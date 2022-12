Zelensky’s diaspora delegation led by economic hit-woman who led plunder of Ukraine – The Grayzone The Grayzone intercepted Volodymyr Zelensky’s Ukrainian diaspora delegation outside the US Capitol and encountered Natalie Jaresko, the corporate operative who helped guide Wall Street’s pillaging from Kiev to Puerto Rico. Jaresko indignantly justified Zelensky’s banning of his political rivals as a necessary wartime measure.

Selenskyjs Diaspora-Delegation wird von einer Wirtschaftskillerin angeführt, die die Ausplünderung

der Ukraine geleitet hat

von Max Blumenthal

23. Dezember 2022

The Grayzone hat Wolodymyr Selenskyjs ukrainische Diaspora-Delegation vor dem US-Kapitol abgefangen und ist auf Natalie Jaresko gestoßen, die als Wirtschaftsberaterin die Ausplünderung der Wall Street von Kiew bis Puerto Rico begleitet hat. Jaresko rechtfertigte empört Zelenskys Verbot seiner politischen Rivalen als notwendige Kriegsmaßnahme.

Stahlzäune und Polizeisperren säumten das Gelände des US-Kapitolgebäudes schon Stunden vor der Ankunft von Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident kam am frühen Nachmittag des 21. Dezember 2022 in Washington DC aus einem US-Militärflugzeug, bekleidet mit einem olivgrünen Sweatshirt und einer Cargohose, und hatte eine einzige Aufgabe: den Kongress und die Regierung Biden davon zu überzeugen, seiner Regierung mehr als die gewaltigen 45 Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe zukommen zu lassen, die bereits für 2023 vorgesehen waren.

Unmittelbar außerhalb der Polizeiabsperrungen, an der Ostseite des Kapitols, versammelte sich eine Gruppe von etwa 20 Ukrainern in dunkler Geschäftskleidung für ein Foto, als die Demonstration einer kleinen, aber engagierten Gruppe von Antikriegsaktivisten zu Ende ging. Sie waren auf dem Weg ins Kapitol, wo sie als Selenskyjs persönliche Anfeuerungsgruppe fungieren und die ukrainische Diaspora vor einem landesweit im Fernsehen übertragenen Publikum vertreten sollten.

Ich wandte mich an die Mitglieder der Delegation, um sie zu Selenskyjs Lobbyarbeit und der geplanten Ausweitung des von ihm geführten Stellvertreterkriegs der NATO gegen Russland zu befragen. Meine Fragen wurden mit einem Schwall abgenutzter Argumente über den Kreuzzug der Ukraine zur Verteidigung der Demokratie beantwortet, mit dem Vorwurf, Moskau würde meine Berichterstattung sponsern, und mit der Beschwerde, 45 Milliarden Dollar an US-Hilfe seien zu wenig.

Mehrere der ukrainischen Delegierten, denen ich auf dem Weg ins US-Kapitol begegnete, haben zufällig eine wichtige Rolle bei der Umwandlung der Ukraine von einem neutralen Staat in einen hochmilitarisierten Vasallen der USA und des IWF gespielt.

Die wortgewandteste unter ihnen, die de facto als Sprecherin der Gruppe fungierte, war Natalie Jaresko. Jaresko, die in der ukrainisch-amerikanischen Finanzindustrie tätig ist, leitete als Finanzministerin der ukrainischen Regierung nach dem Staatsstreich mehrere IWF-Sparprogramme und die zügellose Privatisierung der ukrainischen Wirtschaft.

Natalie Jaresko während ihrer Amtszeit als Direktorin von “La Junta”, dem Gremium, das der Wall Street die Kontrolle über die Schulden von Puerto Rico garantierte

Die wirtschaftliche Killerin

In unserem Gespräch verteidigte Jaresko ungeniert Selenskyjs Verbot von 11 Oppositionsparteien, sein Verbot oppositioneller Medien und seine Pläne, den russischen Flügel der orthodoxen Kirche auf eine schwarze Liste zu setzen. “Es herrscht Kriegsrecht!” rief Jaresko aus und rechtfertigte Kiews autoritäres Durchgreifen als notwendige Kriegsmaßnahme.

Jaresko hat die Korruption und Entdemokratisierung der Ukraine von innen gesehen. Sie trug dazu bei, die Wirtschaft des Landes für westliche multinationale Unternehmen zu öffnen, nachdem sie in den Beirat für ausländische Investoren von Viktor Juschtschenko berufen worden war, einem neoliberalen Präsidenten, der dank der vom US-Geheimdienst und den westlich orientierten Oligarchen George Soros und Boris Berisowski im Jahr 2005 an die Macht kam.

