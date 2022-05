“Seit ihrer Ermordung haben die israelischen Streitkräfte eine starke Polizeipräsenz in Jerusalem aufrechterhalten. Trotz der Restriktionen und des harten Durchgreifens versprachen Tausende von Palästinensern, sich zur Trauerfeier zu versammeln und ihren Sarg bis zur Beerdigung zu begleiten”

Bild: Familie und Freunde tragen den Sarg der von israelischen Streitkräften getöteten Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh während ihrer Beerdigung in Jerusalem am 13. Mai 2022. (Reuters)



Trotz der Angriffe der israelischen Streitkräfte marschieren Tausende durch die Jerusalemer Altstadt, um von der palästinensischen Journalistin Abschied zu nehmen

Shireen Abu Akleh: Israelische Streitkräfte greifen Trauernde an, die den Sarg vor der Beerdigung tragen



Von Lubna Masarwa, Latifeh Abdellatif, Huthifa Fayyad, Nadda Osman

in Jerusalem



13. Mai 2022

Israelische Streitkräfte haben am Freitag vor der Trauerfeier und der Beisetzung der getöteten Journalistin Shireen Abu Akleh in der Altstadt von Jerusalem Blendgranaten abgefeuert und Trauernde angegriffen, die den Sarg trugen.

Palästinensische Trauernde bestanden darauf, den Sarg von Abu Akleh auf ihren Schultern vom St. Joseph French Hospital zur römisch-katholischen Kirche in der Altstadt zu tragen, bevor sie sie zu ihrer letzten Ruhestätte, dem Mount Zion Friedhof, brachten.

Bevor sie das Krankenhaus verlassen konnten, griffen israelische Streitkräfte sie an, drängten sie zurück, stürmten den Hof und nahmen sie fest.

Ein Livestream von Al Jazeera zeigte den Moment, in dem die Trauernden den Sarg von Abu Akleh beinahe fallen ließen, als die israelischen Streitkräfte sie schlugen.

Givera al-Budeiri, ein langjähriger Kollege und enger Freund von Abu Akleh, beschrieb das harte Vorgehen gegen die Trauernden, die sich vor dem Krankenhaus versammelt hatten, live in der Sendung.

“Die Besatzungstruppen stürmen das Krankenhaus und feuern Kugeln ab. Wir sprechen hier von einem Krankenhaus und nicht von einem Konfliktgebiet”, sagte sie verzweifelt und hielt die Tränen zurück.

“Selbst mit ihrem Tod hat Shireen die Handlungen der Besatzungstruppen aufgedeckt”, sagte ein anderer Al Jazeera-Journalist.

Wenige Augenblicke später zwangen israelische Beamte die Trauernden, den Sarg in ein Auto zu stellen, und erlaubten ihm nur, das Krankenhaus zu verlassen, wenn er unbegleitet war. Menschen im Krankenhaus, die sich der Prozession anschließen wollten, wurden daran gehindert, dies zu tun.

Als der Sarg schließlich in der römisch-katholischen Kirche ankam, warteten bereits weitere Anhänger, um an der Trauerfeier für Abu Akleh teilzunehmen.

Angemessener Tribut

Tausende von muslimischen und christlichen Palästinensern aus Jerusalem und der palästinensischen Gemeinschaft in Israel, einschließlich Haifa und Nazareth, kamen am Freitag in die Kirche in der Altstadt, um dem langjährigen Journalisten die letzte Ehre zu erweisen.

“Eine vereinte Nation, hebt eure Hände und erhebt eure Stimmen”, skandierten die Palästinenser vor dem Gottesdienst. “Muslime und Christen, erhebt eure Stimme in Einheit”.

Viele von Abu Aklehs Kollegen und Journalistenkollegen nahmen ebenfalls an der Beerdigung teil.

Die renommierte Journalistin war bei Zuschauern in der gesamten arabischen Welt bekannt und hoch angesehen, insbesondere in Palästina, wo ihr Tod Menschen aus dem gesamten politischen und gesellschaftlichen Spektrum berührt hat.

