Sie ignorieren „Apartheid“ – Brief wütender Gelehrter an US-Juden wird von 750 Personen unterzeichnet, darunter Benny Morris Von Philip Weiss

Wann werden deutsche Juden auch endlich es ihren Diaspora „Brüdern und Schwestern“ gleich tun? Evelyn Hecht-Galinski



You ignore ‚apartheid‘ – angry scholars‘ letter to US Jews is signed by 750 including Benny Morris So long as Jews and Palestinians don’t have equal rights, Israel risks „dictatorship,“ say 750 academics in letter urging U.S. Jews to denounce „apartheid.“

Auf Facebook teilen

Auf Twitter teilen

Ein palästinensischer Junge reitet ein Pferd in der Nähe der Trennungsmauer während eines Reittrainings im palästinensischen Reitclub in Rafat bei Jerusalem am 3. Februar 2019. Bild: Shadi Jarar’ah/APA Images.

Sie ignorieren „Apartheid“ – Brief wütender Gelehrter an US-Juden wird von 750 Personen unterzeichnet, darunter Benny Morris

US-Juden stehen seit langem an der Spitze fortschrittlicher Bestrebungen, haben aber dem Problem der israelischen Apartheid nicht



genügend Aufmerksamkeit geschenkt – sagen mehr als 750 Akademiker.

Von Philip Weiss

8. August 2023

Es gibt große Neuigkeiten im amerikanischen Apartheid-Diskurs. Ein Brief an die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft, in dem diese beschuldigt wird, fortschrittliche Anliegen zu unterstützen und gleichzeitig die Augen vor israelischer „Apartheid“ und ethnischer Säuberung zu verschließen, hat Hunderte von Unterschriften von führenden Persönlichkeiten erhalten, darunter Mainstream-Stimmen in der zionistischen Welt – Benny Morris, David Myers, Dov Waxman, Shaul Magid und Daniel Levy.

Der Brief fordert die jüdischen Führer Amerikas auf, „Apartheid“ anzuerkennen und von den US-Führern zu verlangen, „die amerikanische Militärhilfe in den besetzten palästinensischen Gebieten einzuschränken und die israelische Straflosigkeit in der UNO und anderen internationalen Organisationen zu beenden“.

In dem Schreiben heißt es, ein demokratischer Staat sei ein legitimes Ergebnis. „Ohne gleiche Rechte für alle, ob in einem Staat, zwei Staaten oder in einem anderen politischen Rahmen, besteht immer die Gefahr einer Diktatur.“

Der Brief fordert die amerikanischen Juden auf, sich für die Gleichheit von Juden und Palästinensern in Israel und den besetzten Gebieten einzusetzen.

Mehrere Freunde haben mich per E-Mail auf die Bedeutung des Briefes aufmerksam gemacht. „Ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so schnell so weit kommen würde“, schreibt einer. „Ich denke, dass Israels Verhalten so ungeheuerlich ist, so abwegig, dass jeder anständige Mensch nicht anders kann, als es zu verurteilen. Ich denke auch, dass fast jeder, der Israel jetzt kritisch gegenübersteht, versteht, dass es nur noch schlimmer wird.“

Erinnern Sie sich daran, dass Jimmy Carter vor 17 Jahren von Versammlungen der Demokratischen Partei ausgeschlossen wurde, weil er das Wort Apartheid verwendet hatte.

Nach Angaben des Mitunterzeichners Lior B. Sternfeld von der Penn State University sind etwa die Hälfte der Unterzeichner Israelis. Der Brief wurde am Samstag, dem 5. August, veröffentlicht und hat seither täglich 200 Unterschriften gesammelt. „Zu den Unterzeichnern gehören hochkarätige palästinensische und beduinische Wissenschaftler wie Amal Jamal und Rawia Aburabia sowie zahlreiche einflussreiche nichtjüdische Wissenschaftler wie Timothy Snyder und Stefanie Schüler-Springorum, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, was eine generelle Abscheu vor dem aktuellen israelischen Vorgehen signalisiert.“

Einige der Kernaussagen:

Ethnische Säuberung:

[D]as ultimative Ziel der juristischen Überarbeitung ist es, … alle Gebiete unter israelischer Herrschaft von ihrer palästinensischen Bevölkerung zu säubern

Tötung von Palästinensern:

Der palästinensischen Bevölkerung fehlen fast alle Grundrechte, einschließlich des Rechts zu wählen und zu protestieren. Sie sind ständiger Gewalt ausgesetzt: Allein in diesem Jahr haben israelische Streitkräfte über 190 Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen getötet und über 590 Gebäude zerstört. Die Selbstjustiz der Siedler brennt, plündert und tötet ungestraft.

„Jüdische Vorherrschaft“:

Die Probleme haben nicht mit der derzeitigen radikalen Regierung begonnen: Der jüdische Supremazismus hat seit Jahren zugenommen und wurde durch das Nationalstaatsgesetz von 2018 gesetzlich verankert.

Der Brief enthält einen Angriff auf die amerikanisch-jüdische politische Kultur als fortschrittlich, außer in Palästina, und noch schlimmer unter den Spendern:

Amerikanische Juden stehen seit langem an vorderster Front, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, von Rassengleichheit bis zu Abtreibungsrechten, aber sie haben dem Elefanten im Raum nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt: Israels langjährige Besatzung, die, wie wir wiederholen, zu einem Apartheidregime geführt hat. In dem Maße, wie Israel immer rechter wird und in den Bann der messianischen, homophoben und frauenfeindlichen Agenda der gegenwärtigen Regierung gerät, entfremden sich junge amerikanische Juden mehr und mehr von diesem Land. Gleichzeitig unterstützen amerikanisch-jüdische Milliardäre die israelische extreme Rechte.

Die Liste der Unterzeichner, die in ihrer überwältigenden Mehrheit jüdisch sind, ist bemerkenswert, weil sie von links bis zur rechten Mitte reichen, einschließlich vieler Israelis; und der Brief selbst könnte aus der Feder von Jewish Voice for Peace stammen, der führenden antizionistischen Organisation in der jüdischen Gemeinschaft. Zu den Unterzeichnern gehören:

Ian Lustick, Sara Roy, Dov Waxman, Avi Shlaim, Timothy Snyder, Omer Bartov, Avrum Burg, Aaron Hahn Tapper, Nurit Peled Elhanan, Liora Halperin, Steven Zipperstein, Hasia Diner, Lawrence Davidson, Derek Penslar, Ilan Pappe, Antony Lerman, Irene Gendzier, David Biale, Peter Beinart, Lynn Gottlieb, Matthew Teller, Rosalind Petchesky, Juan Cole.

Karikatur, die zusammen mit einem von 750 Personen unterzeichneten Brief erschien, in dem die US-Juden aufgefordert werden, sich mit dem „Elefanten im Raum“, der israelischen Apartheid, auseinanderzusetzen.

Hier sind die Forderungen des Briefes:

[W]ir rufen die Führer des nordamerikanischen Judentums – Stiftungsleiter, Gelehrte, Rabbiner, Erzieher – dazu auf

die israelische Protestbewegung zu unterstützen und sie gleichzeitig aufzufordern, die Gleichheit von Juden und Palästinensern innerhalb der Grünen Linie und in den OPT anzustreben.

Menschenrechtsorganisationen zu unterstützen, die Palästinenser verteidigen und Echtzeitinformationen über die gelebte Realität von Besatzung und Apartheid bereitstellen.

Setzen Sie sich dafür ein, die Bildungsnormen und Lehrpläne für jüdische Kinder und Jugendliche zu überarbeiten, um eine ehrlichere Einschätzung der Vergangenheit und Gegenwart Israels zu vermitteln.

Von den gewählten Politikern in den Vereinigten Staaten verlangen, dass sie sich für die Beendigung der Besatzung einsetzen, die Verwendung amerikanischer Militärhilfe in den besetzten palästinensischen Gebieten einschränken und die Straflosigkeit Israels in der UNO und anderen internationalen Organisationen beenden.

Die Forderungen des Briefes könnten nicht unterschiedlicher sein als die Marschbefehle von Joe Biden an das demokratische Establishment. Der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, führt eine von der AIPAC finanzierte Reise nach Israel mit 22 Kongressmitgliedern an, darunter mehrere Progressive, darunter Becca Balint aus Vermont. Die Senatorin von Wisconsin, Tammy Baldwin, warf einen Unterstützer bei einer Benefizveranstaltung in San Francisco vor den Bus, als sie erfuhr, dass der Unterstützer die israelische „Apartheid“ kritisiert hatte. Übersetzt mit Deepl.com

h/t Michael Davis, Terry Weber.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …