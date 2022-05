They’re Just Outright Telling Us That Peace In Ukraine Is Not An Option ❖ US Senator Joe Manchin said at the World Economic Forum on Monday that he opposes any kind of peace agreement between Ukraine and Russia.

Sie sagen uns geradezu, dass Frieden in der Ukraine keine Option ist

Von Caitlin Johnstone



24. Mai 2022

US-Senator Joe Manchin sagte am Montag auf dem Weltwirtschaftsforum, er sei gegen jede Art von Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland.

Manchin, der derzeit zu den einflussreichsten Mandatsträgern in Washington gehört, fügte hinzu, dass nur der vollständige gewaltsame Rauswurf Russlands aus der gesamten Ukraine akzeptabel sei, dass der Krieg idealerweise dazu genutzt werden sollte, Putin zu entmachten, und dass er und die Strategen, mit denen er spricht, diesen Krieg als eine “Chance” sehen.

“Ich setze mich voll und ganz dafür ein, die Ukraine mit einem Sieg zu beenden, und nicht mit einer Art Vertrag; ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, an dem wir sind und an dem wir sein sollten”, sagte Manchin.

“Ich meine damit, dass wir Putin zurück nach Russland bringen und ihn hoffentlich loswerden”, fügte Manchin auf die Frage hinzu, was er unter einem Sieg für die Ukraine verstehe.

Manchin stellte klar, dass er nicht meinte, Putin in die Zeit “vor Februar” zurückzudrängen, was angeblich bedeutet, dass Russland immer noch die weitgehend moskautreue Krim kontrolliert und die Separatistengebiete im Donbass unterstützt, aber dass Kiew alle Teile des Landes vollständig zurückerobert.

“Oh nein, ich denke, die Ukraine ist entschlossen, ihr Land zurückzuerobern”, sagte Manchin, als er um eine Klarstellung gebeten wurde, und stellte weiter klar, dass er möchte, dass seine Forderung nach einem Regimewechsel in Russland vom “russischen Volk” ausgeführt wird.

“Ich bin der festen Überzeugung, dass ich und die Menschen, mit denen ich strategisch spreche, noch nie eine bessere Gelegenheit gesehen haben als diese, um zu tun, was getan werden muss”, fügte Manchin später hinzu. “Und die Ukraine hat die Entschlossenheit, dies zu tun. Wir sollten die Verpflichtung haben, sie zu unterstützen.”

Manchins Äußerungen passen perfekt zu dem, was wir über die wahren Absichten des US-zentrierten Imperiums in der Ukraine wissen.

Anfang dieses Monats berichteten ukrainische Medien, dass der britische Premierminister Boris Johnson dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij im Namen der NATO-Mächte mitgeteilt habe, dass “die Ukraine zwar bereit sei, einige Vereinbarungen über Garantien mit Putin zu unterzeichnen, aber sie seien es nicht.”

Letzten Monat räumte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ein, dass das Ziel in diesem Krieg nicht der Frieden in der Ukraine oder die bloße militärische Niederlage Russlands sei, sondern die Schwächung Russlands als Nation. “Wir wollen Russland so weit geschwächt sehen, dass es nicht die Art von Dingen tun kann, die es beim Einmarsch in die Ukraine getan hat.”

Letzte Woche berichtete die New York Times, dass die Regierung Biden Pläne entwickelt, um “Russlands Öleinnahmen weiter zu drosseln, mit dem langfristigen Ziel, die zentrale Rolle des Landes in der globalen Energiewirtschaft zu zerstören.”

Erst neulich gab der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes bekannt, dass die Mission bereits von dem Ziel, die russischen Invasoren zu besiegen, auf die Rückeroberung des 2014 von der Russischen Föderation annektierten Krim-Territoriums übergegangen ist.

Vor zwei Monaten hat Biden selbst zugegeben, was hier wirklich gespielt wird, indem er offen zum Regimewechsel aufrief und über Putin sagte: “Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.”

Äußerungen der Biden-Administration deuten in der Tat darauf hin, dass sie davon ausgehen, dass sich dieser Krieg noch lange hinziehen wird, und machen überdeutlich, dass ein schnelles Ende zur Minimierung von Tod und Zerstörung für das US-Imperium nicht nur uninteressant, sondern unerwünscht ist.

