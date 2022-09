Zelenskiy and Zaluzhnyi — Sott.net On 7 September, Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces, General Valeryi Zaluzhnyi, and Lieutenant General Mikhail Zabrodskii first Deputy Chairman of the Ukrainian Rada’s Committee for National Security, Defense, and Intelligence, wrote a revealing article for UkrInform.

Selenskyj und Saluschnyj

von Gordon M. Hahn



8. September 2022



Am 7. September schrieben der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Waleryj Saluschnyj , und Generalleutnant Mikhail Sabrodskii, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der ukrainischen Rada, einen aufschlussreichen Artikel für UkrInform (https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html?fbclid=IwAR2d2UiTdJgfvyhYvB1snnMCqYEjYjch0VvtxKTcNrfUZO3fFRGdMEdVfh0). Der Artikel ist aus mehreren Gründen von Interesse. Erstens spiegelt er die strategischen Überlegungen der ukrainischen Militärführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt wider, die völlige Abhängigkeit der ukrainischen militärischen Fähigkeiten von westlicher militärischer und finanzieller Unterstützung sowie die Absicht, den Krieg zu eskalieren, wenn die Ukraine gut unterstützt wird, die Krim von Russland zurückzuerobern und massive Artillerie- und andere Luftangriffe auf russisches Gebiet zu fliegen. Der wichtigste Aspekt des Artikels, auf den ich mich hier konzentrieren möchte, sind jedoch die Hinweise darauf, dass die ukrainische Militärführung mit Präsident Wolodomyr Selenskyj nicht einverstanden ist, die gegenwärtigen Offensiven im Süden in Richtung Cherson und im Norden in Richtung Isjum ohne angemessene Vorbereitung und mit unzureichender Personal- und Waffenausstattung durchzuführen und stattdessen eine militärische Offensive aus anscheinend weitgehend politischen Gründen mit hohen Kosten für das Personal und die Waffenbestände der Ukraine zu starten, ohne echte Aussichten auf einen dauerhaften Durchbruch an beiden Fronten.

Kurz gesagt, der Artikel von Saluschnyj liest sich wie eine kryptische Kritik an den Gegenoffensiven von Selenskyj im September im Süden und Norden. Saluschnyj plädiert für die Schaffung eines ukrainischen Militärs, das in der Lage ist, “im Jahr 2023” eine Gegenoffensive zur Einnahme der Krim durchzuführen: “Wenn man sich die Situation ansieht, in der sich die Streitkräfte der Ukraine im Jahr 2023 befinden werden, scheint alles weniger klar zu sein. Für die ukrainischen Streitkräfte wird die Situation eine komplexe Kombination aus der tatsächlichen Lage der Kollisionslinie, den verfügbaren Ressourcen und einer Reihe von kampfbereiten Truppen und natürlich dem Auffinden einer strategischen Initiative in den Händen des Feindes sein.

Gleichzeitig werden wir, dieser Logik folgend, starke Vorbehalte gegen den Verlauf der Kollisionslinie aus Sicht der ukrainischen Seite äußern. Ihre Konturen haben eine äußerst ungünstige Konfiguration, wiederum in den Richtungen Isjum und Bachmuth. Die erhebliche Beeinträchtigung durch den Feind schränkt jedes operative Manöver der ukrainischen Truppen ein und erfordert in der Tat einen doppelten Satz von Kräften, um ihn einzudämmen.” Mit anderen Worten: Das ukrainische Militär verfügt derzeit nicht über die notwendigen Kräfte für die Durchführung der Gegenoffensive, die derzeit um den Brückenkopf von Isjum im Norden, etwas östlich von Charkiw, im Gange ist.

Die Lage “im Süden und Osten ist nicht besser”, schreibt Saluschnyj. Er stellt fest: Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ein Teilerfolg des feindlichen Vormarsches in Richtung Saporischje zu erwarten ist. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass der Feind in Richtung Gulyai-Polen Teilerfolge erzielt, die unter bestimmten Bedingungen die Einnahme der gesamten ukrainischen Truppengruppe im Osten gefährden könnten. Das Vorhandensein eines operativen Brückenkopfes des Feindes am rechten Dnjepr-Ufer erfordert zusätzliche Anstrengungen, um seine Ausdehnung zu verhindern.”

