Sie recyceln die Viagra-Vergewaltigungs-Propaganda, die sie in Libyen benutzt haben



Von Caitlin Johnstone



16. Oktober 2022

Der Westen verbreitet die Behauptung, Putin verteile Viagra an seine Soldaten, damit diese effektiver ukrainische Frauen vergewaltigen können. Das war eine lächerliche Propagandaerzählung, als der Westen sie zum ersten Mal benutzte, um Zustimmung für einen Regimewechsel in Libyen herzustellen.

In einem Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag behauptete eine mauritisch-britische UN-Beamtin namens Pramila Patten, dass Russland eine “militärische Strategie” der Massenvergewaltigung in der Ukraine verfolge und dass russische Soldaten mit dem Potenzmittel Viagra “ausgestattet” würden, um diese militärische Strategie zu unterstützen.

“Wenn Frauen über russische Soldaten berichten, die mit Viagra ausgerüstet sind, dann ist das eindeutig eine militärische Strategie”, sagte Patten.

Da die AFP einer der größten Propagandamultiplikatoren ist, dessen Material von Nachrichtenmedien auf der ganzen Welt wiederveröffentlicht wird, wurde Pattens völlig unbewiesene Behauptung über waffenfähiges Viagra von Medien wie CNN, The New York Post, Forbes, The Independent, The Hill und Yahoo News unkritisch als echte Nachricht gemeldet. Diese Behauptung wird nun in das Verständnis vieler normaler Nachrichtenkonsumenten über die Geschehnisse in der Ukraine einfließen, obwohl sie unverschämt propagandistisch ist.

Das einzige andere Mal, dass der Westen mit einer solchen Geschichte über marodierende, mit Viagra bewaffnete Vergewaltigungsbrigaden bombardiert wurde, war 2011, als das westliche Imperium Gräuelpropaganda verbreitete, um Zustimmung für den Regimewechsel in Libyen zu erzeugen. Im März desselben Jahres wurde eine später von WikiLeaks veröffentlichte E-Mail von ihrem privaten Berater Sidney Blumenthal an die damalige Außenministerin Hillary Clinton geschickt, in der er sie über ein unbestätigtes “Gerücht” informierte, dass Libyens langjähriger Führer Muammar Gaddafi “eine Vergewaltigungspolitik verfolgt und sogar Viagra an Truppen verteilt hat”. Blumenthal stellt fest, dass diese Behauptung von der “Rebellenseite” des Konflikts stammte, zu der, wie wir heute wissen, auch die von Gaddafi bekämpfte Al-Qaida gehörte.

Im darauffolgenden Monat wurde dieses “Gerücht” von Susan Rice, einer weiteren Beamtin der Obama-Regierung, vor dem Nationalen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wiederholt, diesmal jedoch nicht als Gerücht, sondern als Realität dargestellt. Obwohl anonyme Beamte des US-Militärgeheimdienstes die Presse bereits am nächsten Tag darüber informierten, dass sie keine Beweise für Rices Behauptung hätten, war im Juni eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs im Gange, während westliche Nachrichtenmedien weiterhin unkritisch über Behauptungen über waffenfähiges Viagra in Libyen berichteten.

In der Zwischenzeit erklärte ein anderer UN-Menschenrechtsermittler namens Cherif Bassiouni, er habe festgestellt, dass diese Behauptungen einer “massiven Hysterie” entsprungen seien und dass beide Seiten des Konflikts sie über die jeweils andere Seite aufgestellt hätten. Amnesty International konnte keine Beweise für Massenvergewaltigungen und waffenfähiges Viagra in Libyen finden, und ein Bericht des britischen Parlaments aus dem Jahr 2016 stellte fest, dass die falsche “humanitäre Intervention” der NATO-Truppen, die zum Tod Gaddafis führte, in Wirklichkeit auf Lügen beruhte.

Diese Informationen kamen viel zu wenig und viel zu spät. Das westliche Imperium und seine dschihadistischen Stellvertreter vor Ort haben Libyen ins Chaos und in eine humanitäre Katastrophe gestürzt und damit die Behauptung, die NATO sei ein “Verteidigungsbündnis”, endgültig ad absurdum geführt.

Natürlich können wir nicht schlüssig beweisen, dass Putin seinen Soldaten keine Sexdrogen gibt, damit sie Ukrainerinnen effizienter vergewaltigen können. Wir können auch nicht schlüssig beweisen, dass ukrainische Spione sich nicht über die Grenze schleichen und russische Babys mit HIV infizieren, aber wir behandeln keine bizarren, unsinnigen und völlig unbewiesenen Behauptungen als wahr, nur weil sie nicht endgültig widerlegt werden können. Vor allem dann nicht, wenn genau diese Behauptungen in der Vergangenheit dazu benutzt wurden, um verwerfliche Machtpläne voranzutreiben, und zwar in Fällen, die nach wie vor völlig unbewiesen sind.

Anfang dieses Jahres veröffentlichten die westlichen Medien unkritisch die Behauptungen eines einzelnen Beamten der ukrainischen Regierung, russische Soldaten würden ukrainische Babys und Kinder vergewaltigen, obwohl es für diese Behauptungen keinerlei Beweise gab und sie von Forderungen nach mehr westlicher Militärhilfe begleitet wurden. Wochen später wurde derselbe Beamte vom ukrainischen Parlament entlassen, weil er unter anderem unbewiesene Behauptungen über Vergewaltigungen durch russische Soldaten in Umlauf gebracht hatte.

Wie wir bereits erörtert haben, haben die USA und ihre Stellvertreter eine lange Geschichte, was den Einsatz von Gräuelpropaganda angeht, z. B. die berüchtigte Geschichte von der “Entnahme von Babys aus Brutkästen”, die 1990 durch die falsche Aussage von Nayirah in Umlauf gebracht wurde und dazu beitrug, Zustimmung für den Golfkrieg zu erzeugen. Gräuelpropaganda wird schon seit langem eingesetzt, da sie sehr effektiv ist, wenn es darum geht, die Bevölkerung gegen gezielte Feinde zu mobilisieren, angefangen vom Mittelalter, als Juden beschuldigt wurden, christliche Kinder zu entführen, um sie zu töten und ihr Blut zu trinken, über Behauptungen aus dem 17. Jahrhundert, die Iren würden englische Kinder töten und ins Meer werfen, bis hin zu Behauptungen aus dem Ersten Weltkrieg, die Deutschen würden belgische Babys verstümmeln und essen.

Die westlichen Massenmedien beweisen immer wieder, dass es keine Anschuldigung gegen Russland gibt, die sie nicht als sachliche Berichterstattung verbreiten würden, ganz gleich, wie unbewiesen und lächerlich sie auch sein mögen. Die Tatsache, dass sie zum Brunnen gehen und alte Gräuelpropaganda wiederverwenden, macht dies noch deutlicher.

Würde man uns die Wahrheit über diesen Krieg sagen, würden wir von den so genannten “Nachrichten”-Organisationen nicht mit eklatanter Gräuelpropaganda überschüttet werden. Wir wären nicht der immer weiter eskalierenden Zensur von Stimmen ausgesetzt, die die Rolle des westlichen Imperiums in diesem Krieg kritisieren. Wir würden nicht von Pro-NATO-Online-Trolling-Operationen überschwemmt werden, die von echten Neonazis gegründet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

Wie kann es sein, dass die Menschen es noch nicht satt haben, dass ihre Intelligenz beleidigt wird?

