….

Selenskyj schockiert über Israels mangelnde Unterstützung der Ukraine mit Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich schockiert über Israels Versäumnis, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

Zelenskyy shocked by Israel’s failure to support Ukraine with weapons

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy says he is shocked by Israel’s failure to support Ukraine with weapons.