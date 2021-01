Sheldon Adelson, Pro-Israel-Extremist und “Zockerkönig” ist tot Von Philip Weiss

Bild: Miriam and Sheldon Adelson present Trump with a menorah, Dec. 7, 2019. Israeli American Council national summit. Screenshot.

Sheldon Adelson, Pro-Israel-Extremist, der “den Kurs der Nationen gestaltete”, ist tot



Von Philip Weiss

12. Januar 2021

Sheldon Adelson, der in der vergangenen Nacht gestorben ist, wollte den Iran-Deal und den Friedensprozess zerstören und hatte durch seine Wahlkampfspenden an republikanische Präsidenten Erfolg. Als glühender Verfechter Israels übte er ein unglaubliches Maß an Macht über die US-Politik aus.

Miriam Adelsons Ankündigung des Ablebens ihres Mannes ist extrem bewegend und auch unverblümt über seinen Einfluss.

Er gestaltete den Kurs der Nationen. Einige der historischen Errungenschaften, zu denen er beigetragen hat – in den Vereinigten Staaten, Israel und anderswo – sind öffentlich bekannt. Andere sind es nicht.

Alle Gedenkstätten für Adelson zitieren heute seine Unterstützung für Israel, obwohl die NYT typischerweise Adelsons Eifer herunterspielt. George Bush stellt fest, dass Adelson ein “starker Unterstützer Israels” war, aber vor zwanzig Jahren zügelte sich Bush darüber, wie sehr Adelson von ihm erwartete, Israel zu unterstützen und sagte: “Ich kann nicht katholischer sein als der Papst.” Connie Bruck berichtete damals:

Wie Adelson später einem Bekannten erzählte, legte Bush einen Arm um seine Schulter und den anderen um den seiner Frau Miriam, die in Israel geboren wurde, und sagte zu ihr: “Sagen Sie Ihrem Premierminister, dass ich wissen muss, was für Ihr Volk richtig ist – denn am Ende des Tages wird es meine Politik sein, nicht die von Condi. Aber ich kann nicht katholischer sein als der Papst.” (Das Weiße Haus dementiert diese Darstellung.)

Der Anlass war Condoleezza Rice, die am Ende der Bush-Administration die Zwei-Staaten-Lösung vorantrieb, eine Politik, von der Adelson sagte, sie würde Bush “ruinieren” und die zu nichts führte.

Als ehemaliger Demokrat, der für die Abtreibung war, gab Adelson der Republikanischen Partei in den 90er Jahren und im Jahr 2000 dennoch Millionen mit dem spezifischen Ziel, den Friedensprozess zu entschärfen, der unter Bill Clinton begonnen hatte. Er hatte Erfolg. Der Friedensprozess wurde auf Eis gelegt, und noch während er 2004 zur Wiederwahl antrat, tauschte George Bush Briefe mit dem ehemaligen Premierminister Ariel Sharon aus, in denen er die israelische Souveränität in Teilen der Westbank anerkannte und erklärte, dass eine Zweistaatenlösung niemals eine Rückkehr Israels zur Grünen Linie von 1949 bedeuten würde.

Adelson half in den 90er Jahren, eine Organisation namens “One Jerusalem” zu gründen, und drängte auf die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem. Das gelang ihm natürlich auch unter Trump.

Adelson war immer offener über seine Ziele als die Medien, die über seine Beiträge berichteten. “I’m a one-issue person. Dieses Thema ist Israel”, sagte er 2017, laut Pro Publica. Er war ein Extremist, der behauptete: “So etwas wie einen Palästinenser gibt es nicht.” Sie waren Süd-Syrer, Adelson sagte. Und er äußerte Bigotterie gegen Muslime: “Muslime, ihr wollt 100 Prozent der Juden töten.” Trump spiegelte Adelsons Einstellungen wider, als er die UNRWA finanziell unterstützte.

Möglicherweise war Adelsons größte Errungenschaft die Zerstörung des Iran-Deals, der die wichtigste Errungenschaft der Obama-Regierung war. Adelson war gegen jegliche Verhandlungen mit dem Iran. Er gab bei den Wahlen 2012 150 Millionen Dollar aus, um zu versuchen, Obama zu besiegen, und riet Präsident Obama im folgenden Jahr, den Iran mit Atomwaffen zu bombardieren und nicht zu verhandeln. Obama schnitt den Deal natürlich, und Adelson und seine Frau gab dann über $ 80 Millionen an die Republikaner / Trump Kampagnen im Jahr 2016, dann weitere $ 100 Millionen im Jahr 2018.

Adelson berät Obama zu nuke Iran, während Yeshiva University Veranstaltung in 2013.

Trump trashte den Iran-Deal im Jahr 2018 und folgte eine kriegerische Politik gegen den Iran, obwohl er nie den Krieg begann Adelson drängte für.

Trump verstand Adelsons Einfluss voll und ganz. Als sich herausstellte, dass Adelson Marco Rubio vor den Vorwahlen 2016 unterstützte, kommentierte er dies säuerlich: “Sheldon Adelson will Rubio viel Geld geben, weil er glaubt, dass er ihn zur perfekten kleinen Marionette formen kann. I agree!”

Alan Dershowitz hat gesagt, dass Adelson die ganze Zeit mit Trump telefoniert hat, und Trumps heutige Erklärung zu Adelsons Tod erwähnt seine Unermüdlichkeit.

Er setzte sich unermüdlich für die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ein, für die Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen…

Dieser Prozess der Kultivierung Adelson ist jetzt die Adelson primären in der Republikanischen Partei genannt; und durch alle Erscheinungen in der heutigen Gedenkstätten, es ist bereits begonnen, mit führenden Republikaner machen sicher, Beileid zu Adelsons Familie und Miriam Adelson bieten.

Mike Pompeo schickt Beileid und Gebete an die Familie. Der Gouverneur von Florida, Ron De Santis, erwähnt wiederholt Miriam, Adelsons “großartige Frau”, und schreibt: “Ohne ihre Fürsprache wären die großen Fortschritte der letzten Jahre … nicht passiert.”

Nikki Haley hat zwei Fotos von sich mit Sheldon und Miriam. Obwohl ein Kommentator auf Haleys Thread schreibt: “Die Familie wird Ihre Präsidentschaftsambitionen nicht finanzieren Nik.

John Whitbeck schreibt (an seine E-Mail-Liste): “Der mächtigste Mann der Welt ist gestorben.” Übersetzt mit Deepl.com

H/t Adam Horowitz und James North.



