Wie sich de Medien doch gleichen….

https://www.middleeasteye.net/opinion/sheikh-jarrah-israel-palestine-us-media-erasing-crimes

Bild: Israeli security forces detain a Palestinian man as families face eviction in Sheikh Jarrah on 4 May 2021 (AFP)





Sheikh Jarrah: Wie die US-Medien die Verbrechen Israels vertuschen wollen



Von Azad Essa

7. Mai 2021

In der vergangenen Woche wurden jüdische Siedler mit dickem Brooklyn-Akzent dabei gefilmt, wie sie sich in palästinensische Häuser im besetzten Ost-Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah einschlichen.

“Wenn ich dein Haus nicht stehle, wird es jemand anderes stehlen”, sagte ein Siedler zu Mona al-Kurd, einer palästinensischen Frau, in deren Haus eingedrungen wurde, in einem Video, das inzwischen viral gegangen ist.

Das gewaltsame Vorgehen der israelischen Streitkräfte zur Unterbindung von Demonstrationen gegen einen kürzlich ergangenen Gerichtsbeschluss, der die Zwangsräumungen bestätigte, wurde mit großem Schweigen quittiert

Auch die israelische Polizei wurde dabei gesehen, wie sie das Viertel stürmte, Mahnwachen gewaltsam auflöste und Aktivisten schlug und würgte, die Sitzstreiks aus Protest gegen die Vertreibung der in der Gegend lebenden palästinensischen Flüchtlinge abhielten, von denen viele in den kommenden Tagen mit der Räumung rechnen müssen. In den sozialen Medien haben Online-Aktivisten #SaveSheikhJarrah geteilt, um internationale Aufmerksamkeit zu erregen und sicherzustellen, dass die Welt Zeuge eines weiteren israelischen Verbrechens wird.

Machen Sie keinen Fehler: Eine ethnische Säuberung ist derzeit in dem überwiegend palästinensischen Viertel im Gange, vor den Augen der Welt.

Aber in den amerikanischen Mainstream-Medien ist es so, als ob überhaupt nichts passieren würde.

In diesem Paralleluniversum werden der illegale und bösartige Versuch, Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben, und das gewaltsame Vorgehen der israelischen Streitkräfte zur Unterbindung von Demonstrationen gegen einen kürzlich ergangenen Gerichtsbeschluss, der die Räumungen aufrechterhält, mit durchschlagendem Schweigen quittiert.

Mehrfache Vertreibungen

Ein flüchtiger Blick in die New York Times, NPR, CNN und Time Magazine brachte keine Ergebnisse über die Ereignisse der letzten Tage. Stattdessen konzentrieren sie sich weiterhin hauptsächlich auf die Unfähigkeit Israels, eine Regierung zu bilden. Wenn über die Vertreibungen und die Gewalt, die den Bewohnern von Sheikh Jarrah angetan wurde, berichtet wurde – z.B. von Associated Press – wurde das Thema als ein quasi kommerzieller Streit zwischen zwei Parteien dargestellt und als “lang andauernder Rechtsstreit” zwischen Palästinensern und Siedlern beschrieben, wobei bequemerweise übersehen wurde, dass nach internationalem Recht israelische Gerichte nicht die Befugnis haben, Zivilisten in besetzten palästinensischen Gebieten anzusiedeln, während die Vertreibung palästinensischer Familien gegen die Grundlagen des humanitären Völkerrechts verstößt.

Der Versuch eines israelischen Siedlers, die gewaltsame Übernahme eines palästinensischen Hauses zu rechtfertigen, löst online Wut aus

Mehr lesen “

Wie die langjährigen Angriffe auf Familien in der Nachbarschaft belegen, geht die Geschichte in Sheikh Jarrah zum Kern des nie endenden israelischen Projekts des Siedlerkolonialismus des Landes und der Vertreibung der Palästinenser, oder wie Palästinenser es beschrieben haben: eine Fortsetzung der Nakba von 1948.

In der Nachbarschaft von Sheikh Jarrah leben etwa 3.000 Flüchtlinge, die 1948 gewaltsam aus ihren ursprünglichen Häusern in anderen Teilen des historischen Palästina vertrieben wurden. Seit den frühen 1970er Jahren kämpfen die Palästinenser in der Nachbarschaft gegen eine Reihe von jüdischen Siedlerorganisationen, die Klagen einreichten und behaupteten, das Land gehöre ihnen. Dutzende von Palästinensern wurden aus dem Viertel vertrieben und durch israelische Siedler ersetzt.