Palästinensische Trauernde schwenken Nationalflaggen, während sie den Sarg von Abu Aklel in eine Kirche tragen, bevor sie in Jerusalem beigesetzt wird. (AFP)

Die Ermordung von Abu Aklel, die Angriffe auf andere Journalisten und das harte Vorgehen gegen ihren Trauerzug haben die Palästinenser zu einem seltenen Moment nationaler Einheit zusammengeführt. Überall in der Altstadt von Jerusalem wurden Gottesdienste für Abu Akleh abgehalten und palästinensische Flaggen gehisst.

“Ich sehe diese Szenen von Shireens Beerdigung und es ist sowohl eine Feier ihres Lebens als auch eine große Wut über die Art und Weise, wie sie getötet wurde”, sagte die palästinensische Anwältin Diana Buttu gegenüber Middle East Eye.

“Shireen hat jedes einzelne palästinensische Haus berührt. Jedes arabische Haus. Sie hat Palästina in die arabische Welt gebracht, und durch sie hat die Welt verstanden, was es bedeutet, Palästinenser zu sein”, fügte Buttu hinzu.

“Sie war wirklich die Person, die ihr Bestes getan hat, um sicherzustellen, dass unsere Geschichten gehört werden, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stolz ich bin, dass sie meine Freundin war.”

Eine Frau reagiert während der Beerdigung der Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh am 13. Mai 2022. (Reuters)

Nach der Trauerfeier trug eine große Menschenmenge den Sarg von Abu Akleh 300 Meter von der Kirche zum Friedhof Mount Zion, während schwer bewaffnete Polizisten in der Altstadt stationiert waren.

Israelische Spezialeinheiten versammelten sich vor der Kirche und verhafteten und griffen mehrere Personen an, die die palästinensische Flagge schwenkten.

Dennoch marschierten Tausende von Palästinensern, die Abu Akleh einen würdigen Abschied bereiten wollten, die schmale Straße entlang, die zum Friedhof führte.

Ein Blumenkreuz, das von einer muslimischen und christlichen Menschenmenge vor den Sarg getragen wurde, erreichte schließlich den Friedhof.

Dort läuteten Vertreter der christlichen Konfessionen in Jerusalem gemeinsam die Kirchenglocken, eine Geste der Einheit, die es in der Geschichte der Stadt noch nie gegeben hat.

In eine palästinensische Fahne gehüllt, deren Mitführung die israelischen Behörden den Anhängern verboten hatten, wurde der Sarg von Abu Akleh schließlich auf einem Feld neben ihren Eltern beigesetzt.



Israelische Restriktionen im Vorfeld der Beerdigung

Im Vorfeld der Beerdigung hatten die israelischen Streitkräfte eine Reihe von Beschränkungen verhängt, die von den Palästinensern als Versuch gewertet wurden, die Trauerfeier zu stören und die Zahl der Teilnehmer zu begrenzen.

Sie untersagten palästinensische Flaggen bei der Beerdigung und verhängten ein Verbot von Plakaten und dem Singen nationalistischer Lieder.

Der Bruder von Abu Akleh wurde am Donnerstagabend zum Verhör vorgeladen, was von vielen als Versuch bezeichnet wurde, die Familie unter Druck zu setzen und die Feierlichkeiten am Freitag zu stören.

Örtlichen Quellen zufolge stürmten israelische Streitkräfte am Donnerstag das Haus von Abu Akleh und versuchten, eine palästinensische Flagge herunterzureißen, die ihr zu Ehren aufgestellt worden war.

Seit ihrer Ermordung haben die israelischen Streitkräfte eine starke Polizeipräsenz in Jerusalem aufrechterhalten. Trotz der Restriktionen und des harten Durchgreifens versprachen Tausende von Palästinensern, sich zur Trauerfeier zu versammeln und ihren Sarg bis zur Beerdigung zu begleiten. Übersetzt mit Deepl.com

