Shireen Abu Akleh: Two Assassinations, Four Funerals Editor’s Note: This article was first published by the Institute for Palestine Studies on May 17, 2022 and has been translated and republished with their permission. This is not a lament for Shireen, nor is it a political article. It is not a press report, nor is it a study.

Bild: Students carry a mock coffin as they hold a symbolic funeral for slain Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh, at al-Azhar University in Mughraqa, central Gaza Strip, on May 16, 2022. (Photo: Ashraf Amra/APA Images)







Shireen Abu Akleh: Zwei Ermordungen, vier Beerdigungen

von Khaled Farraj



21. Mai 2022



Märtyrertod von Shireen Abu Akleh spiegelt einen historischen Moment des vereinten palästinensischen Kampfes und Bewusstseins wider. Der massenhafte Ausbruch nationaler Einheit nach dem Märtyrer



Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde erstmals am 17. Mai 2022 vom Institut für Palästinastudien veröffentlicht und wurde mit dessen Genehmigung übersetzt und neu veröffentlicht.

Dies ist weder ein Klagelied für Shireen, noch ein politischer Artikel. Es ist weder ein Pressebericht noch eine Studie. Es ist keine Würdigung oder Beileidsbekundung, denn Shireen Abu Akleh hat mehr verdient als all das. Es sind lediglich Beobachtungen und Eindrücke von der Ermordung von Shireen, von der tiefen Trauer, die die Menschen, alle Menschen, nicht nur in Palästina, sondern in der ganzen Welt ergriffen hat. Es sind Eindrücke von “echten Beerdigungen” und nicht von metaphorischen, von der Heiligkeit des Sarges und der Fahne, von den gehissten Fahnen und denen, die zu Boden fielen, von der Hauptstadt und dem Konflikt um die Hauptstadt, vom tragischen Ableben einer lieben Freundin, eines außergewöhnlichen Menschen auf allen Ebenen. Ich schreibe dies nicht, um ihre Tugenden zu loben, das hat bereits jeder getan, obwohl sie viel verdient hat, und zwar viel von uns.



Shireen Abu Akleh erneuerte Palästina und die Werte des palästinensischen Volkes – Shireen wurde heimtückisch und aggressiv ermordet. Mit ihrem Märtyrertod fühlte jeder Palästinenser, dass er einen geliebten Menschen verloren hatte. Shireen, die während eines Vierteljahrhunderts harten, respektvollen und professionellen Journalismus durch al-Jazeera in jedes Haus gekommen war, geht diesmal als Mitglied jeder palästinensischen Familie im Osten, Westen, Norden und Süden in die Häuser. Jeder Palästinenser fühlte sich von ihrem Martyrium persönlich berührt und fühlte sich dadurch geknechtet und gedemütigt. Jeder fragt sich: “Wie konnte eine bekannte Journalistin vor Ort getötet werden, die so gekleidet war, dass sie eindeutig als Journalistin zu erkennen war: ein Helm und eine Weste mit der Aufschrift ‘PRESS’?” Diese Tat richtet sich gegen diejenigen, die die Wahrheit sagen, die Wahrheit über das tägliche Morden in Palästina.

Die Ermordung von Shireen, durch die sie zu einer Nachricht wurde, ist ein israelischer Versuch, die Wahrheit zu verbergen und diejenigen zu disziplinieren, einzuschüchtern und abzuschrecken, die versuchen, sie aufzuzeigen. Die Reaktion auf ihre Ermordung übertraf jedoch alle Erwartungen: Hunderttausende von Menschen gingen auf die Straße, um ihre Wut zum Ausdruck zu bringen, nicht nur aus Solidarität mit Shireens kleiner Familie, sondern weil Shireen für die meisten von ihnen zur Familie gehört.

Diese große und massenhafte Beteiligung an der Beerdigung ist nur ein Ausdruck großer Wut und die Rückbesinnung auf das Konzept von Palästina, das immer noch unter Besatzung steht, und damit die Rückbesinnung auf die kollektiven Werte der Menschen unter Besatzung, von denen der wichtigste das kollektive Gefühl der Notwendigkeit ist, sich von dieser Besatzung zu befreien und sie durch Widerstand zu beenden. Bei aller politischen und religiösen Vielfalt, einschließlich der durch die israelische Besatzung auferlegten Vielfalt (Westjordanland, Palästinenser in den 1948 besetzten Gebieten und im Gazastreifen), brachte das palästinensische Volk eine noch nie dagewesene nationale und praktische Einigkeit zum Ausdruck. Das Besondere an dieser Einigkeit ist, dass sie nicht emotional oder sentimental war, sondern eine Erweiterung und Vertiefung dessen, was im Mai 2021 während der Angriffe auf den Gazastreifen und Sheikh Jarrah geschah, eine Erweiterung der großen Solidarität mit den Gefangenen des Freiheitstunnels im vergangenen September. Diese heldenhaften Gefangenen, deren heldenhafte und mutige Taten in der ganzen Welt Widerhall fanden, werden noch immer von der Besatzung durch die Ermordung ihrer Geschwister bestraft. Jetzt kommt das Martyrium von Shireen Abu Akleh, das dazu diente, diesen Moment eines großen gemeinsamen Kampfes zu krönen, zu verewigen und zu definieren, der in der Zukunft unweigerlich als ein Moment der Kontinuität mit den Ereignissen des vergangenen Jahres verstanden werden wird.

“Jerusalem ist arabisch” – das ist nicht nur ein Slogan, den die Bewohner des Westjordanlandes in der Nähe der israelischen Kontrollpunkte, die die Stadt umgeben und die sie nicht betreten dürfen, gerufen haben, sondern das sind die Rufe von Hunderttausenden, die von den Mauern der Altstadt und in ihren Gassen zu hören waren. Das bedeutet ganz einfach, dass der Konflikt um die Stadt im palästinensischen und arabischen Bewusstsein und im Bewusstsein der Weltbevölkerung gelöst ist und natürlich auch in internationalen Foren zur Sprache gebracht und wieder aufgenommen wird.

Der Nuklearstaat mit seiner intelligenten, schlagkräftigen und technologisch fortschrittlichen, “ethischsten” Armee, wie er behauptet, hat sechs Stunden lang ununterbrochen palästinensische Flaggen konfisziert, die von Trauernden getragen wurden, die nicht nur die palästinensische Flagge hissten, sondern auch israelische Flaggen von ihren Fahnenmasten am Jaffa-Tor, einem der Tore der Altstadt von Jerusalem, entfernten. Das bedeutet, dass dieser “starke” Staat nach 74 Jahren immer noch nicht in der Lage ist, die Viertel in seiner Hauptstadt oder in “der Hauptstadt” zu kontrollieren, was viel aussagt.

Dieser “starke” Staat versuchte, die Zahl der Trauernden, die an Shireens Beerdigung teilnahmen, zu begrenzen, und plante, diese Anordnung umzusetzen, indem er verlangte, dass sich die Beerdigung auf religiöse Riten beschränkte und dass die Trauernden keine palästinensischen Flaggen hissen sollten, und er setzte daher Polizeikräfte in der Nähe des (St. Louis) French Hospital ein, um seine Kontrolle über die Beerdigung zu verschärfen.

Dieser “starke” Staat erlaubte sich, was noch niemand in der Geschichte getan hat, unabhängig von seiner Religion, und griff den Sarg auf eine sehr abscheuliche Weise an, die sich für immer in das Gedächtnis der Menschen einprägen wird. Mit diesem Angriff hat Israel Shireen Abu Akleh erneut ermordet, aber es hat damit die Entschlossenheit der Trauernden gestärkt, sich in einer Weise an der Beerdigung zu beteiligen, die einer Märtyrerin aus Palästina würdig ist, und den Menschen in aller Welt das abscheulichste Bild dieser Besatzung vor Augen geführt.