Die derzeitige Pattsituation und die Proteste entstanden, nachdem israelische Gerichte im letzten Jahr die Räumung von mehr als einem Dutzend palästinensischer Familien aus dem Wohnviertel angeordnet hatten.

In Anbetracht der Art und Weise, wie die Mainstream-Medien in den USA in der Vergangenheit über die israelische Besatzung Palästinas berichtet haben – sei es die Verwendung des Begriffs “Zusammenstöße”, selbst wenn israelische Mobs unter dem Ruf “Tod den Arabern” marschiert sind, wie sie es letzten Monat getan haben, oder das Ziehen falscher Gleichungen im Ausmaß der Gewalt zwischen Besatzern und Besetzten, oder die ständige Rechtfertigung israelischer Gewalt als “Selbstverteidigung”, selbst mitten in einer Invasion – ist das Fehlen der Berichterstattung über die Ereignisse in Sheikh Jarrah nicht völlig überraschend.

Dies sind schließlich dieselben Medien, die immer noch Israels Covid-19-Impferfolge loben, während sie ihre rechtliche Verantwortung gegenüber dem Leben der Palästinenser, die unter ihrer Kontrolle leben, völlig negieren.

Die Auslöschung der Ereignisse in Sheikh Jarrah ist jedoch immer noch erschütternd.

Man hätte gedacht, dass angesichts der turbulenten Ereignisse des vergangenen Jahres – von der Black-Lives-Matter-Bewegung bis zur Covid-19-Pandemie, die ein heruntergekommenes, ungleiches Amerika entlarvt hat – die US-Mainstream-Medien einen Gang zurückgeschaltet und ihre eigene Komplizenschaft überdacht oder zumindest die amerikanische Doppelzüngigkeit erforscht hätten.

Aber sie bleiben offenbar ungerührt.

Offizielles Schweigen

Ein Teil des Problems ist, dass es niemanden gibt, der Israel zur Verantwortung zieht. Palästinensische Aktivisten der Zivilgesellschaft haben den Internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, die Vertreibungen in Sheikh Jarrah in seine laufenden Untersuchungen einzubeziehen, aber sowohl Israel als auch die USA haben das Recht des ICC abgelehnt, Israel zur Verantwortung zu ziehen.

Jerusalem ist bereit zu explodieren – die Welt kann nicht sagen, sie sei nicht gewarnt worden

Bei Sheikh Jarrah hat sich die US-Regierung geweigert, die staatlich geförderten Aktionen der Siedler zu verurteilen. Am Mittwoch forderten zahlreiche amerikanische Gesetzgeber das Außenministerium auf, sein Schweigen zu brechen. So forderte die Abgeordnete Marie Newman das Außenministerium auf, “diese Verletzungen des internationalen Rechts sofort zu verurteilen, da Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern in Ost-Jerusalem entfernt werden”.

Am Donnerstag sagte ein Sprecher des Außenministeriums gegenüber Middle East Eye, es sei “tief besorgt”.

“Wie wir immer wieder gesagt haben, ist es entscheidend, einseitige Schritte zu vermeiden, die die Spannungen verschärfen oder uns weiter vom Frieden wegbringen, dazu gehören Räumungen, Siedlungsaktivitäten und Hauszerstörungen”, fügte der Sprecher hinzu.

Die Vereinten Nationen haben sich in dieser Angelegenheit ebenso blass gezeigt. Auch ihre Führung hat sich kaum in der Lage gezeigt, ihre oft wiederholte Position zu wiederholen, dass “alle Siedlungsaktivitäten, einschließlich der Räumungen und Abrisse, nach internationalem Recht illegal sind”.

Währenddessen ändern sich die Fakten vor Ort weiter. Heute und morgen werden die Räumungen weitergehen; mehr Leben wird zerstört, mehr Häuser werden übernommen. Und es scheint, dass die US-Mainstream-Medien sehr wohl wissen, dass, wenn es keine Konsequenzen für die Vertreibung und Ausweisung von Palästinensern aus ihren Häusern gibt, es sicherlich auch keine Konsequenzen für die Medien gibt, diese Verbrechen zu tilgen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die Redaktionspolitik von Middle East Eye wider. Übersetzt mit Deepl.com

Azad Essa ist ein Senior Reporter für Middle East Eye mit Sitz in New York City. Er arbeitete zwischen 2010 und 2018 für Al Jazeera English und berichtete für das Netzwerk über das südliche und zentrale Afrika. Er ist der Autor von “The Moslems are Coming” (Harper Collins India) und “Zuma’s Bastard” (Two Dogs Books).

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...