Bild: Wikimedia

Serbien Protest Update: Der Niedergang eines nihilistischen Regimes

von Stephen Karganovic

17. Juni 2023

Die politische Naivität des serbischen Volkes und die manipulative Professionalität seiner Gegner kommen bei den wöchentlichen Massenprotesten “gegen Gewalt” in Belgrad voll zur Geltung.

Die Proteste treten nun in eine Phase erhöhter Spannung und steigender Forderungen an die völlig entsetzten Behörden. Das bedeutet, dass die Aufwärmphase fast vorbei ist und der allmähliche Übergang zur entscheidenden Phase der Operation erfolgt. In diesem Stadium wird der Punkt erreicht, an dem eine Krisensituation provoziert wird. Je nachdem, wie die Krise gelöst wird, wird sich eine neue personelle Zusammensetzung des nächsten serbischen Kolonialregimes ergeben. Es ist überflüssig, auf zwei Dinge hinzuweisen: (1) es wird keine wesentliche Änderung in der Richtung der Politik geben, die das bald installierte Regime verfolgen wird, und (2) es sind keinerlei Verbesserungen im Zustand des politisch trägen serbischen Volkes vorgesehen.

Wenn nach mehrwöchiger Beobachtung immer noch nicht klar ist, ob diese Proteste spontan oder gesteuert sind, sollten die folgenden drei Beispiele genügen, um ihren konstruierten und gesteuerten Charakter zu zeigen.

[1] Vermeidung jeglicher Erwähnung der Kosovo-Serben, deren verstärkte Verfolgung durch gewaltsame Pogrome von Albanern und NATO-Besatzungstruppen mit den wöchentlichen Demonstrationen in Belgrad zusammenfällt. Dies ist der beste Lackmustest für den Anstand und die Aufrichtigkeit der Organisatoren und Teilnehmer der Proteste. Die Gewalt, die gegen die serbische Gemeinschaft im Kosovo ausgeübt wird, ist ein hervorragendes Beispiel für das, wogegen die empörten Belgrader Bürger angeblich demonstrieren, wird aber mit Schweigen übergangen. Auch der Verrat am Kosovo durch die gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Regime, die ausnahmslos im Dienste der geopolitischen Interessen der zwielichtigen Leiter dieser Massen-“Protest”-Versammlungen stehen, stehen werden und standen, wird nicht erwähnt. Es liegt auf der Hand, dass derjenige, der die Musiker bezahlt, entscheidet, welche Musik gespielt wird und, was ebenso wichtig ist, welche nicht gespielt werden darf. So gehen die massiven “Anti-Gewalt-Proteste” in Serbien völlig am markantesten konkreten Beispiel der Gewalt gegen ihre Landsleute im Kosovo und dem Verrat an souveränem serbischem Territorium vorbei, während sie sich energisch auf “Gewalt” als abstrakten Begriff konzentrieren. Niemand scheint etwas daran auszusetzen zu haben.

Während also in der Hauptstadt wöchentlich zombifizierte Massen gegen theoretische Gewalt marschieren und die Augen vor deren berüchtigtstem greifbaren Beispiel verschließen, entscheiden im Hintergrund die Strippenzieher, welche Themen öffentlich angesprochen oder ignoriert werden. Damit ist die Frage klar beantwortet, in wessen Interesse diese wöchentlichen Massenveranstaltungen inszeniert werden. Dabei ist es unerheblich, dass die überwiegende Mehrheit der Demonstranten keine Ahnung von der wahren Agenda hat, die sie unwissentlich vorantreibt. Im Gegensatz zu den primitiven Provinzidioten, die das Regime am 26. Mai für ein Sandwich und etwas Kleingeld zu seiner Kundgebung in Belgrad schickte, verfügt die Kapitalelite über alle notwendigen Mittel, um sich richtig zu informieren. Daher ist unbesiegbare Ignoranz keine Entschuldigung, die sie vorbringen kann.

[2] Ein weiteres Indiz für den manipulierten Charakter der Proteste ist das Versäumnis, eine gründliche forensische Untersuchung der Hintergründe der grausamen Massenmorde zu fordern, die vermutlich die massenhafte Empörung auslösten, die zu den wöchentlichen “Protesten gegen Gewalt” führte. Ebenso wenig wurde die Forderung an die Behörden gerichtet, die mehr als einen Monat später wenig oder gar nichts in dieser Hinsicht unternehmen, um Strafanzeige gegen die Mörder und ihre Helfershelfer zu erstatten, wie es das Gesetz vorsieht. Ein solch unlogisches und offenkundig unnatürliches Verhalten (vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Motive waren ursprünglich echt) verrät auch den wahren Charakter dieser Proteste.

