Bild: Demonstranten versammeln sich am 20. März 2022 auf dem Habima-Platz im Zentrum der israelischen Mittelmeerstadt Tel Aviv, um einer im Fernsehen übertragenen Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij beizuwohnen. (Foto von JACK GUEZ / AFP) (Foto von JACK GUEZ/AFP via Getty Images)





Selenskyj ruft Israel unter Berufung auf den Holocaust zur Hilfe auf



von Josef Federman



29. März 2022

JERUSALEM – Der ukrainische Präsident forderte Israel am Sonntag in einem emotionalen Appell auf, sich stärker gegen Russland zu positionieren und verglich die russische Invasion in seinem Land mit dem Vorgehen Nazideutschlands.

In einer Rede vor israelischen Abgeordneten sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, es sei an der Zeit, dass Israel, das sich als wichtiger Vermittler zwischen der Ukraine und Russland erwiesen hat, endlich Partei ergreife. Er sagte, Israel solle seinen westlichen Verbündeten folgen, indem es Sanktionen verhänge und der Ukraine Waffen liefere.

“Man kann lange Zeit fragen, warum wir keine Waffen von euch annehmen können oder warum Israel keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, warum ihr keinen Druck auf die russischen Unternehmen ausübt”, sagte er. “Es ist eure Entscheidung, liebe Brüder und Schwestern.”

Selenskyj, der eine Reihe ähnlicher parlamentarischer Reden sorgfältig auf sein Publikum abgestimmt hat, nahm häufig Bezug auf den Holocaust, als er versuchte, um Unterstützung zu werben. Diese Vergleiche zogen eine wütende Verurteilung durch die nationale Holocaust-Gedenkstätte Israels nach sich, die Selenskyj eine Verharmlosung des Holocaust vorwarf.

Selenskyj beschuldigte den russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine “Endlösung” gegen die Ukraine anzustreben, und benutzte dabei den Begriff der Nazis für den geplanten Völkermord an 6 Millionen Juden während des Zweiten Weltkriegs.

“Sie erinnern sich daran und werden es sicher nie vergessen”, sagte er. “Aber Sie sollten hören, was jetzt aus Moskau kommt, welche Worte sie sagen – ‘Endlösung’. Aber dieses Mal geht es um uns, um die ukrainische Frage.”

Selenskyj, der selbst Jude ist, wies auch darauf hin, dass eine russische Rakete in Babi Yar einschlug – dem Ort eines berüchtigten Nazi-Massakers im Jahr 1941, an dem sich heute die wichtigste Holocaust-Gedenkstätte der Ukraine befindet.

“Sie, das israelische Volk, haben gesehen, wie russische Raketen in Babi Yar eingeschlagen sind. Sie wissen, was dieser Ort bedeutet, wo die Opfer des Holocaust begraben sind”, sagte er.

Mit dieser sensiblen Sprache versuchte Selenskyj eindeutig, den Kontakt zu seinem Publikum herzustellen. Israel wurde 1948 als Zufluchtsort für Juden nach dem Holocaust gegründet. Das Land beherbergt Zehntausende von älteren Überlebenden, und viele seiner führenden Politiker sind Kinder von Überlebenden.

Putin hat auch versucht, seine Gegner in der Ukraine als Neonazis darzustellen, um seinen Krieg in der Ukraine zu legitimieren. Historiker weisen jedoch darauf hin, dass die Ukraine eine Demokratie ist, die von einem jüdischen Präsidenten geführt wird, und verurteilen die Verwendung einer solchen Terminologie als Desinformation und zynischen Trick, um die Ziele des russischen Führers zu fördern.

Der israelische Außenminister Yair Lapid, dessen verstorbener Vater ein Überlebender des Holocausts war, dankte Selenskyj für seine Rede.

“Wir werden das ukrainische Volk weiterhin so gut wie möglich unterstützen, und wir werden der Notlage von Menschen, die die Schrecken des Krieges erlebt haben, niemals den Rücken kehren”, sagte Lapid.

Aber auch Yad Vashem, Israels nationale Holocaust-Gedenkstätte, die zuvor Putins Nazi-Anspielungen verurteilt hatte, übte scharfe Kritik an Selenskyj, ohne ihn namentlich zu nennen.

“Der propagandistische Diskurs, der die aktuellen Feindseligkeiten begleitet, ist durchdrungen von unverantwortlichen Äußerungen und völlig unzutreffenden Vergleichen mit der Nazi-Ideologie und den Handlungen vor und während des Holocausts”, hieß es. “Yad Vashem verurteilt diese Trivialisierung und Verzerrung der historischen Fakten des Holocaust.

Die israelische Öffentlichkeit hat die Ukraine seit dem Einmarsch Russlands in das westliche Nachbarland am 24. Februar weitgehend unterstützt. Mehrere tausend Menschen, viele mit ukrainischen Fahnen, versammelten sich auf einem zentralen Platz in Tel Aviv, um seine Rede auf einer großen Leinwand zu verfolgen.

Die israelische Regierung war jedoch sehr viel vorsichtiger, als sie ihre Rolle als Vermittler in dem Krieg wahrnahm. Premierminister Naftali Bennett reiste am 5. März zu einem Überraschungsbesuch nach Moskau, um sich mit Putin zu treffen. Seitdem hat er nach Angaben seines Büros mindestens zweimal mit dem russischen Staatschef und mindestens sechsmal mit Zelensky gesprochen.

Während der israelische Außenminister die Invasion scharf verurteilt hat, hat sich Bennett eher lauwarm ausgedrückt, um den Anschein der Neutralität zu wahren.

Da es sowohl in der Ukraine als auch in Russland große jüdische Bevölkerungsgruppen gibt, hütet sich Israel davor, eine der beiden Seiten zu verärgern. Israel unterhält auch gute Arbeitsbeziehungen zum russischen Militär im benachbarten Syrien, wo beide Seiten eine spezielle Hotline unterhalten, um sicherzustellen, dass ihre Luftstreitkräfte nicht in Konflikt geraten.

Israel hat tonnenweise humanitäre Hilfe in die Ukraine geliefert und wird Ende dieser Woche ein spezielles Feldlazarett in der Westukraine eröffnen. Es hat jedoch Bitten zurückgewiesen, Waffen zu liefern oder Sanktionen gegen Russland oder seine Oligarchen zu verhängen, von denen einige jüdisch sind und enge Beziehungen zu Israel unterhalten.

Selenskyj sagte, es sei an der Zeit, dies zu ändern.

“Jeder in Israel weiß, dass Ihre Raketenabwehr die beste ist. Jeder weiß, dass Ihre Waffen stark sind, jeder weiß, dass Sie großartig sind und dass Sie wissen, wie Sie Ihre nationalen Interessen und die Interessen Ihres Volkes verteidigen können, und Sie können definitiv helfen, unsere zu verteidigen”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com



