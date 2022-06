Mit “Deportationen” kennt sich das Besatzungsregime aus, nach 74 Jahren “Erfahrung”



Evelyn Hecht-Galinski



https://www.972mag.com/masafer-yatta-army-census/

Bild: Israeli soldiers during military training between the villages of Al-Mirkez and Jinba in Masafer Yatta, June 22, 2022. (Ali Awad)

Sie kommen nicht mit Lastwagen, um uns zu deportieren, aber das Ziel ist das gleiche”.

Von Ali Awad



29. juni 2022

Mit einer Mini-Zählung und der Beschlagnahme von Fahrzeugen erinnert die israelische Armee die Bewohner von Masafer Yatta daran, wer ihr Leben bestimmt.

Am 10. und 11. Juni drangen israelische Soldaten in sieben Dörfer in Masafer Yatta in der Region der südlichen Hebron-Hügel im besetzten Westjordanland ein und führten eine “Volkszählung” durch: Sie gingen von Tür zu Tür und verlangten zu wissen, wer in den einzelnen Häusern wohnt, und sammelten die Ausweisnummern aller Bewohner. Jedem, dessen Ausweis von den Soldaten nicht fotografiert wurde, war es von diesem Moment an verboten, sich in dem Gebiet aufzuhalten – einschließlich medizinischem Personal, Lehrern, die in den Dörfern arbeiten, und Solidaritätsaktivisten und Journalisten, die regelmäßig anreisen, um die Gewalt von Militär und Siedlern gegen Palästinenser zu dokumentieren und zu beobachten.

Diese Maßnahme ist nur der jüngste Schritt in Israels Versuch, die Palästinenser von Masafer Yatta ethnisch zu säubern. Im Mai dieses Jahres gab der Oberste Gerichtshof Israels grünes Licht für die Ausweisung von mehr als 1.000 Palästinensern aus diesem Gebiet, darunter auch aus meiner Gemeinde Tuba. Israel hat uns schon einmal von hier vertrieben, im Jahr 1999, als ich erst ein Jahr alt war. Damals wurden wir auf Militärlastwagen verladen und weggefahren, bevor das israelische Gericht eine einstweilige Verfügung erließ, die uns nach einem Einspruch die Rückkehr erlaubte. Dieses Mal sieht es so aus, als ob die Vertreibung aus dem, was Israel “Feuerzone 918” nennt, ganz anders aussehen könnte – und noch beängstigender.

In den Wochen seit der Gerichtsentscheidung vom Mai ist das Leben der Menschen hier sehr viel schwieriger geworden. Die Armee hofft, dass sie es uns durch ausreichende Verfolgung unmöglich machen wird, zu bleiben, so dass wir gezwungen sind, “freiwillig” zu gehen. Indem sie zum Beispiel diesen Monat in der Nähe unserer Dörfer Schießübungen abhalten, sagen sie uns: “Euer Zuhause ist zu unserem militärischen Spielplatz geworden. Wir werden tun, was wir wollen, ohne Rücksicht darauf, dass ihr hier lebt. Die Volkszählung ist nur der jüngste Hinweis darauf, wie die Armee plant, uns aus unseren Häusern zu vertreiben.

“Ich habe Angst, mit meinem Auto ins Dorf zu fahren”, sagt Sameer Hamamda aus Al-Fakheit, einem der Dörfer, denen die Vertreibung unmittelbar droht. “Sie könnten sogar meinen Bruder erwischen, der nicht hier in meinem Haus wohnt, und ihm würde eine Verhaftung drohen. Erst vor ein paar Tagen hat die Armee Leute angehalten, die von hier aus in ihr Heimatdorf Jinba fahren wollten”, fuhr er fort. “Sie forderten sie auf, die Gegend zu verlassen und ließen sie nicht nach Hause zurückkehren. Jeder, der in Masafer Yatta lebt, so Hamamda abschließend, sollte versuchen, sich nicht in der Gegend zu bewegen, um Auseinandersetzungen mit oder Gewalt durch die Soldaten zu vermeiden.

Masafer Yatta war früher eine aktive und lebendige Region. Palästinenser aus dem ganzen Land kamen regelmäßig dorthin, um im Frühling die schöne Natur zu genießen. Doch seit der Gerichtsverhandlung und den verstärkten Bemühungen der israelischen Armee, die Bewegungsfreiheit der Palästinenser hier einzuschränken, haben die Menschen zu viel Angst, hierher zu kommen. In den Augen der Soldaten kann nun jeder verhaftet werden, der sich in der “Feuerzone” aufhält, auch die Bewohner der Dörfer, die innerhalb der Zone liegen.



Ein eingeschlossenes Haus – Diese neuen Beschränkungen wirken sich auch auf meine Arbeit als Journalistin und Aktivistin aus. Um die Gewalt des Militärs und der Siedler in diesem Gebiet zu dokumentieren und mit den Betroffenen zu sprechen, muss ich regelmäßig zwischen den verschiedenen Dörfern von Masafer Yatta hin- und reisen.

Vor ein paar Wochen besuchte ich mit der Fotografin Emily Glick das Dorf Al-Mirkez. Auf dem Weg nach draußen stießen wir auf einen “fliegenden Kontrollpunkt”, den Soldaten errichtet hatten, um jeden festzuhalten, der das Gebiet durchquert – nicht nur in Al-Mirkez, sondern auch in allen anderen Dörfern. Die Soldaten hielten uns sofort an und verlangten unseren Ausweis, den sie fotografierten. Sie forderten uns auf, das Auto abzustellen und zu warten, während der Kommandant einige Anrufe tätigte.

Als wir fragten, was los sei, sagte er uns: “Sie werden festgenommen, weil Sie ein Gebiet betreten haben, das der Armee gehört, was gegen das Gesetz verstößt”. Rechtlich hatten wir keine Handhabe, da das Gericht die fiktiven Ansprüche des Militärs auf das Gebiet voll anerkannt hat. Nach zweistündiger Haft ließ uns der Kommandant frei und wies uns an, nie wieder hierher zurückzukehren – in das Gebiet, in dem ich lebe. Ich bin schon früher in Masafer Yatta verhaftet worden, aber noch nie wurde mir befohlen, mich von meinem eigenen Haus fernzuhalten.

Der Grund für unseren Besuch in Al-Mirkez war ein Treffen mit Muhammad Makhamreh, einem 18-jährigen Schafhirten aus dem Dorf, dessen Geschichte wir letztes Jahr auf der Website der Kampagne #SaveMasaferYatta veröffentlicht haben, wo wir das Leben und den Kampf der palästinensischen Bewohner des Gebiets dokumentieren. Muhammad verlor seine rechte Hand, als er beim Weiden seiner Herde in der Nähe seines Hauses auf eine nicht explodierte Granate trat, die nach einer Übung der israelischen Armee zurückgelassen worden war.

Als wir dieses Mal das Dorf betraten, fiel uns sofort die Zerstörung auf: Ziegelsteine und Bleche lagen überall auf dem Boden verstreut. Sie waren das Ergebnis der jüngsten Zerstörungen durch die Zivilverwaltung, den zivilen Arm der israelischen Militärregierung im Westjordanland; die Armee war nur wenige Tage nach dem Gerichtsurteil nach Al-Mirkez und in das Nachbardorf Al-Fakheit gekommen, um die Häuser der Bewohner zu zerstören.

Wenige hundert Meter vor Muhammads Haus mussten wir feststellen, dass wir nicht mit dem Auto weiterfahren konnten, weil die Bulldozer der israelischen Armee die Felder und Straßen innerhalb des Dorfes, die zu seinem Haus führten, zerstört hatten. Das Haus selbst ist nun eine Falle: Auf der einen Seite liegt die Grüne Linie, die wir Palästinenser aus dem Westjordanland nicht überschreiten dürfen, und auf der anderen Seite befindet sich die einzige Straße, die das Dorf mit dem übrigen Westjordanland verbindet, die von der israelischen Armee zerstört und mit Dutzenden großer Felsbrocken blockiert wurde.



Ein Freiluftgefängnis in einem Dorf – Wir parkten das Auto vor den Felsbrocken und gingen zu Fuß weiter. Als wir am Haus von Muhammad ankamen, bat er seine Nachbarn um Hilfe beim Scheren der Wolle der Schafe seiner Familie. Wir saßen mit ihm und seiner Mutter zusammen und tranken Tee, während zwei junge Männer die Herde schoren. Muhammad kann diese Arbeit nicht mehr verrichten; durch die Verletzung, die er bei der Granatenexplosion erlitten hat, ist er körperlich nicht mehr in der Lage, sie auszuführen.

Wenige Meter vor dem Haus lagen eine Reihe großer Felsen, die die Armee mit Bulldozern herangebracht hatte, um die Straße zu blockieren. Die Bewohner können die Falle, in die ihr Dorf geraten ist, nur noch verlassen, indem sie zu Fuß über die Felsen klettern. Das bedeutet, dass sie weder Autos noch Traktoren benutzen können, um Lebensmittel oder Wasser für sich und ihre Schafe zu holen, und dass sie ihre Häuser im Falle eines medizinischen Notfalls nicht mit dem Auto verlassen können.

“Wir wurden von allen Seiten abgeriegelt, und das reicht dem Militär noch immer nicht”, sagt Wedad Makhamreh, die Mutter von Muhammad. “Die Soldaten stehen Tag und Nacht vor unserer Tür, verhindern jede Bewegung und terrorisieren meine Kinder. Wir dürfen unsere Schafe nicht weiden lassen, nicht einmal auf unseren Feldern, die direkt neben dem Schafstall liegen. Was immer wir den Soldaten sagen, sie sagen uns: ‘Geht weg von hier, dieses Gebiet gehört der Armee’. Sie hindern mich sogar daran, das Getreide einzusammeln, das ich vor dem Gerichtsurteil geerntet habe und das ich für meine Schafe brauche.”

Wedad ging mit uns die letzten paar Meter innerhalb des abgesperrten Gebiets. Es ist nur ein kleiner Raum, aber die Soldaten haben es geschafft, ihn so unangenehm wie möglich zu machen. Wedad zeigte uns ihre Höhle und den Brunnen, der für die Familie die einzige Wasserquelle inmitten der sengenden Wüste ist.

Im Inneren des Brunnens konnten wir die großen Steine sehen, die die Soldaten dort hinuntergeworfen hatten – dieselben, die auch um das Haus herum gelegt worden waren -, um die Familie daran zu hindern, mit einem Eimer Trinkwasser zu schöpfen. Wedad erklärte, dass sie nur dann die Möglichkeit haben, Wasser aus dem zerstörten Brunnen zu schöpfen, wenn die Soldaten sich ausruhen oder die Diensthabenden wechseln.

Wir verabschiedeten uns von Muhammad und seiner Familie und gingen zu dem Auto, das wir auf der anderen Seite der Barrikade zurückgelassen hatten. Wir sahen zu, wie die Soldaten zurückkehrten, um die Bewegungen der Menschen in der Gegend, im Freiluftgefängnis des Dorfes, zu überwachen. Auf dem Weg nach draußen hielt uns die Armee dann am fliegenden Kontrollpunkt fest.



Langsame Vertreibung – Inhaftierung, Verhaftung und Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit innerhalb und zwischen unseren Dörfern sind nur einige der Mittel, mit denen die israelische Armee versucht, uns zum Verlassen von Masafer Yatta zu bewegen. Bei einigen Menschen wurden die Fahrzeuge vor ihren Häusern beschlagnahmt und sie wurden dabei von Soldaten geschlagen.

