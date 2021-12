Siedler schwören Rache und greifen Palästinenser nach Schießerei an Von Maureen Clare Murphy

Straffreiheit für Siedler fordert einen Schwur der Rache und Widerstand gegen die illegale Besiedlung, die “Siedlerkönig Bennett tatkräftig unterstützt und antreibt

Rampaging settlers terrorized Qaryut, a Palestinian village in the northern West Bank, in the early hours of Friday after an Israeli man was shot and killed Thursday night. The slain Israeli, Yehuda Dimentman, was a student at a religious school at Homesh, a settlement outpost, and resided in Shavei Shomron, also in the northern West Bank.