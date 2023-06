Zelensky Slams Trump for Saying He Would End the War in Ukraine – News From Antiwar.com In an interview with NBC News, Ukrainian President Volodymyr Zelensky attacked former President Donald Trump’s pledge to end the war. He argued that if Kiev does not defeat Moscow, Russia will attack a NATO member state and force the US into a direct conflict. Zelensky was asked about Trump’s claim he would immediately engage the …

Selenskyj verunglimpft Trump für seine Aussage, er würde den Ukraine-Krieg beenden

von Kyle Anzalone



16. Juni 2023

In einem Interview mit NBC News griff der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Zusage des ehemaligen Präsidenten Donald Trump an, den Krieg zu beenden. Er argumentierte, wenn Kiew Moskau nicht besiege, werde Russland einen NATO-Mitgliedstaat angreifen und die USA in einen direkten Konflikt zwingen.

Selenskyj wurde zu Trumps Behauptung befragt, er werde den Kreml sofort in Gespräche verwickeln und den Krieg auf dem Verhandlungswege beenden. “Sind sie bereit, einen Krieg zu beginnen, um ihre Kinder zu schicken? Sind sie bereit zu sterben?”, sagte er in dem Interview, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. “Wenn Russland die Ukraine besetzt, werden sie in die baltischen Länder, nach Polen und in jedes andere NATO-Land weiterziehen, und in diesem Fall müssen sich die USA entscheiden, ob sie die NATO auflösen oder kämpfen wollen.”

Kiew und die Falken in Washington haben behauptet, die Ukraine sei ein Bollwerk, das die NATO-Mitglieder vor den Expansionsbestrebungen Moskaus schützt. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass der Kreml ein anderes Land angreifen will. Der russische Präsident Wladimir Putin sieht in der Ukraine eine einzigartige Sicherheitsbedrohung für sein Land und sagt, die Einnahme von Territorium schütze Moskau vor dem expandierenden NATO-Bündnis.

Die Ukraine hofft, nach Beendigung des Krieges als Mitglied in die Allianz aufgenommen zu werden. “Wir brauchen eine Einladung, und es muss klar sein, dass wir nach diesem Krieg, wenn wir bereit sind und die ukrainische Armee den NATO-Standards entspricht, zum Beitritt eingeladen werden”. Selenskyj fuhr fort: “Es ist sehr wichtig, die Wahrheit zu hören und uns keine Lügen zu erzählen.”

Im Jahr 2008 wurde der Ukraine mitgeteilt, dass sie eines Tages die volle NATO-Mitgliedschaft erhalten würde. Damals verurteilte Moskau den Vorschlag mit der Begründung, er verletze rote Linien und würde aus russischer Sicht eine erhebliche Sicherheitsbedrohung darstellen.

Trotz der russischen Einwände behauptet die NATO, ihre Türen stünden für neue Mitglieder offen, aber die Ukraine erfülle derzeit nicht die Anforderungen. Da sich Kiew derzeit im Krieg mit Moskau befindet, würde die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis die NATO in eine direkte Konfrontation mit Russland bringen.

Zuweilen scheint Kiew frustriert darüber zu sein, dass die NATO sich weigert, eine formelle Verpflichtung gegenüber der Ukraine einzugehen. Selenskyj droht, einer kommenden Tagung des Nordatlantikbündnisses im Juli fernzubleiben, weil die Ukraine keine Zusage erhält, nach Beendigung des Krieges Mitglied zu werden.

Selenskyj warf Trump vor, er sei nicht in der Lage gewesen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, als er noch im Amt war. “Warum hat er das nicht früher getan? Er war Präsident, als der Krieg hier stattfand”, erklärte er. “Ich denke, er konnte das nicht tun. Ich glaube, es gibt heute niemanden auf der Welt, der nur ein Wort mit Putin wechseln und den Krieg beenden könnte.

Mit dieser Aussage scheint Selenskyj zuzugeben, dass der Krieg in der Ukraine bereits vor dem russischen Einmarsch im Jahr 2022 begann. Vor dem russischen Einmarsch befand sich die Ukraine in einem acht Jahre andauernden Bürgerkrieg. Washington und die NATO rechtfertigen ihre Unterstützung für Kiew damit, dass die russische Invasion “unprovoziert” war.

Die Minsker Vereinbarungen wurden von der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich mit der Absicht geschlossen, den Bürgerkrieg zu beenden. Selenskyj gelang es jedoch nicht, die für die Ukraine kämpfenden Neonazi-Paramilitärs zur Einhaltung des Abkommens zu bewegen. In den Tagen vor dem russischen Einmarsch kam es in der Donbass-Region zu einer Zunahme der Kämpfe zwischen ukrainischen Streitkräften und Rebellen. Übersetzt mit Deepl.com

Kyle Anzalone ist Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute, Meinungsredakteur von Antiwar.com und Co-Moderator von Conflicts of Interest mit Will Porter und Connor Freeman.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …