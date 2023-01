Zelenskyy Regime to Forcibly Conscript Hungarians in Transcarpathia The regime is now busy abducting potential bullet stoppers in the Zakarpattia Oblast (Ruthenia), situated in the Carpathian Mountains of southwestern Ukraine, between Slovakia, Hungary, and Romania. The Zelenskyy regime has apparently taken a page from the British Royal Navy during the Age of Sail.

Ultranaten terrorisieren Transkarpathen, indem sie sie entführen und in den russischen Fleischwolf werfen.

Selenskyj-Regime will Ungarn in Transkarpatien zwangsrekrutieren

von Kurt Nimmo

24. Januar 2023

Das Selenskyj-Regime ist verzweifelt. Berichten zufolge verliert es in der Ostukraine jeden Tag mehr als 300 Soldaten. Der jüngste Versuch des zum Scheitern verurteilten Regimes, dem langsamen und übermächtigen russischen Vormarsch im Donbass Männer und ausländisches Kriegsmaterial entgegenzusetzen, wird völlig scheitern.

Das Regime ist jetzt damit beschäftigt, potenzielle Kugelstopper in der Oblast Zakarpattia (Ruthenien) zu entführen, die in den Karpaten im Südwesten der Ukraine zwischen der Slowakei, Ungarn und Rumänien liegt.

“Aufgrund der hohen Verluste, die alle bisherigen übertreffen, werden radikale Methoden angewandt, um die Truppenstärke wieder aufzufüllen. Lokalen Quellen zufolge planen die ukrainischen Behörden, bis zum Frühjahr 10.000 Menschen aus den Unterkarpaten einzuberufen”, so ungarische Journalisten gegenüber EuroWeekly.

Das Selenskyj-Regime hat sich offenbar ein Beispiel an der britischen Royal Navy im Zeitalter der Seefahrt genommen. Die Briten setzten im Krieg und in Friedenszeiten Pressegruppen als Schiffsbesatzung ein. Wer sich weigerte, sich beeindrucken zu lassen, musste mit einer Fahrt zum Galgen rechnen.

“In fast jeder Siedlung in den Unterkarpaten findet seit einigen Tagen die Zwangseinberufung zur Armee statt. In der Gegend der Stadt Berehove, in Nagysholes, wurde am Sonntag der Markt umstellt. 70 Menschen wurden von dort weggebracht”, heißt es in dem Beitrag weiter.

Nach den Beobachtungen der Budapester Nachrichtenagentur kann diese Zwangseinberufung in die ukrainische Armee “fast als Entführung von Menschen bezeichnet werden. Darüber hinaus haben die Verfolgung und die Enteignung der verbliebenen Ungarn in den Unterkarpaten ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Grausamkeit erreicht.”

“Kürzlich haben Bauernmütter aus mehrheitlich ungarisch besiedelten Dörfern in den Unterkarpaten protestiert, um ihre Söhne zu unterstützen, die in die ukrainische Armee eingezogen wurden”, so Denis Pilas, ein Aktivist aus den Unterkarpaten, gegenüber HuffPost nach dem Maidan-Putsch 2014. “Mitten im Krieg gegen russische Separatisten im Osten wollten viele junge Männer nicht weggeschickt werden… Die Ungarn sehen ungarisches Fernsehen und lesen ungarische Zeitungen. Sie sind nur lose in die Gesellschaft integriert und waren im Allgemeinen nicht sehr pro-ukrainisch.”

Die Zwangsrekrutierung der ethnischen Ungarn in den Unterkarpaten hat auch einen politischen Aspekt. Viktor Orbán, der ungarische Premierminister, ist ein Kritiker des Krieges in der Ukraine.

Twitter-Avatar für @EIGARBARINO

Edward Garbarino @EIGARBARINO

Ungarns 🇭🇺 Premierminister Viktor Orban ist besorgt über den Tod von Ungarn, die in der Ukraine getötet wurden. Das ukrainische Militär hat unverhältnismäßig viele ethnische Ungarn aus der ukrainischen Oblast Transkarpatien rekrutiert.

7:01 PM ∙ Jan 21, 2023

Als Reaktion darauf haben die Ultranationalisten in der Ukraine Orbán auf die Todesliste von Mirotvorets gesetzt. Sie sind nun bereit, sich an dem durchschnittlichen Transkarpatier ungarischer Abstammung zu rächen, indem sie ihn entführen und in den russischen Fleischwolf werfen.

“Es gibt eine Art gezielte Politik, die nicht nur die Rechte aller Minderheiten einschränkt, sondern auch versucht, die ungarische Minderheit in der ukrainischen Öffentlichkeit als Feind darzustellen”, erklärte Laszlo Brenzovics, der einzige ethnische Ungar im ukrainischen Parlament, 2018 gegenüber Associated Press.

Die Ultranationalisten der Ukraine glauben, dass alle ethnischen Minderheiten – Rumänen, Weißrussen, Krimtataren, Bulgaren, Ungarn, Polen, Juden und Armenier – Untermenschen sind, die ethnisch gesäubert werden müssen.

“Die derzeitige Situation gehört eindeutig zu den schlimmsten”, schrieb Tárnok Balázs im Jahr 2021, also noch vor der russischen SMO.

“Indem die Ukraine die Rechte aller Minderheiten verletzt, entfremdet sie ihre engsten NATO-Verbündeten in der Region gerade dann, wenn sie sie am meisten braucht. Die Ukraine führt den falschen Krieg – statt über eine engere Partnerschaft mit der NATO zu verhandeln, führt Kiew eine diskriminierende Politik gegen seine eigenen loyalen ethnischen Minderheiten durch und erreicht damit das von Russland gewünschte Ergebnis: Spannungen hoch zu halten, Provokationen zu inszenieren und die Ukrainer entlang ethnischer Linien zu spalten.”

Das mag vor Russlands BBS der Fall gewesen sein. Die Misshandlung von Minderheiten in der Ukraine wird jedoch von der US-Regierung und ihren Kriegspropagandamedien ignoriert.

Die US-Regierung, das Vereinigte Königreich und die Europäer sind nicht besorgt über die Verfolgung und ethnische Säuberung von Minderheiten durch Nazi-Ultranaten. Die US-Regierung ist zwanghaft darauf bedacht, sicherzustellen, dass ihr zerbröckelndes Imperium und ihr abgewerteter Fiat-Dollar in einer unipolaren Welt König bleibt. Alles andere, einschließlich des Wohlergehens des amerikanischen Volkes, kommt erst an zweiter Stelle.

Wenn der Widerstand gegen Russland das Verbrechen der Entführung von Ungarn durch Nazi-Ultranaten in den Unterkarpaten und ihre Verschiffung zum Sterben in einem russischen Militär-“Kessel” (einem Kessel oder einer Umzingelung) erfordert, dann ist das der Preis, den nach Ansicht der US-Regierung Unschuldige für ihr vergebliches und kriminelles Bemühen zahlen müssen, auf einem Berg von verrottenden Leichen sitzend der Platzhirsch zu bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

