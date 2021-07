Shakeds Partei will Regierung verlassen, wenn Siedlungsstopp vereinbart wird

Muss die Verwirklichung der Träume der Judaisierung jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden?

Israeli Interior Minister Ayelet Shaked has confirmed that her Yamina party will leave the coalition government if it agreed to a request from the Biden administration to implement a building freeze in West Bank settlements, Israeli media reported on Friday. Speaking in an exclusive interview with the Israeli Makor Rishon newspaper, Shaked spoke about her party’s red lines.