Unter Juschtschenko heroisierte die ukrainische Regierung offiziell den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Während unseres Gesprächs wich Jaresko aus, als sie gefragt wurde, ob sie Bandera unterstütze. Ihr Bruder John hat jedoch den Vorsitz bei der Errichtung eines Denkmals in Bloomingdale, New Jersey, für die “Helden der Ukraine”, zu denen auch die Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs gehören, übernommen, wie der Forscher Moss Robeson berichtet.

Neun Jahre später, nach dem ebenfalls von Washington eingefädelten Euromaidan-Putsch, stieg Jaresko zur Finanzministerin auf. Noch am Tag ihrer Ernennung erhielt sie die ukrainische Staatsbürgerschaft.

In ihrem neuen Amt übernahm Jaresko die Kontrolle über Datagroup, das Unternehmen, das den ukrainischen Telekommunikationssektor beaufsichtigt. Wie der ehemalige Investmentmanager Tim Duff berichtet, ging Jaresko “sofort dazu über, ihren Konkurrenten, den Eigentümer von Datagroup, aus dem Geschäft zu drängen, indem sie die Art von Betrug mit Fremdwährungskrediten anwandte, die von Mafia-Ganoven und Wirtschaftskillern im Dienste der CIA bevorzugt wird”.

Während sie in Kiew an der Seite eines Kaders ukrainisch-amerikanischer Mitarbeiter die Regierung steuerte, murrte Jaresko über ihr Gehalt, während sie nach Möglichkeiten suchte, es aufzubessern. In einer vernichtenden Analyse ihres finanziellen Selbstbetrugs stellte der verstorbene Enthüllungsjournalist Robert Parry fest, dass Jaresko “1,77 Millionen Dollar an Boni aus einem vom US-Steuerzahler finanzierten Investmentfonds kassierte, bei dem ihre jährliche Vergütung auf 150.000 Dollar begrenzt sein sollte”.

Während Jaresko von den Konzernmedien gelobt wurde, räumte der von der NATO gesponserte Atlantic Council, bei dem sie als Gastwissenschaftlerin angestellt war, ein, dass unter ihrer Leitung “der durchschnittliche Monatslohn in der Ukraine nur 194 Dollar beträgt, eine Inflationsrate von 55 Prozent die Kaufkraft der Bürger dezimiert und ein schmerzhaftes, vom IWF auferlegtes Sparprogramm mit weitreichenden Kürzungen bei Sozialprogrammen umgesetzt wird.”

2017 wurde Jaresko mit einer Ernennung und einem 625.000-Dollar-Gehalt als Direktorin von Promesa belohnt, dem nicht gewählten US-Gremium, das mit der Umstrukturierung der Schulden von Puerto Rico beauftragt ist – und das von durchschnittlichen Puertoricanern spöttisch als “La Junta” bezeichnet wird. Jaresko trat im April dieses Jahres von ihrem Posten zurück, nachdem sie die Wirtschaft Puerto Ricos fest in den Händen der Gläubiger der Wall Street gelassen hatte.

Die allumfassende Schocktherapie, die Jaresko von Puerto Rico bis zur Ukraine verordnete, war nur dank gesellschaftsweiter Katastrophen möglich. In San Juan war es der Hurrikan Maria, der den neoliberalen Kapitalismus auf Hochtouren brachte; in Kiew waren es ein Putsch und ein Stellvertreterkrieg. Der Konflikt mit Russland lieferte Selenskyj die Rechtfertigung dafür, 70 Prozent der ukrainischen Arbeiter von Tarifverhandlungen auszuschließen und jeden zu verhaften, von seinen politischen Rivalen bis hin zu sozialistischen Organisatoren – eine Welle der Repression, die Jaresko in ihrem Gespräch mit mir ausdrücklich rechtfertigte.

Der ukrainische Präsident begleitete sein hartes Durchgreifen im Pinochet-Stil mit einem Appell an die multinationalen Unternehmen, die Wirtschaft und die Ressourcen seines Landes noch stärker auszubeuten, den er im Oktober an der New Yorker Börse veröffentlichte. Wie Alex Rubinstein von The Grayzone berichtete, prangte auf der Homepage von Selenskyjs Auslandsinvestitionsinitiative das Wort “Deregulierung”.

Der Diaspora-Lobbyist

Als ich die ukrainische Delegation auf die fast 100 Milliarden Dollar Militärhilfe ansprach, die die USA an Kiew gezahlt haben, mischte sich ein bebrillter Mann mittleren Alters ein und wollte wissen, warum ich angeblich einen “unprovozierten” Angriff auf ein “unschuldiges Volk” unterstütze.

