Mindestens acht Israelis bei Schießerei in Ost-Jerusalemer Siedlung getötet Von MEE-Mitarbeitern

Ganz typisch war die Reaktion der deutschen Medien, wie heute Abend im ZDF berichtet wurde. Das Attentat in einer illegalen jüdischen Siedlung im besetzten Ost-Jerusalem mit sieben Toten, wurde als erste Nachricht und Korrespondenten Bericht aus Jerusalem gebracht. Während die von der IDF jüdischen “Verteidigungsarmee”getöteten Palästinenser von Jenin oder sonstigen Razzien und Bombenagriffe der Armee in Gaza/Palästina, kaum Beachtung finden. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/news/east-jerusalem-attack-shooting-israelis-shooter-dead-media-says



Israelische Rettungskräfte und ein Polizeibeamter stehen am 27. Januar 2023 in einem Siedlerviertel im besetzten Ostjerusalem neben einer abgedeckten Leiche (AFP)

Der Schütze, bei dem es sich um einen palästinensischen Bewohner Jerusalems handeln soll, wurde von der Polizei erschossen

Israelische Rettungskräfte und ein Polizeibeamter stehen in der Nähe einer abgedeckten Leiche am 27. Januar 2023 am Ort einer gemeldeten Schießerei in einem Siedlerviertel im besetzten Ostjerusalem (AFP)

Acht Israelis bei Schießerei in Ost-Jerusalemer Siedlung getötet



Von MEE-Mitarbeitern

: 27. Januar 2023

Bei einer Schießerei im besetzten Ostjerusalem sind am Freitag nach Angaben der israelischen Polizei und von Sanitätern mindestens acht Menschen getötet und drei weitere verwundet worden.

Der Schütze, ein 21-jähriger Palästinenser mit Wohnsitz in Ostjerusalem, wurde ebenfalls erschossen.

Nach Angaben der israelischen Polizei kam er gegen 20.15 Uhr Ortszeit mit einem Auto vor einem als Synagoge genutzten Gebäude in der Siedlung Neve Yaakov an. Anschließend eröffnete er das Feuer auf die Anwesenden, bevor er zu Fuß flüchtete und auf eine Polizeieinheit traf. Bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten starb er.

Der Jerusalemer Bezirkspolizeikommandant Doron Turgeman sagte laut Times of Israel vor Ort, dass der Schütze allein gehandelt habe.

Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, dass die Sanitäter “10 Opfer in unterschiedlichem Zustand, darunter in kritischem Zustand” behandelten.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ban-Gvir, traf am Ort des Geschehens ein und wurde sowohl mit Unterstützung als auch mit Empörung empfangen.

Unter dem Vorsitz von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wurde eine Sitzung mit hochrangigen Sicherheitsbeamten anberaumt.

Das Büro des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant teilte mit, er sei auf dem Rückweg von einer persönlichen Reise aus den Vereinigten Staaten in das Land.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zeigte sich “tief besorgt” über die Eskalation der Gewalt in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten und rief zur Zurückhaltung auf.

Das Weiße Haus teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden den Angriff aufs Schärfste verurteilt und sein nationales Sicherheitsteam angewiesen habe, den israelischen Kollegen Unterstützung anzubieten.

Der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, teilte Reportern während einer Pressekonferenz mit, dass Washington keine Änderungen des Besuchs von Außenminister Antony Blinken in Israel nächste Woche erwarte.

Israelische Siedler sind nach der Besetzung der Stadt durch israelische Truppen im Jahr 1967 nach Neve Yaakov gezogen. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem gelten nach internationalem Recht als illegal.

Die Schießerei am Freitag ereignete sich einen Tag, nachdem israelische Streitkräfte im Westjordanland zehn Palästinenser getötet hatten, neun von ihnen bei einer groß angelegten Razzia im Flüchtlingslager Dschenin.



Im vergangenen Jahr wurden im Westjordanland und in Ostjerusalem mehr Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet als in jedem einzelnen Kalenderjahr seit der Zweiten Intifada.



Die israelischen Streitkräfte haben in diesem Monat 30 Menschen getötet, was ein Zeichen für die weiter zunehmende Gewalt gegen Palästinenser ist.

Im Jahr 2022 starben bei israelischen Angriffen in den besetzten Gebieten mindestens 220 Menschen, darunter 48 Kinder. Von der Gesamtzahl der Todesopfer entfielen 167 auf das Westjordanland und Ostjerusalem und 53 auf den Gazastreifen.

Im Jahr 2022 starben bei israelischen Angriffen in den besetzten Gebieten mindestens 220 Menschen, darunter 48 Kinder. Von der Gesamtzahl der Todesopfer entfielen 167 auf das Westjordanland und Ostjerusalem und 53 auf den Gazastreifen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …