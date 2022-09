https://www.middleeasteye.net/news/shireen-abu-akleh-killing-israel-army-admits-highly-probable



Mehrere internationale Nachrichtenagenturen, die den Vorfall untersucht haben, sind zu dem Schluss gekommen, dass die Kugel, die Abu Akleh tötete, von israelischen Streitkräften abgefeuert wurde (Al Jazeera)



Shireen Abu Akleh: Israelische Armee räumt ein, dass sie die Journalistin “höchstwahrscheinlich” getötet hat



Die Armeeuntersuchung erklärte, dass sie trotz der Ergebnisse keine Ermittlungen gegen die an der Tötung beteiligten Soldaten einleiten werde

Von MEE-Mitarbeitern

5. September 2022



Eine Untersuchung der israelischen Armee zur Ermordung der erfahrenen Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh hat ergeben, dass sie wahrscheinlich unbeabsichtigt von einem israelischen Soldaten erschossen wurde, aber nicht vorsätzlich, wie das Militär am Montag mitteilte.

Abu Akleh, eine US-amerikanisch-palästinensische Staatsbürgerin, wurde am 11. Mai von israelischen Streitkräften erschossen, als sie über eine israelische Militäroperation in Dschenin im besetzten Westjordanland berichtete. Ihr Kollege Ali al-Samoudi wurde ebenfalls angeschossen und verletzt.

Unsere Familie ist von diesem Ergebnis nicht überrascht, da es für jeden offensichtlich ist, dass die israelischen Kriegsverbrecher ihre eigenen Verbrechen nicht untersuchen können.

– Erklärung der Familie von Abu Akleh

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung zu den Ermittlungen heißt es: “Es ist sehr wahrscheinlich, dass M. Abu Akleh versehentlich von Schüssen der IDF (israelische Armee) getroffen wurde, die in Richtung von Verdächtigen abgefeuert wurden, die als bewaffnete palästinensische Bewaffnete identifiziert wurden”.

Das Büro des israelischen Generalstaatsanwalts erklärte, es werde keine Ermittlungen gegen die an dem Vorfall beteiligten Soldaten einleiten, da “kein Verdacht auf eine Straftat besteht”.

In der Untersuchung der Armee hieß es, es sei auch möglich, dass sie von palästinensischen Bewaffneten getroffen wurde.

In einer Stellungnahme zu den Ergebnissen der Armee erklärte die Familie Abu Akleh: : “Heute haben die israelische Regierung und das Militär eine Erklärung veröffentlicht, die versucht, die Wahrheit zu verschleiern und die Verantwortung für den Mord an Shireen Abu Akleh, unserer Tante, Schwester, besten Freundin, Journalistin und palästinensischen Amerikanerin zu vermeiden.

“Wir wissen seit über vier Monaten, dass ein israelischer Soldat Shireen erschossen hat, wie zahlreiche Untersuchungen von CNN, Associated Press, New York Times, Al Jazeera, Al-Haq, B’tselem, den Vereinten Nationen und anderen ergeben haben.

“Und dennoch hat sich Israel wie erwartet geweigert, die Verantwortung für den Mord an Shireen zu übernehmen.

“Unsere Familie ist von diesem Ergebnis nicht überrascht, da es für jeden offensichtlich ist, dass israelische Kriegsverbrecher ihre eigenen Verbrechen nicht untersuchen können. Wir sind jedoch weiterhin tief verletzt, frustriert und enttäuscht.”

Die Untersuchung der israelischen Armee ergab, dass Abu Akleh wahrscheinlich irrtümlich von einem israelischen Soldaten erschossen wurde, der ein Zielfernrohr benutzte und sie fälschlicherweise für einen bewaffneten palästinensischen Schützen hielt.

Die Middle East Eye-Mitarbeiterin Shatha Hanaysha war mit Abu Akleh zusammen, als sie unter Beschuss gerieten.

“Was geschah, war ein absichtlicher Versuch, uns zu töten. Wer auch immer auf uns geschossen hat, wollte uns töten”, sagte sie damals gegenüber MEE.

Hanaysha zufolge waren keine palästinensischen Kämpfer in der Nähe und der Ort, an dem Abu Akleh getötet wurde, lag in einem relativ offenen Gebiet.

UN-Untersuchung

Im Juni kamen die Vereinten Nationen zu dem Schluss, dass die israelischen Streitkräfte die tödliche Kugel abgefeuert hatten, die Abu Akleh tötete.

Die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani, erklärte gegenüber Reportern in Genf, die Organisation sei zu dem Schluss gekommen, dass die Schüsse, die Abu Akleh töteten, von israelischen Streitkräften abgegeben wurden.

“Es ist zutiefst beunruhigend, dass die israelischen Behörden keine strafrechtlichen Ermittlungen durchgeführt haben”, sagte sie.

“Wir vom UN-Menschenrechtsbüro haben unsere unabhängige Untersuchung des Vorfalls abgeschlossen.

“Alle Informationen, die wir gesammelt haben – einschließlich offizieller Informationen des israelischen Militärs und des palästinensischen Generalstaatsanwalts – stimmen mit dem Ergebnis überein, dass die Schüsse, die Abu Akleh töteten und ihren Kollegen Ali Sammoudi verletzten, von israelischen Sicherheitskräften kamen und nicht von wahllosen Schüssen bewaffneter Palästinenser, wie ursprünglich von den israelischen Behörden behauptet.”

Mehrere internationale Nachrichtenagenturen, die den Schusswechsel untersucht haben, sind ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass die tödliche Kugel von israelischen Streitkräften abgefeuert wurde. Übersetzt mit Deepl.com

