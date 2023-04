Bakhmut Update 04/28/23 There is no doubt now that Bakhmut will soon fall to the Russians. How soon? Probably a few days and no more than one week. Ukraine says it has managed to evacuate its elite forces from the city, leaving only rearguard elements to hang on until the end.



Selenskyj und Biden sind möglicherweise auf dem Weg nach draußen

von Stephen Bryen

28.April .2023

Es besteht kein Zweifel mehr, dass Bachmut bald an die Russen fallen wird. Wie bald? Wahrscheinlich in ein paar Tagen und nicht länger als eine Woche. Der Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, ihre Elitetruppen aus der Stadt zu evakuieren, so dass nur noch die Nachhut bis zum Schluss ausharren kann. Die Bemühungen der Ukraine, Gegenangriffe zu starten, haben keine Früchte getragen, und alle Bemühungen wurden von russischen Fallschirmjägern und Wagner PMC-Kämpfern zusammen mit reichlich russischer Artillerie gestoppt.

Wie lange sollten die ukrainischen Streitkräfte Bachmut verteidigen? Lehren aus Stalingrad

In der Zwischenzeit konzentrieren sich die Russen selbst auf die neu geschaffenen ukrainischen Brigaden, die die glorreiche Gegenoffensive der Ukraine anführen sollen. Das sind die Brigaden, die bis über beide Ohren mit westlicher Ausrüstung vollgestopft sind, denen es aber an gut ausgebildeten Truppen fehlt. Diese Brigaden stehen auch vor komplexen, vielleicht unlösbaren logistischen Herausforderungen, da die westlichen Lieferungen Ersatzteile, Reparaturzentren und in vielen Fällen verschiedene Munitionstypen erfordern. Selbst die gelieferten Leopard-II-Panzer können nicht alle die gleiche Munition verwenden.

Noch besorgniserregender für die ukrainische Armee ist der Mangel an Nachschub, wenn sich die kommenden Offensiven in die Länge ziehen. Einfach ausgedrückt: Es gibt so gut wie keinen Nachschub. Die USA haben vor allem keine Munition mehr und haben die Bestände in Südkorea und Israel abgebaut, was die israelischen Generäle alarmiert hat, die glauben, dass ein heißer Krieg mit dem Iran nur noch Wochen entfernt ist. Die Südkoreaner haben geschwiegen, vor allem weil Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol gerade einen Besuch in Washington hinter sich hat, der inszeniert wurde, um Joe Biden gut aussehen zu lassen. Soweit man das beurteilen kann, war der Besuch rein zeremoniell und im Grunde genommen erfolglos. (Streng genommen bestand das einzige Ergebnis darin, dass Yoon die Gelegenheit eines Staatsdinners nutzte, um “American Pie” zu singen, ganz gleich, ob Joe mit seinem Chevy auf den Deich fuhr oder über die Kante ging. Die Tatsache, dass der Deich trocken war, ist ein aktueller sozialer Kommentar).

In der 11. Stunde versucht die Ukraine, mehr Soldaten zu rekrutieren, wobei sie manchmal grobe Taktiken anwendet, um junge Männer zu schleppen. Solche Truppen können unmöglich rechtzeitig ausgebildet werden und sind praktisch gesehen höchstens Kanonenfutter. Aber die Ukrainer wollen für ihre amerikanischen Herren glaubwürdig wirken, also greifen sie sich junge Leute nicht nur an Straßenecken oder vor beliebten Trinkhallen wie McDonalds, sondern verprügeln sie auch, wenn sie sich wehren. Das Gleiche geschieht mit jedem ukrainischen Journalisten, der versucht, etwas zu schreiben, was der so genannten demokratischen Regierung der Ukraine nicht gefällt. Das Selenskyj-Regime hat politische Gegner verhaftet oder aus dem Land gejagt, oder Schlimmeres. Und in diesen Tagen ermorden ukrainische Sondereinsatzkommandos Journalisten und Kommentatoren in Russland und anderswo, die gegen die Ukraine sind.

Wenn Bachmut weg ist, werden die Russen möglicherweise Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten vorschlagen. Biden, der sich um die Wiederwahl bewirbt, will keine Änderung des Status quo, solange er nicht wiedergewählt ist. Aber Bidens Wiederwahl wird immer unwahrscheinlicher, da der halb senile Präsident stolpert und strauchelt und da eine Reihe von Maßnahmen seiner Regierung am Ende seine Regierung zu Fall bringen wird, ungeachtet seines schwankenden Geisteszustands oder wie viele tote Ukrainer den Preis für seine Wiederwahlbemühungen zahlen. Eine riesige Welle von Einwanderern wird bald über die Südgrenze der USA strömen; neue Steuern werden bald auf Hypotheken für Menschen mit guter Bonität erhoben (ohne sich die Mühe zu machen, die Zustimmung des Kongresses einzuholen); die Inflation vernichtet die Mittelschicht; und das Schlimmste ist, dass die Regierung Biden die Kontrolle über die Sexualität aller Kinder verlangt, ohne dass die Eltern ein Mitspracherecht haben.

Ohne Verhandlungen werden die Russen versuchen, die neuen Brigaden der Ukraine systematisch zu vernichten. Mit größeren Streitkräften, besserer Taktik, mehr Luftwaffe, Luftabwehr und Bodenausrüstung könnten die Russen die ukrainische Armee sehr wohl besiegen und einen Regimewechsel in Kiew erzwingen.

Kurzum, in nicht allzu ferner Zukunft wird Biden seinen Rollator an den Nagel hängen müssen und Selenskyj wird sich vielleicht einen Job in Kalifornien suchen. Übersetzt mit Deepl.com