Ich entgegnete ihm, dass ich gegen den seit acht Jahren andauernden Angriff des ukrainischen Militärs auf die russischstämmige Bevölkerung von Donezk und Lugansk war, wo bereits Tausende getötet wurden, bevor das russische Militär im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte. Daraufhin fragte ich den empörten Mann, ob er auch gegen den Beschuss von Zivilisten in den östlichen Republiken sei.

Seine Antwort war ein entschiedenes “Nein!”.

Diese Person entpuppte sich als Mitglied der US-Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa namens Orest Deychakiwsky. Seine Kommission hat die Aufgabe, die Einhaltung der OSZE-Verpflichtungen durch die Ukraine zu überwachen, einschließlich derer, die Kiew im Rahmen der Minsker Vereinbarungen eingegangen ist – und gnadenlos verletzt hat. Wie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dezember dieses Jahres zugab, nutzten die westlichen Unterstützer der Ukraine die Minsker Vereinbarungen als Hinhaltetaktik, um sie auf einen militärischen Konflikt mit Russland vorzubereiten.

Der Sohn eines ehemaligen Mitglieds der OUN-B-Organisation von Stepan Bandera, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland kollaborierte, ist Vizepräsident der US-Ukraine Foundation. Zuvor arbeitete er in der Helsinki-Kommission unter Senator Ben Cardin, dem kriegsbefürwortenden Demokraten, der das Magnitsky-Gesetz befürwortete, mit dem die ersten harten Sanktionen gegen Russland nach dem Kalten Krieg verhängt wurden, und das dazu beitrug, die Voraussetzungen für den aktuellen Konflikt zu schaffen.

Der Infokrieger vom Maidan

Ein Mitglied der ukrainischen Delegation, das sich im Hintergrund hielt, während seine Kollegen mich anglotzten, ähnelte stark einer prominenten Funktionärin des Post-Maidan-Medienkomplexes, der mit Hunderten von Millionen westlicher Spenden ins Leben gerufen wurde.

Sie ähnelte Anastasia Stanko, der stellvertretenden Chefredakteurin von Hromadske, einem Sendernetzwerk, das sie am Vorabend des Maidan-Putsches mitbegründet hatte. Stanko wurde vom unternehmensfinanzierten Komitee zum Schutz von Journalisten mit seinem Preis für Pressefreiheit 2018 ausgezeichnet.

Anastasia Stanko vom westlich finanzierten Pro-NATO-Netzwerk Hromadske

Während oppositionelle und russischsprachige Sender von Zelensky verboten wurden, florieren NATO-freundliche Infokriegsinstrumente wie Hromadske dank massiver Spenden von der EU, USAID, der Thomson Foundation und transnationalen Eliten wie Paypal-Gründer Pierre Omidyar.

Obwohl Hromadske versucht hat, den liberalen Ton anzuschlagen, den seine Wohltäter bevorzugen, hat es gelegentlich eine Plattform für antirussischen Nationalismus auf Völkermordniveau geboten.

Im März dieses Jahres, wenige Tage nachdem Russland seine Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte, wetterte ein Gast auf Hromadske, dass die ethnisch russische Bevölkerung von Donezk “überflüssig” und “absolut nutzlos” sei und “getötet werden müsse”.

Der Forscher Moss Robeson stellte in seiner Analyse von Zelenskys ukrainischer Diaspora-Delegation fest, dass ihr auch Andrew Mac angehörte, ein unbezahlter Berater Zelenskys, der von Politico als “einer der größten Washingtoner Powerplayer für die Ukraine” beschrieben wird.

“Wir werden noch viel mehr schicken!”

Mit weiteren Dutzenden von Milliarden, die auf dem Weg in die Ukraine sind, wachsen die Schulden des Landes bei den internationalen Gläubigern weiter an, was die Voraussetzungen für eine weitere erdrückende Sparwelle nach dem Krieg schafft. Die Diaspora-Aktivisten, die ich auf ihrem Weg in die Galerie des Kapitols traf, schienen bereit zu sein, die Plünderung von der Bequemlichkeit der amerikanischen Vorstädte aus zu steuern.

In der Zwischenzeit können Gesetzgeber beider Parteien ihren Überschwang für die Ausweitung des Stellvertreterkriegs kaum zügeln. Einer der Lieblingssenatoren der Energiewirtschaft, der Demokrat Joe Manchin, rief aus, als ich ihn auf dem Bürgersteig vor dem Kapitol nach den Milliarden an Militärhilfe fragte, die auf dem Weg in die Ukraine sind: “Wir werden noch viel mehr schicken. Ich bin voll dabei!” Übersetzt mit Deepl.com

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen.