Da im Frühherbst 2022 simultane Gegenangriffe stattfinden, die von Selenskyj sicherlich gebilligt, wenn nicht sogar konzipiert und mit Sicherheit befohlen wurden, fordert Saluschnyj “mehrere aufeinanderfolgende und idealerweise gleichzeitige Gegenangriffe während des Feldzugs 2023.”

Anschließend skizziert er eine Reihe von Maßnahmen – z. B. die Schaffung von 20 neuen Brigaden und Waffensystemen, die Russland in einer Tiefe von 2000 Kilometern treffen können -, die ergriffen werden müssen, bevor solche gleichzeitigen Gegenangriffe, eine Offensive zur Einnahme der Krim und die Verlegung des Krieges auf russisches Territorium und seine Bevölkerung in den Jahren 2023-2024 beginnen können.

Schließlich ist es vielleicht ein kryptisches Signal, dass Saluschnyj einen Führer der Oppositionspartei “Europäische Solidarität” des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko, gegen den die Staatsanwälte von Selenskyj jetzt Anklage erheben, als Co-Autor ausgewählt hat.

Der Artikel erschien vor dem Hintergrund von “Gerüchten” in der ukrainischen und russischen Presse und in den Medien, insbesondere in Telegram-Kanälen, die besagten, dass Saluschnyj gegen Selenskiyjs Plan war, jetzt zwei Gegenoffensiven durchzuführen, und dass Saluschnyj Selenskyj kürzlich davon überzeugte, die südliche Gegenoffensive in Cherson zu stoppen und Ressourcen für die nördliche Gegenoffensive in Isjum umzuleiten.

Dieser Artikel ist ein klarer, wenn auch etwas kryptischer Ausdruck von Saluschnyj Ablehnung von Selenskyjs übereilten Offensiven in Cherson und Isjum und ist aus mindestens vier Gründen wichtig. Erstens ist sie ein weiterer Beleg für die Spannungen zwischen der militärischen und der politischen Führung des Landes – was in der derzeitigen nahezu katastrophalen Lage, in der sich die Ukraine befindet, verständlich ist – sowie zwischen dem Präsidialamt und Selenskyj einerseits und der Militärführung und Teilen der politischen Opposition andererseits, was die Kriegsführung betrifft. Zweitens bergen diese Spannungen die Gefahr einer Politisierung des Militärs und einer gravierenden Verschlechterung der zivil-militärischen Beziehungen – eine Voraussetzung für einen vom Militär unterstützten Militär- oder Palastputsch. Drittens würde ein Bündnis des Poroschenko-freundlichen Teils der ukrainischen Opposition mit der militärischen Opposition – vor allem, wenn sie das neofaschistische Element in der Gesellschaft und im Militär einschließt – eine ernste Bedrohung für Selenskyjs Regime darstellen. Viertens dürften diese Risiken noch zunehmen, wenn die Offensiven in Cherson und Isjum zu einem völligen Fehlschlag mit hohen Verlusten und großen Schäden an der Moral und der Einsatzfähigkeit der Armee werden.

Auch wenn wir sicherlich noch nicht so weit sind, scheint das Risiko der Instabilität in Kiew real zu sein und könnte noch zunehmen. Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor:

Gordon M. Hahn, Ph.D., ist Expert Analyst bei Corr Analytics, Senior Researcher am Center for Terrorism and Intelligence Studies (CETIS), Akribis Group.Websites: Russische und eurasische Politik, gordonhahn.com und gordonhahn.academia.edu

Kommentar von Scott Ritter: Ein Krieg wird dann am besten geführt, wenn alle Aspekte der Planung und Ausführung synchronisiert sind und ineinander übergehen. Dies ist nicht der Fall gewesen.

