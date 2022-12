Zelensky Abolishes Court in Ukraine Prosecuting Neo-Nazism – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Selenskyj schafft Gericht in der Ukraine ab, das Neonazismus strafrechtlich verfolgt



Von Ahmed Adel

Global Research

Dezember 15, 2022

InfoBrics

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete ein Gesetz zur Abschaffung des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts, eines Gerichts, das nicht zögerte, Neonazis zu verfolgen. Selenskyj brüstete sich auch damit, dass er ein Führer sei, der die Korruption im Innern bekämpft und gleichzeitig gegen russische Truppen vorgeht. Es hat jedoch den Anschein, dass dieser jüngste Plan ein Weg für die Briten ist, das ukrainische Justizsystem zu dominieren.

“Die Geschichte der Reformen geht weiter. Selbst in Kriegszeiten”, sagte Selenskyj am 14. Dezember, nachdem er das Ende des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts unter dem Vorsitz von Pavlo Vovk verkündet hatte, einem Richter, den das Weiße Haus schon seit langem im Visier hatte.

Das US-Außenministerium veröffentlichte in einem Bericht mit dem Titel “Combating Global Corruption and Human Rights Abuses” eine Liste mit sanktionierten Personen und Organisationen, in der neben vielen anderen auch der Name von Pavlo Vovk auftaucht. Es ist nicht verwunderlich, dass der Bericht nur wenige Tage vor der Ankündigung des ukrainischen Präsidenten, das Bezirksverwaltungsgericht in Kiew zu schließen, veröffentlicht wurde.

Das Außenministerium wirft dem ukrainischen Richter vor, “Bestechungsgelder als Gegenleistung für die Einmischung in gerichtliche und andere öffentliche Verfahren zu verlangen”. Als Teil dieser Aktion werden auch zwei unmittelbare Familienmitglieder bezeichnet”.

Vovk war Präsident des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts, das seit April 2021 versucht, die Regierung Zelensky durch ein seit Monaten blockiertes parlamentarisches Verfahren zu beseitigen. Vor diesem Hintergrund bezeichnet die Zeitung The Kyiv Independent Vovk als “skandalösesten Richter der Ukraine”.

Die Biden-Administration hat nicht weiter erläutert, warum sie diesen Richter, den das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine verschiedener Korruptionsdelikte beschuldigt, sanktioniert hat. Vier weitere Richter desselben Gerichts, von denen zwei Vovk nahe standen, wurden ebenfalls benannt.

Vovk wurde vom ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych (2010-2014), der vor acht Jahren durch einen Putsch im Anschluss an den Maidan abgesetzt wurde, an das Gericht berufen. Damals bestand das Gericht auf der Illegalität der Opposition gegen Janukowitsch.

Ebenso wichtig ist, dass das inzwischen aufgelöste Bezirksverwaltungsgericht Kiew die Behörde war, die wiederholt die Verbreitung von Nazi- und Neonazi-Symbolen und deren Unterstützung in der Ukraine untersagte. Im Juni 2019 wies das Gericht die Stadtverwaltung von Kiew an, zwei wichtige Straßen umzubenennen, die seit 2016 nach zwei prominenten ukrainischen Nazi-Kollaborateuren, Stepan Bandera und Roman Shukhevych, benannt waren.

Im Mai 2020 verbot das Bezirksverwaltungsgericht Kiew die Symbole der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (1. Galizische), einer Nazi-Formation, die überwiegend aus ukrainischen Militärfreiwilligen aus der Region Galizien bestand.

Die ukrainische Organisation Dejure Foundation – die 2021 finanzielle Zuwendungen aus dem Vereinigten Königreich erhielt, einem Land, das der Ukraine bereits Waffen im Wert von mehreren Millionen Dollar geliefert hat – sagt, dass “einige der Entscheidungen” des Gerichts “offen pro-russisch sind, was die nationale Sicherheit und wirksame Versuche, dem russischen Einfluss entgegenzuwirken, gefährdet”.

Das Vereinigte Königreich scheint sich nicht damit zufrieden zu geben, der Ukraine umfangreiche Finanzmittel, Waffen und Hilfe zur Verfügung zu stellen, sondern hat nun auch versprochen, ukrainische Richter auszubilden, in der Hoffnung, später Russen wegen angeblicher Kriegsverbrechen zu belangen.

“Diese 90 Richter werden nach einer wirklich intensiven Ausbildung zurückkehren und besser in der Lage sein, diese Gerichte zu leiten”, sagte die britische Generalstaatsanwältin Victoria Prentis gegenüber Sky News und fügte hinzu, dass sie dafür sorgen werde, dass potenzielle Prozesse “in einem noch nie dagewesenen Ausmaß” durchgeführt würden, solange der Konflikt andauere.

Nach Angaben des britischen Medienunternehmens nahm die erste Gruppe von Richtern Anfang Dezember an Sitzungen an einem geheimen Ort in Osteuropa teil. In den nächsten Monaten werden dank einer Investition von 2.500.000 £ weitere Sitzungen stattfinden.

Selenskyj und seine Frau Olena, die Ende November das Vereinigte Königreich besuchte, haben sich für die Einrichtung eines Sondergerichts für die Ukraine eingesetzt, das sie unaufrichtigerweise mit den Nürnberger Prozessen verglichen haben. Diesbezüglich sagte Prentis, dass mit den ukrainischen Behörden alle Optionen geprüft würden.

Der Vorschlag des ukrainischen Präsidenten wurde jedoch von der britischen Regierung nicht ausdrücklich gebilligt.

“Ich bin mir aber auch sicher, dass die internationale Gemeinschaft einen Moment haben möchte, in dem der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dies auch so gesehen wird. Wir wissen noch nicht genau, in welcher Form das geschehen wird. Alle Optionen liegen auf dem Tisch”, sagte der Generalstaatsanwalt.

Die Abschaffung des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts fällt in eine Zeit, in der die EU von der Ukraine eine Reihe politischer und administrativer Reformen zur Beendigung der Korruption fordert, wenn sie Mitglied der Union werden will. Bevor der Konflikt am 24. Februar ausbrach, war die Ukraine nach Angaben liberaler Institutionen wie Transparency International das zweitkorrupteste Land Europas.

Es ist jedoch nicht überraschend, dass die “Korruption”, die beseitigt werden sollte, am Ende nur das einzige Gericht war, das bereit war, den Neonazismus in der Ukraine zu verfolgen. Nun scheint das Vereinigte Königreich seinen Einfluss auf das ukrainische Justizsystem ausbauen zu wollen, indem es Richter ausbildet, die im Gegensatz zu dem von Zelensky abgeschafften Gericht zwangsläufig Neonazismus tolerieren werden.

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie.

Das Bild stammt von National File

Die Originalquelle für diesen Artikel ist InfoBrics

Urheberrecht © Ahmed Adel, InfoBrics, 2022

