Sie arbeiten so hart daran, unsere Zustimmung zu erlangen, weil sie sie unbedingt brauchen.

von Caitlin Johnstone

9. März 2023

Die australischen Medien sind überschwemmt mit Berichten über die Propagandaserie “Krieg mit China” des Sydney Morning Herald und der Zeitung The Age, über die ich in den letzten Tagen geschrieben habe. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich, denn es handelt sich nicht um eine wirkliche Nachrichtengeschichte.

Das ist sie wirklich nicht. Der Sydney Morning Herald und The Age haben einfach fünf kriegslüsterne China-Falken gefragt, was sie von einem Krieg mit China halten, ihre sehr vorhersehbaren Antworten aufgeschrieben und gesagt, Australien müsse sich innerhalb von drei Jahren auf einen Krieg mit China vorbereiten, und das dann als Journalismus ausgegeben. Wenn man einen Haufen China-Falken fragt, ob sie glauben, dass Australien sich auf einen Krieg mit China vorbereiten sollte, werden sie natürlich ja sagen; das ist keine Nachricht, sondern nur ein Bericht darüber, dass fünf beliebige Kriegstreiber kriegerische Gedanken hegen.

Dennoch haben SMH und The Age diese lächerliche Nicht-Geschichte zu einer mehrteiligen Serie mit dem Titel “Roter Alarm” ausgeweitet – ohne jemals den massiven Interessenkonflikt zu erwähnen, der durch die weitreichenden Verbindungen des “Expertengremiums” zu den mit den USA verbündeten Regierungen und dem militärisch-industriellen Komplex entsteht – und jetzt wird das Ganze von den übrigen australischen Medien wie eine echte Nachrichtengeschichte behandelt. TV-Nachrichtenbeiträge haben den Äther gefüllt und über die Meinungen der voreingenommensten Leute berichtet, die man zu diesem Thema finden konnte, wobei der entsetzlichste Beitrag auf dem australischen Regierungssender ABC erschien.

Der Herausgeber des Sydney Morning Herald, Peter Hartcher, der an der Zusammenstellung der “Red Alert”-Serie mitgewirkt hat, wurde von Beverley O’Connor von der ABC mit einem kriecherischen, geifernden Interview abgespeist, in dem alles, was er sagte, als die Wahrheit des Evangeliums hingenommen und nicht eine einzige kritische Frage gestellt wurde. Als die vernichtende Kritik des ehemaligen Premierministers Paul Keating an Hartchers Kriegspropaganda zur Sprache kam, durfte Hartcher Keating völlig unwidersprochen einen Kumpel der KPCh nennen.

Hartcher behauptete, Keatings Kritik sei “ein Gerede, mit dem die Regierung in Peking ziemlich zufrieden wäre”, und fügte hinzu, dass “Keating in den letzten Jahren zum führenden Verteidiger und Apologeten der Kommunistischen Partei Chinas in Australien geworden ist.”

Diese Art von Rhetorik ist jedem vertraut, der die US-Politik der letzten Jahre verfolgt hat, wo jeder, der die amerikanische Außenpolitik kritisiert, von den Loyalisten des Imperiums als Apologet des Kremls gebrandmarkt wurde. Die Tatsache, dass sich dieser Geistesvirus nun auch im australischen Mainstream-Diskurs in Bezug auf China durchsetzt, ist sowohl ekelhaft als auch beunruhigend.

Die neueste Folge der “Red Alert”-Serie trägt den Titel “Australien hat ein dringendes Sicherheitsproblem. Diese konfrontativen Ideen können helfen, es zu lösen”, und sie ist die aufrührerischste der Reihe. Die “Experten” schlagen vor, einen obligatorischen Nationaldienst einzuführen, um die Australier auf einen Krieg mit China vorzubereiten, und “mit Atomwaffen bestückte US-Langstreckenraketen auf australischem Gebiet zu stationieren”.

Wie in den letzten beiden “Red Alert”-Ausgaben wird auch in dieser wieder von der Notwendigkeit gesprochen, die Australier psychologisch zur Unterstützung der Kriegsvorbereitungen zu bewegen, indem gesagt wird, dass “Australiens kritische Schwellenveränderung psychologisch sein muss” und dass sie “in der gesamten Gesellschaft” stattfinden muss. Sie sagen es nicht direkt, aber was sie hier befürworten, sind große Mengen an inländischer Kriegspropaganda.

Nach einer Flut von wütenden Kommentaren in den sozialen Medien, in denen der Artikel kritisiert wurde, ging der Sydney Morning Herald den außergewöhnlichen Schritt, Antworten zu verbieten. Auf Facebook ist der Artikel “Australien hat ein dringendes Sicherheitsproblem” nun mit einer Benachrichtigung versehen, die besagt: “Der Sydney Morning Herald schränkt ein, wer auf diesen Beitrag antworten kann.”

Auf Twitter hat der Sydney Morning Herald die Kommentare zu dem Artikel abgeschaltet und die Antworten, die darauf eingegangen sind, versteckt. Um die versteckten Antworten zu finden, muss man wissen, dass man auf eine kleine Schaltfläche in der unteren rechten Ecke des Tweets klicken muss, aber wenn man das tut, kann man die vielen negativen Kommentare lesen, die der Artikel erhielt, bevor der SMH-Twitter-Account sie abschaltete.

Hier sind einige Zitate aus einigen von ihnen:

“Was macht die SMH? Hört auf mit diesem alarmistischen Blödsinn. Ich dachte, ihr wärt besser als das.”

“Oh, um Himmels willen. Hört doch endlich auf. Wir wissen genau, was die SMH macht, wer dahintersteckt und was für eine großartige Ablenkung sie ist.”

“Australiens größtes Sicherheitsproblem ist, dass unsere Regierung und Medien vom militärisch-industriellen Komplex der USA vereinnahmt wurden.”

“China hat absolut kein Interesse an Australien. Wir sind so unbedeutend und unwichtig, dass es reicht, mit uns Handel zu treiben. Wenn ihr Verlierer aufhören könntet, euch bei dem Gedanken an Krieg einzucremen, würdet ihr das verstehen, ihr seltsamen, seltsamen Verlierer.”

Als Reaktion auf diese jüngste Welle der Kriegspropaganda veröffentlichte Declassified Australia einen Artikel mit dem Titel “Majority Oppose U.S. War On China”, in dem eine Umfrage des Lowy Institute aus dem Jahr 2022 zitiert wird, wonach eine 51-prozentige Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass Australien im Falle eines militärischen Konflikts der USA mit China um Taiwan neutral bleiben sollte.

Das ist ein Argument, das es wert ist, angeführt zu werden, aber Declassified stellt auch fest, dass die Mehrheit von 51 Prozent gegenüber 57 Prozent bei der letzten Umfrage des Lowy Institute im Jahr 2020 gesunken ist. Warum haben sechs Prozent der Bevölkerung in nur zwei Jahren ihre Meinung über einen Krieg mit China geändert? Nun, es könnte etwas damit zu tun haben, dass Australien in dieser Zeit mit Propaganda für einen Krieg mit China überschüttet wurde.

Propaganda wirkt. Wenn das nicht der Fall wäre, würden sie nicht so viel Energie in sie stecken. Das Imperium produziert Propaganda aus demselben Grund, aus dem die Werbung auf dem besten Weg ist, in den nächsten Jahren zu einem Billionen-Dollar-Industriezweig zu werden: weil es möglich ist, die Gedanken der Menschen in großem Maßstab mit Hilfe der Medien zu manipulieren.

Sie erzeugen Propaganda, weil dies ein effektiver Weg ist, um Zustimmung für die Pläne der Mächtigen zu erzeugen, und sie erzeugen Zustimmung, weil sie es müssen. Würden unsere Herrscher einfach direkt gegen den Willen des Volkes handeln, ohne uns vorher mit Propaganda psychologisch hinters Licht zu führen, hätten sie in kürzester Zeit eine Revolution am Hals. So etwas Großes wie einen Krieg mit China zu führen – mit all dem Tod, dem Leid, der Verarmung und der Gefahr der nuklearen Vernichtung, die damit einhergeht – ohne die Zustimmung des Volkes zu tun, würde schnell das Vertrauen der Öffentlichkeit in alle herrschenden Institutionen verlieren, die uns im Takt der imperialen Trommel marschieren lassen.

Sie bemühen sich nicht so sehr um unsere Zustimmung, weil es ihnen Spaß macht, sondern sie bemühen sich so sehr um unsere Zustimmung, weil sie unsere Zustimmung brauchen. Deshalb ist es wichtig, dass wir sie ihnen nicht geben. Es ist wichtig, dass wir uns mit Nachdruck dem globalen Konflikt widersetzen, in den uns das zentralisierte US-Imperium drängt, und dass wir die Propaganda anprangern, die benutzt wird, um die Räder dieser verdorbenen Agenda zu schmieren.

Letztlich haben die Mächtigen keine Antwort auf das Problem, dass es viel mehr von uns gibt als von ihnen und dass sie wirklich nichts tun können, wenn wir uns entscheiden, nicht mehr von ihnen regiert zu werden. Alles, was sie haben, sind kleine Umgehungslösungen für dieses Problem, die sie tagein, tagaus anwenden müssen, so wie wir Umgehungslösungen für das Problem der Schwerkraft entwickelt haben, damit wir vorübergehend durch die Luft fliegen können.

Aber die Schwerkraft gewinnt immer, und früher oder später wird sich der Riese, den diese Monster in einem propagandistisch erzeugten Koma gehalten haben, rühren. Früher oder später werden wir aufwachen müssen, und da viel auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass dies früher geschieht. Übersetzt mit Deepl.com