Es handelt sich nicht um einen Stellvertreterkrieg, bei dem ein Frieden als Option in Sicht ist. Es geht nicht darum, ukrainische Leben zu retten. Es geht nicht einmal darum, Russland in der Ukraine zu besiegen. Es geht darum, einen Regimewechsel in Moskau herbeizuführen, ganz gleich, wie viele Menschenleben dabei zerstört werden müssen.

Frieden steht nicht auf der Speisekarte.

Dieser Krieg hätte mit ein wenig Diplomatie und vernünftigen Kompromissen leicht verhindert werden können. Wie Ivan Katchanovski von der Universität Ottawa kürzlich gegenüber The Maple erklärte, “hätte ein Abkommen, in dem sich die Ukraine verpflichtete, ein neutrales Land zu bleiben, und die Erfüllung der Minsker Vereinbarungen Putins Invasion verhindern können.”

Wir wissen jetzt, dass das US-Geheimdienstkartell einen guten Einblick in die Pläne des Kremls für die Ukraine hatte, so dass sie genau gewusst hätten, was man hätte tun können, um die Invasion zu verhindern. Sie haben sich wissentlich dafür entschieden, nichts von alledem zu tun, denn das Ziel war die ganze Zeit, diesen Krieg zu provozieren und ihn dann als Waffe gegen Moskau einzusetzen.

Das ist der Grund, warum die Biden-Administration diplomatische Bemühungen um eine Beendigung des Krieges behindert hat, warum sie sich geweigert hat, der Ukraine irgendeine Art von diplomatischer Verhandlungsmacht in Bezug auf die mögliche Rücknahme von Sanktionen und anderen US-Maßnahmen zur Sicherung des Friedens zu verschaffen, und warum Washingtons Spitzendiplomaten bei jeder Art von Dialog mit ihren Amtskollegen in Moskau auffällig abwesend waren.

Die Spinmeister des Imperiums und ihre propagandistischen Opfer behaupten gerne, die ukrainischen Streitkräfte würden für den “Frieden” in der Ukraine kämpfen. Neulich twitterte Illia Ponomarenko vom Kyiv Independent, der das neonazistische Asow-Bataillon als seine “Waffenbrüder” bezeichnet hat, Folgendes:

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1527982921625346049

Aber jeder, der diesen Krieg versteht, weiß, dass dies lächerlich ist. Frieden ist nicht das Ziel in der Ukraine. Die meisten Ukrainer, die kämpfen, glauben sicherlich, dass sie für den Frieden in ihrem Heimatland kämpfen, und Frieden ist sicherlich ihre Absicht, aber das ist etwas, was das Imperium nicht zulassen wird, wenn es ein Mitspracherecht hat.

Selbst wenn die Ukraine es irgendwie vermeidet, als Kanonenfutter benutzt zu werden, um Moskau in einen langen und kostspieligen Kampf zu verwickeln, wie es US-Beamte sowohl in Afghanistan als auch in Syrien zugegeben haben, und selbst wenn sie es irgendwie schafft, Moskau in naher Zukunft eine vernichtende und endgültige Niederlage zuzufügen (was weit weniger wahrscheinlich ist, als die westlichen Medien glauben machen wollen), wäre das nicht das Ende des Krieges. Der Krieg würde lediglich seine Form ändern, da das Imperium und seine Stellvertreter in die Offensive gegen Moskau gehen würden.

Dieser Krieg endet nicht damit, dass Russland aus der Ukraine vertrieben wird, er endet mit einem Regimewechsel und der Balkanisierung der Russischen Föderation. In Wirklichkeit endet er erst, wenn der Aufstieg Chinas gestoppt und die unipolare Hegemonie der USA gesichert ist. Oder wenn das Imperium zusammenbricht. Oder wenn wir alle in einem nuklearen Holocaust sterben.

Alle Vorwärtsbewegung in diesem Krieg hat nichts als Gewalt, so weit das Auge in die Zukunft reicht. Ganz gleich, wie viel Reichtum und Kriegsmaschinerie in diesen Konflikt gesteckt wird, die Flugbahn von Tod und Zerstörung wird sich immer weiter bis zum Horizont erstrecken. Wie Chris Hedges kürzlich erklärte, ist der Krieg der einzige Weg, den das Imperium für sich selbst offen gelassen hat.

Ich habe schon einige niedliche Kinder gesehen, aber niemand ist so niedlich wie Leute, die glauben, dass die USA fremde Nationen mit Waffen überschwemmen, um Frieden zu schaffen. Übersetzt mit Deepl.com