Nasser Abu Obaid lebt mit seiner 15-köpfigen Familie, darunter Kinder und Enkelkinder, im Dorf Tabban. Er erklärte, dass die Zivilverwaltung unmittelbar nach dem Gerichtsurteil in das Dorf eindrang und endgültige Abrissverfügungen für jedes einzelne Gebäude vorlegte. “Jeder Unterschlupf, ob für uns oder unsere Schafe, hat einen Abrissbefehl erhalten, einschließlich unserer Wohnräume, Schafställe, Futterlager und sogar Wasserbrunnen”, erzählte er uns. “Das ganze Dorf kann jederzeit zerstört werden.”

Unter dem Vorwand, das Betreten von Masafer Yatta zu verhindern, da es nun offiziell eine “Militärzone” ist, gehen die Soldaten mit kollektiven Strafen gegen die Bewohner vor, einschließlich des Eindringens in die Häuser der Menschen – vor allem in diejenigen, deren Fahrzeuge draußen geparkt sind. “Während ich mit meiner Familie zusammen gesessen habe”, so Nasser weiter, “sah ich einen Militärjeep neben meinem Auto parken. Der Kommandant schrie mich an, und ich ging zu ihm hinüber. Als ich mich ihm näherte, befahl er den Soldaten, mich in das Militärfahrzeug zu setzen. Ein Soldat schlug mich mit seinem Gewehr, und ich verlor das Bewusstsein; als ich die Augen wieder öffnete, befand ich mich im Inneren des Militärjeeps, während die Soldaten weiterhin meine Kinder misshandelten.”

Der Armeekommandant hatte beschlossen, Nassers Auto zu beschlagnahmen, und als die Familie versuchte, sich und das Auto zu schützen, reagierten die Soldaten mit Gewalt. “Während ich im Armee-Jeep eingesperrt war, sagten sie meinem ältesten Sohn, er müsse mein Auto zur Militärbasis fahren. Als er sich weigerte, warf ein Soldat einen Stuhl nach ihm, der meine Frau am Kopf traf”, so Nasser weiter.

Schließlich zwangen die Soldaten Nasser, mit seinem Auto zum Militärstützpunkt zu fahren, von wo aus sie ihn zu einer Untersuchung mitnahmen. Nachdem sie festgestellt hatten, dass er tatsächlich in dem Gebiet wohnte, ließen sie ihn frei, behielten aber sein Auto. “Der Kommandant hat mich aus meinem Haus geholt und mich und meine Familie verprügelt. Er weiß also, dass ich hier wohne, aber das ist eine Möglichkeit, uns daran zu hindern, Besucher zu empfangen und uns zu bedrohen, wenn wir Autos benutzen, damit wir uns nicht fortbewegen können”, erklärte Nasser.

Am nächsten Tag nahm Nasser seine Autoschlüssel und Dokumente und fuhr zur Militärbasis, um sein Auto abzuholen, wie es ihm der Ermittler versprochen hatte. Doch nach stundenlangem Warten und ständigen Abfuhren sah Nasser, wie sein Auto mit einem Abschleppwagen weggefahren wurde. Von dort wurde er in ein Internierungslager in Gush Etzion, südlich von Bethlehem, gebracht. Obwohl Nasser sein Auto noch am Tag der Beschlagnahmung zurückerhalten sollte, musste er 18 Tage warten und eine Strafe von 2.200 NIS zahlen, um es zurückzubekommen.

Es dauerte nur wenige Tage, bis wir erkannten, wie das Gerichtsurteil, das den Staat ermächtigte, uns aus unseren Häusern in Masafer Yatta zu vertreiben, unser Leben ruinieren würde. Was jetzt geschieht, ist eindeutig eine Politik der langsamen Vertreibung. Sie kommen nicht mit Lastwagen, um uns massenhaft zu deportieren, aber das Ziel ist dasselbe. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...