Unglaublich, wie in Trance marschieren wöchentlich Massen von Menschen durch die Straßen Belgrads, ohne jedoch auf offensichtliche Probleme hinzuweisen oder zu fordern, dass diese Probleme in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit und Debatte gestellt werden. Aus Gründen, auf die die serbische klinische Psychologin Dr. Mila Alečković wahrscheinlich zu Recht hingewiesen hat, war die offizielle “Untersuchung”, die von den korrupten und durch und durch infiltrierten Behörden durchgeführt wurde, eine Farce. Sie hat jede ernsthafte Diskussion über die Ursachen der Massenmorde, die in der ersten Maiwoche stattfanden, unter den Teppich gekehrt, nachdem sie ihren Zweck erfüllt und die serbische Nation traumatisiert hatten. Unter offensichtlich kompetenter verdeckter Anleitung professioneller PsyOp-Manager haben sich die Massenmorde nun zu einem Regimewechsel in Form einer farbigen Revolution entwickelt. Die Morde sind kaum noch ein Thema, da sie von anderen Agenden verdrängt werden. Die psychologische Wirkung, die mit den Massenmorden erzielt werden sollte, ist höchstwahrscheinlich eingetreten, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist sie von großem politischen Nutzen.

[3] Das dritte sehr aufschlussreiche Indiz für den kontrollierten Charakter der Proteste ist, dass sie die politische Gewalt ignorieren, die das Regime selbst dem inhaftierten Zeitungsredakteur Milovan Brkić zufügt. Von den Demonstranten ist keine Forderung nach seiner sofortigen Freilassung und der Einstellung der gegen ihn erhobenen Anklagen sowie der Bestrafung seiner gesetzlosen Verfolger zu hören. Es ist unerheblich, welche Meinung man von Brkić oder dem von ihm herausgegebenen Blatt hat. Brkić ist sicher nicht der Seymour Hersh Serbiens. Aber er ist ein Bürger (soweit ein solcher Status in einer Balkan-Tyrannei existiert) und hat Anspruch auf entsprechende Rechte. Sein Recht auf freie Meinungsäußerung ist sogar durch die Rechtsnormen der Schein-“Verfassungsordnung” geschützt, deren Untergrabung er angeklagt wurde. Doch während Brkić in einem Gefängnis nicht weit von der Route der wöchentlichen “Anti-Gewalt-Proteste” schmachtet, ist weder bei den Organisatoren noch bei den Demonstranten die Neigung zu erkennen, seinen Fall als hervorstechendes Beispiel für den beklagenswerten Zustand des Landes hervorzuheben, gegen den sie vermutlich protestieren.

Zusammengefasst. Die Gewalt gegen die serbische Gemeinschaft im Kosovo, die Aufklärung der immer verdächtiger werdenden und für Serbien völlig beispiellosen Massenmorde und die Anprangerung der systematischen politischen Unterdrückung durch das Regime, die zweifellos auch unter seinen Nachfolgern fortgesetzt werden soll, sind Themen, die aus dem kontrollierten Repertoire der serbischen Massenproteste gezielt ausgeklammert werden. Jedes dieser Themen für sich, aber noch mehr, wenn sie in Kombination als Teil einer kohärenten öffentlichen Agenda vorgetragen werden, könnte ein potenzieller Weckruf für die komatösen Massen sein. Eine solche Entwicklung könnte einen inszenierten Protest zunichte machen und ihn in eine echte Rebellion verwandeln.

Das ist unzulässig.

So steuert die Aufführung der Farbrevolution in Serbien – um es theatralisch auszudrücken – unaufhaltsam auf ihr Crescendo zu. Die Verräterbande, die ersetzt werden soll, schlägt hilflos um sich, irrt ziellos umher auf der Suche nach Handlungsspielraum und erfindet verzweifelt neue Taktiken der Selbsterniedrigung, um das Wohlwollen ihrer zunehmend gleichgültigen Herren zurückzugewinnen. Währenddessen begibt sich die Verräterbande, die an ihre Stelle treten soll, triumphierend auf den Weg, um den Herren die Treue zu halten und den Unentschlossenen zu signalisieren, in welchen Stand sie erhoben wurde.

Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, dann ist es dieses:

Die serbischen “Oppositions”-Führer Nebojša Zelenović, Pavle Grbović und Borko Stefanović werden von Christopher Hill, dem US-Botschafter in Serbien, in Empfang genommen (Quelle: Offizielle Website der Partei “Freiheit und Gerechtigkeit”, einer der Hauptsponsoren der “Anti-Gewalt”-Massenproteste

Die Vorbereitungen für das Unvermeidliche sind auf Kurs und verlaufen auf drei parallelen Schienen. Die psychologischen Vorbereitungen sind in vollem Gange. Bei der letzten Demonstration konnte das Auge des erfahrenen Beobachters nicht übersehen, dass sorgfältig ausgewählte Redner, die sich genau an die Vorschriften des Handbuchs der farbigen Revolution von Gene Sharp hielten, das demagogische Niveau auf ein neues Niveau anhoben und gleichzeitig eine radikalere Atmosphäre für das nächste Mal ankündigten. Nach demselben Schema wird der Eindruck einer unaufhaltsamen Dynamik durch hochtrabende Proklamationen erzeugt, die mit den Unterschriften Tausender Akademiker geschmückt sind, während prominente Schläfer in den durchdrungenen Strukturen des technisch noch immer herrschenden Regimes zum Ausgang eilen und den Eindruck eines sinkenden Schiffes erwecken.

Die politischen Vorbereitungen sind nicht weit entfernt. Als ob die “öffentliche Meinung” das Ergebnis der inszenierten Wahlen in Serbien jemals wirklich beeinflussen könnte, veröffentlichen die von ausländischen Interessen gesteuerten Meinungsforschungsinstitute, die bis vor kurzem die Ergebnisse ihrer Umfragen hilfreich zugunsten des Regimes verfälschten, jetzt auf magische Weise Statistiken, die in die entgegengesetzte Richtung weisen und einen plötzlichen drastischen Rückgang der Popularität des Regimes anzeigen.

Der in die Enge getriebene Usurpator windet sich hilflos, schneidet vor den Fernsehkameras Grimassen und sucht verzweifelt nach einer rettenden Formel. Ohne die Gabe der Kreativität und ganz im Einklang mit seiner langweiligen Natur hat er einen brillanten Gedanken entwickelt. Um die verarmten Massen zu besänftigen, will er die magere Pro-Kopf-Summe von 10.000 Dinar verteilen, die er zuvor den glücklichen Empfängern in Form diverser konfiskatorischer Abgaben, auf die sich sein räuberisches Regime spezialisiert hat, abgenommen hat. Der hilfreichste Rat, den man ihm in Bezug auf diese Formel geben kann, ist, sich in seinem Privatkino die letzte Rede von Nikolae Ceausescu bei 00 bis 1:14 Minuten anzuschauen, in der er deutlich sehen wird, was genau dieser Trick, der in einer ähnlichen Karrierestufe enthüllt wurde, seinem rumänischen Kollegen gebracht hat.

Schließlich sind auch die operativen Vorbereitungen in vollem Gange. Es gibt eine, die besonders bedrohlich ist und deshalb hervorgehoben werden muss. Es handelt sich um die höchst bedeutsame Aktivierung der professionellen Aufwiegler aus dem Team Otpor/Canvas, deren Stammbaum dem belagerten serbischen Usurpator zweifellos gut bekannt ist. Erst vor wenigen Tagen ist der sichtlich gealterte Berufsrevolutionär Ivan Marović, ein enger Mitarbeiter des berüchtigten Srdja Popović bei der Organisation des jugoslawischen Staatsstreichs im Oktober 2000, wieder auf der politischen Bühne Serbiens aufgetaucht. Srdja Popović hält sich im Moment wohlweislich zurück. Ein offenes Engagement von Popović würde nicht nur das Spiel verraten, sondern auch eine unnötig harte Botschaft vermitteln, die Marović in einer weniger aggressiven, aber ebenso klaren Form durchaus zu vermitteln vermag.

Marshall McLuhan hat es gut ausgedrückt, als er feststellte, dass in bestimmten Situationen das Medium, das zur Übermittlung einer Botschaft verwendet wird, mit der Botschaft selbst identisch ist.Übersetzt mit Deepl.com