Sie sind nicht allein, die Wut steigt in der ganzen Welt!

Sie sind nicht allein, wenn Sie es leid sind, zuzusehen, wie Ihre Regierung immer repressiver und korrupter wird. Viele Menschen auf der ganzen Welt teilen Ihren Schmerz. Die Menschen bringen weiterhin ihre Wut und Unzufriedenheit zum Ausdruck, aber die Medien berichten oft nicht darüber, weil sie von denselben Kräften beherrscht werden, die versuchen, uns zu versklaven. Die Linken bezeichnen die Rechten als Faschisten oder Nazis, während die Rechten die Linken als Kommunisten bezeichnen.

2023-05-18_14-36-37.jpg

Dabei wird übersehen, dass beide Gruppen auf dem Wunsch nach mehr Kontrolle beruhen. Die Wahrheit ist, dass die Angst und die wachsende Wut, die viele Menschen empfinden, von den Massenmedien mit einer sehr starken Agenda unter Kontrolle gehalten wird. Die Massenmedien haben die Kunst perfektioniert, uns zu spalten und uns gleichzeitig im Dunkeln zu halten. Die größte Gefahr, der wir uns gegenübersehen, ist vielleicht, dass die künstliche Intelligenz (KI) schnell und unaufhaltsam auf uns zukommt. Wenn sie erst einmal da ist, wird es fast unmöglich sein, Informationen zu bekommen.

In letzter Zeit geht mir mehrmals am Tag ein Lied aus dem Musical Les Miserables durch den Kopf. Es heißt “The Song Of Angry Men” und schreit: “Genug ist genug”. In dem Video scheinen die Menschen natürlich sehr glücklich zu sein, bis die Soldaten anfangen, sie zu töten. Dieses “Töten” ist natürlich das, was in totalitären Regimen passiert. Leider gibt es auf der Welt viel zu viele totalitäre Regime, und die Tendenz geht dahin, noch mehr zu schaffen. Ja, sie können einem die Freiheit nehmen.

Es geschehen einfach zu viele Dinge, als dass sich der Großteil der Gesellschaft auf ein einziges Thema konzentrieren könnte. Ob wir nun über die Korruption in der Ukraine sprechen und darüber, wie amerikanische Gelder umgeleitet oder verschwendet werden, anstatt sie für Projekte auszugeben, die wir als notwendig erachten. Manchmal geht es eher um Werte oder um die Frage, was mit der kriminellen Familie Biden und einem Justizsystem geschehen soll, das bei ihren Vergehen ein Auge zudrückt.

Dann haben wir den gerade veröffentlichten Bericht von Sonderberater John Durham. Die Untersuchung, die drei Jahre dauerte, kommt zu dem Schluss, dass das FBI die Trump-Russland-Untersuchung niemals hätte einleiten dürfen. Auf diese Weise wurde die amerikanische Öffentlichkeit von Kräften innerhalb unserer Regierung betrogen. Dies war ein Akt, der sich in die Wahl 2016 einmischte, um zu verhindern, dass Trump gewählt wird. Als er dann gewählt wurde, setzten dieselben Leute natürlich fort, seine Präsidentschaft zu vergiften.

Dies passt zu dem Beitrag von Tucker Carlson, in dem er behauptet, dass ungesehenes Filmmaterial vom 6. Januar 2021, vom Capitol-Protest, zeigt, dass das gesamte Narrativ der Demokraten / RINO / MSM, das dem Ereignis zugrunde liegt, eine komplette Lüge ist. Das von Carlson präsentierte Überwachungsmaterial zeigte, wie die Capitol-Polizei den sogenannten “QAnon-Schamanen” Jacob Chansley ruhig durch den Capitol-Komplex begleitete und ihm sogar half, offene Türen zu finden. Carlson sagte: “Sie haben ihm geholfen. Sie fungierten als seine Reiseleiter”. Das ist etwas ganz anderes als die Darstellung in den Massenmedien. Inzwischen wurde Chansley wegen “Behinderung eines offiziellen Verfahrens” zu 41 Monaten Haft verurteilt.

Ein Video mit dem Titel “Justice For All” (Gerechtigkeit für alle) des J6-Gefängnischors und des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wirft ein Schlaglicht auf die Ungerechtigkeit. Dieser kraftvolle und bewegende Song macht auf die politischen Gefangenen aufmerksam, die nach dem Protest vom 6. Januar 2021 immer noch ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis sitzen. Der J6 Prison Choir besteht aus Personen, die aufgrund ihrer Beteiligung an den Protesten für die Integrität der Wahlen am 6. Januar 2021 inhaftiert wurden.

2023-05-18_14-36-58.jpg

Während unsere Wut wächst, sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Oft werden wir von den Massenmedien von den vielen Protesten in der ganzen Welt abgeschirmt. Das mag so sein, damit wir nicht sehen, wie schlimm die Dinge sind, oder möglicherweise, damit wir nicht auf dumme Gedanken kommen. Nur wenige Amerikaner wissen derzeit von den jüngsten Protesten in Frankreich, Pakistan, Deutschland und einer Reihe anderer Länder. Ein großer Teil der wachsenden Wut rührt von der fehlenden Rechenschaftspflicht her, die Sünden der Verantwortlichen scheinen an ihnen abzuprallen wie Wasser an einem Entenrücken

Politiker und Verantwortliche neigen dazu, Rechenschaft zu vermeiden, als wäre sie die Pest. Ein Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie wir Afghanistan verlassen haben. Sie steht als Denkmal für Amerikas Arroganz und Inkompetenz. Leider ist es nur eines von vielen Denkmälern, die wir im Begriff sind zu errichten, während wir Geld in korrupte schwarze Löcher werfen. Es ist schwer vorstellbar, dass es dabei zu einem großen Teil um Ausgaben und den Transfer von Reichtum geht, damit die Machthaber hier und da ein bisschen absahnen können.

Es ist zwar offensichtlich und logisch, dass ein System oder eine Sache scheitern wird, aber heute wird das Thema im Allgemeinen ignoriert, bis ein Verfahren gefunden ist, mit dem die Menschen akzeptieren, dass die Realität konstruiert ist. Es ist eine echte Herausforderung und Kunst, ohne die Unterstützung der Betroffenen voranzukommen. Dazu gehört in der Regel auch, sie davon zu überzeugen, dass es besser ist, wenn ihnen ein Knochen hingeworfen wird als gar nichts.

Dies ist eine Möglichkeit, die Proteste in Frankreich zu erklären. Der Versuch des weithin unpopulären französischen Präsidenten Emmanuel Macron, eine Rentenreform ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen, hat zu einer heftigen Gegenreaktion geführt. Dazu sagte Macron: “Es liegt im Interesse des Landes”, und er fügte hinzu: “Zwischen Meinungsumfragen und dem nationalen Interesse habe ich mich für das nationale Interesse entschieden. Macrons Maßnahme, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben, hat in Frankreich zu einem landesweiten Streik geführt, der zu erheblichen Behinderungen führte: Züge wurden gestoppt, Häfen geschlossen, Schulen geleert, Flüge gestrichen und vieles mehr.

In diesem Fall geht es nicht darum, ob Macron Recht hat, dass das derzeitige System unhaltbar ist. Es geht um die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, und um die Wut, die es ausgelöst hat. Mehr als eine Million Franzosen haben sich an den Protesten beteiligt. Man kann sie als Proteste oder spontane Unruhen bezeichnen, aber sie sind im ganzen Land ausgebrochen. Macrons Plan wurde weder von der Linken noch von der extremen Rechten unterstützt, sondern nur von Macrons zentristischem Bündnis. Darin spiegelt sich die Vorstellung wider, dass das Volk ein Spielball der Eliten ist, den sie missbrauchen können. Es ist verständlich, dass dies Wut hervorruft, die in Gewalt umschlagen kann.

Man könnte argumentieren, dass wir als Gesellschaft und andere Gesellschaften auf der ganzen Welt unsere Fähigkeit verloren haben, einen sinnvollen Protest zu organisieren, um echte Veränderungen herbeizuführen. Dass wir zu einer Gesellschaft der Sanftmütigen verkommen sind. Sind wir, kastriert und gespalten, unfähig zu echter Empörung geworden? Manchmal scheint es, dass wir alle so schwach sind, dass uns nichts mehr bewegen kann, und wie die sprichwörtlichen Frösche, die in einem Topf mit Wasser sitzen, während die Temperatur weiter steigt, ist unsere Zukunft vorgezeichnet.

Dies ist der Stand der Dinge, während die Dinge ihren fröhlichen Weg fortsetzen. Während die Amerikaner zusehen, wie unsere Grenzen aufgerissen werden und die Medien das Labyrinth der LLC-Mantelgesellschaften und Konten ignorieren, über die bis zu 10 Millionen Dollar an Mitglieder der Familie Biden geflossen sind, stehen viele von uns sprachlos da. The New Republic veröffentlichte sogar einen Artikel mit der Überschrift “Republikaner geben endlich zu, dass sie keine belastenden Beweise gegen Joe Biden haben”.

Hier geht es nicht darum, Trump zu loben, sondern vielmehr darum, die derzeitige miese Lage zu verachten. Länder und Machthaber fahren fort, die Rechte und Freiheiten des Einzelnen zu beschneiden. Gerechtigkeit und Wahrheit sind ein rares Gut geworden. Da die Lügen weiterhin aus allen Richtungen kommen und niemals aufhören, denken Sie einfach daran, dass Sie nicht allein sind.Übersetzt mit Deepl.com