Die Helden: Beschützer der Beerdigung und des Sarges – Stellen wir uns für eine Sekunde die Brutalität vor, mit der junge Jerusalemer und Nicht-Jerusalemer, die den Sarg von Shireen auf ihren Schultern trugen, geschlagen wurden. Stellen wir uns die dicken Schlagstöcke vor, mit denen die (israelische) Polizei auf sie einschlug. Stellen wir uns die giftigen Gase vor, die die Luft bei der Beerdigung verpesteten, die schmutzigen Abwässer, die das Gelände verunreinigten, sowohl in hygienischer Hinsicht, da es sich in der Nähe eines Krankenhauses befand, als auch in ethischer Hinsicht, da es den Leichnam eines Märtyrers enthielt.

Diese Helden wurden mit Schlagstöcken und schweren Schlägen traktiert und hielten dennoch an dem Sarg fest, sie ertrugen diese blinde Abscheu und hielten den Sarg hoch auf ihren Schultern, wie es ein Märtyrer aus Palästina verdient, wie es Shireen Abu Akleh verdient.



Der Held und die Helden, die Shatha Hanaysha retteten und versuchten, Shireen am Rande des Lagers im Moment des Verbrechens zu retten – Es ist nicht nur das brutale Bild der Besatzung und ihrer Verbrechen, das sich uns einprägt, auch nicht nur die Bilder der Beerdigung, auch nicht nur die Bilder der jungen Männer, die die Mauern der Altstadt erklommen haben, sondern auch die Bilder der Helden, die sich nicht weniger um ihr Leben scherten und darauf bestanden, mit der Journalistin Shatha Hanaysha, die sie vor dem sicheren Tod retteten, den Ort des Martyriums von Shireen zu erreichen. Es gelang ihnen, Shireen in ein Krankenhaus zu bringen, obwohl die Kugeln der Mörder am Ort des Geschehens sehr stark waren. Diese jungen Männer, obwohl sie keine Kämpfer waren, sind in den Augen aller zu Helden geworden. Gibt es eine höhere Tat als das Opfer, das sie gebracht haben?

Walid, Guevara, Sandy, Wissam, Najwan, Samir, Elias und der verletzte Ali Samoudi sowie weitere Mitarbeiter von Al-Jazeera, die in Palästina arbeiten

Über diejenigen, denen der Tod eines Freundes, Kollegen, einer Schwester und eines Journalisten das Herz gebrochen hat, über ihren Mut, trotz des großen Verlustes weiter zu berichten, Bilder zu machen und Nachrichten zu verbreiten, und über ihre schweren Tränen, während sie über die Nachrichten berichteten, und über ihren Zusammenhalt bei der Beerdigung, während des Trauerzuges und in den Bestattungsinstituten. Es war, als hätten sie sich darauf geeinigt, ihre Trauer aufzuschieben, bis sie ihre Pflicht erfüllt hatten, so zu berichten, wie es ihre Kollegin Shireen verdient hatte. Sie setzten ihre Berichterstattung fünf Tage lang fort und berichteten nicht nur über den Beerdigungsweg und die Zeremonie, sondern auch über die Nachrichten aus Palästina – insbesondere über die Angriffe auf das Flüchtlingslager Dschenin am Tag der Beerdigung.

Iman, Manal, Wasim, Carol, Jamal, Michael, Nadia, Nay, Marian, Rita, Malak, Faten, Fouad, Haitham und andere enge Freunde

Alle diese Freunde stimmten darin überein, dass Shireen sie mit ihrer Freundschaft geehrt hatte und dass ihr Verlust groß und sehr schmerzlich war; für Shireen waren sie Familie, und gleichzeitig war Shireen für sie Familie. Die Auswirkungen ihres Verlustes waren enorm, es entstand eine große Stille, und in ihren Augen spiegelte sich die ganze Traurigkeit dieser Tragödie wider. Doch die Entschlossenheit von Shireens Kollegen und Freunden, an ihrem Abschied von Jenin bis Jerusalem durch alle Städte und Ortschaften teilzunehmen, um ihr zu gedenken, und das ständige Reden über sie gaben ihnen die Kraft, den Schock über ihren Weggang zu bewältigen.



Ihr Bruder Antoine, seine Frau Lisa, Sohn Nasri und die Töchter Lena und Larrain – Antoine, der Bruder, der die Nachricht von der Verletzung seiner Schwester Shireen und dann von ihrem Märtyrertod durch eine Eilmeldung Tausende von Kilometern von Palästina entfernt erhielt, musste den größten Teil der Strecke zum Flughafen zu Fuß zurücklegen, um die riskante Rückreise aus Somalia anzutreten, wo er für die Vereinten Nationen arbeitet und der wegen allgemeiner Wahlen komplett geschlossen war. Er erreichte den Flughafen ohne Ticket und ohne jegliche Reisevorbereitung in den Zeiten von Covid-19 und dessen Verfahren. An Bord sah er alles, was in Palästina geschah, er sah, wie die israelische Polizei sein Haus in Beit Hanina stürmte, er musste tausend Gedanken durchleben und gleichzeitig diese überwältigende Traurigkeit erfahren.

Shireen hat mit ihrem Tod Palästina heraufbeschworen, und das mag ein Trost für ihre kleine Familie und für uns alle sein.

Ein einziger Bruder verliert seine einzige Schwester, seine beiden Töchter und sein Sohn verlieren ihre einzige Tante, sie werden einer Tante beraubt; Antoines Frau Lisa verliert ihre Schwägerin, ihre Freundin und ihre Schwester. Was für eine Brutalität ist das?

Was Antoine, Lisa und ihre Kinder tröstet, ist die Tatsache, dass Shireen die Arabisierung Jerusalems wiederhergestellt hat, dass sie die Palästinenser geeint hat, dass sie den Geist der internationalen Solidarität mit Palästina wiederhergestellt hat und dass sie den Kompass wieder an seinen richtigen Platz gestellt hat. Shireen beschwor mit ihrem Tod Palästina herauf, und das mag ein Trost für ihre kleine Familie und für uns alle sein.



Schließlich die Erzählung des Mörders – Shireens größte Leidenschaft war es, die Verbrechen der israelischen Besatzung in Palästina aufzudecken, und durch ihre Arbeit als Journalistin deckte sie Morde, Beschlagnahmungen, Judaisierung, Unterdrückung und Rassendiskriminierung auf. Sie stand der zionistischen Erzählung immer Auge in Auge gegenüber und entlarvte deren Lügen und Behauptungen. Ich möchte nicht auf die Irrgärten der Ermittlungen eingehen, auch nicht auf die Identität des Mörders oder die Rechtfertigungen, die er den Medien gegeben hat, ganz zu schweigen von seiner grauenhaften Verwirrung, seinem Versuch, die öffentliche Meinung in der Welt zu verwirren, der anschließenden Verschleierung und so weiter.

Es gibt einen bekannten Mörder mit einem Namen und einem Befehlshaber, der Befehlshaber hat einen höheren Befehlshaber, und der höhere Befehlshaber untersteht einem politischen Beamten, die alle am 11. Mai 2022 beschlossen haben, weiterhin palästinensisches Blut zu vergießen. Hinter dem Verbrechen stehen die Besatzungsbehörden, die ihre Spezialeinheiten geschickt haben, um das zu tun, was sie am besten können: Palästinenser zu töten, wo immer sie sich aufhalten, unabhängig von ihrem Beruf. Im Laufe der Zeit hat die Besatzung Journalisten, Anwälte, Ärzte, Kinder, junge Männer und Frauen umgebracht, ohne dass sie durch irgendwelche Tabus daran gehindert wurden. Ich wiederhole, dass es einen bekannten Mörder gibt, und wenn die Besatzung aufhört, täglich in Dörfern, Städten und Flüchtlingslagern in Palästina zu morden, wird sie ihre Daseinsberechtigung verlieren.

Der Tod der Journalistin Shireen Abu Akleh bedeutet, dass die Palästinensische Autonomiebehörde sowie palästinensische und internationale Menschenrechtsinstitutionen noch viel Arbeit leisten müssen, um die Praktiken der Besatzung aufzudecken. Die politischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte haben viel zu tun, um den Schwung der Solidarität aufrechtzuerhalten, den der Tod der Märtyrerin Abu Akleh hinterlassen hat, eine beispiellose internationale Solidarität, die bewahrt, beobachtet, entwickelt und unterstützt werden muss. Übersetzt mit Deepl.com

