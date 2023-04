Ich danke meinem Freund Joseph Massad für seinen brandaktuellen Artikel, der genau das Verbrechen beschreibt, dass Palästinenser täglich im “jüdischen Apartheid Staat” unter dieser faschisitsch-extremisitschen Regierung erleiden müssen, weil die heuchlerische “Werte”-gemeinschaft genau diesem Treiben zuschaut und es noch aktiv unterstützt. Kein Jude weltweit darf diesen Staat und dieses Regime noch in irgendeiner Weise unterstützen! Jeder der das tut, kann nicht mehr sagen, “ich habe es nicht gewußt”! Jeder Jude macht sich mitschuldig an diesen Verbrechen und das ist durch nichts zu entschuldigen, schon garnicht durch den Holocaust oder “Bedrohung”. Ja dieser Atom-Staat und dieses Regime ist eine Bedrohung für seine Nachbarn und schließlich auch für uns, wenn wir diesen Staat weiter unterstützen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/secular-zionists-threaten-palestinians-much-more-jewish-fundamentalists

Ein israelischer Mann geht am 29. März 2019 an einem Wahlplakat vorbei, auf dem die rechtsextremen Koalitionsführer Benjamin Netanjahu, Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich abgebildet sind (AFP)

Es gibt nichts, was zionistische jüdische Fundamentalisten fordern, was nicht auch schon von säkularen Zionisten begangen oder befürwortet wurde

Sind die jüdischen Fundamentalisten gefährlicher als die Säkularisten? Fragen Sie ihre palästinensischen Opfer

von Joseph Massad

12 April 2023

Inbari fügt hinzu, dass Ginsburgh auch für Palästinenser und andere Nichtjuden gefährlich ist, da er glaubt, dass “jüdisches Blut mehr wert ist als nichtjüdisches Blut” und dass “die Juden über der Natur stehen und daher in einer Situation, in der ein Nichtjude einen Juden töten will, der Nichtjude liquidiert werden muss, um den Juden zu schützen”. Diese Warnungen sind nicht neu. In einem vor drei Jahrzehnten veröffentlichten Buch über den jüdischen Fundamentalismus in Israel betonte der israelfreundliche amerikanisch-jüdische Politologe Ian Lustick, der die Besatzung von 1967 ablehnt und friedliche Verhandlungen unterstützt, dass sich das “Glaubenssystem” der fundamentalistischen Juden “radikal von dem liberalen humanitären Ethos unterscheidet, das die meisten Israelis und Amerikaner teilen”.

Ein einschlägiges Beispiel ist das lange Interview, das die israelische Zeitung Haaretz vor einigen Wochen über den Einfluss des in Amerika geborenen israelischen fundamentalistischen Rabbiners Yitzchak Ginsburgh veröffentlichte. Das Interview wurde mit dem in Israel ausgebildeten und in den USA lebenden Religionsprofessor Motti Inbari geführt, der sich mit Ginsburgh und seiner Bewegung beschäftigt. Als säkularer Zionist warnt Inbari die Leser, dass Ginsburgh Israel in den “Iran” verwandeln will, da er danach strebt:

Was die antijüdischen fundamentalistischen Traktate mit den antimuslimischen und antiislamistischen Tiraden gemeinsam haben, ist das uneingeschränkte Bekenntnis zum weißen protestantischen europäischen liberalen Säkularismus, der als wichtigste “aufgeklärte” Referenz herangezogen wird, mit der der Islam, der Islamismus und das fundamentalistische Judentum (wenn nicht sogar das Judentum selbst) immer verglichen werden, und die alle anderen in den Schatten stellt.

Was macht also die zionistischen jüdischen Fundamentalisten gefährlicher als die säkularen Zionisten?

Es sind auch säkulare Zionisten, die weiterhin alle Medien in Israel militärisch zensieren und das Land seit 1948 mit Notstandsverordnungen regieren. Es sind auch die Säkularisten, die all die rassistischen Gesetze erlassen haben, für die Israel so berüchtigt ist.

Dennoch waren es immer säkulare Zionisten, die die schrecklichsten Massaker an Palästinensern verübten, die ihr Land eroberten und kolonisierten, die Mizrachi-Juden diskriminierten und die mit antisemitischen Regimen und Kräften in der ganzen Welt befreundet sind – von Ungarns Viktor Orban und anderen rechtsgerichteten europäischen politischen Bewegungen bis hin zu amerikanischen evangelikalen Fundamentalisten.

Seit Jahrzehnten warnen uns säkulare Zionisten und sogar Antizionisten vor der Gefahr des zionistischen jüdischen Fundamentalismus. Ihre Stimmen sind in den letzten Monaten mit dem Amtsantritt der rechtsgerichteten Regierung von Benjamin Netanjahu, die die größte Anzahl jüdischer Fundamentalisten in einem israelischen Kabinett aufweist, noch schärfer geworden.

Shahak geht sogar so weit, sich freiwillig zu melden: “Die Spannungen zwischen fundamentalistischen und säkularen Israelis rühren daher, dass diese beiden Gruppen in unterschiedlichen Zeiträumen leben”.

Der Hauptunterschied besteht natürlich darin, dass Shahaks Buch im Gegensatz zu den islamfeindlichen Experten, die Teil der hegemonialen westlichen Propaganda gegen Muslime sind, die hegemoniale und verzerrende zionistische Neuschreibung der jüdischen Geschichte in Frage stellt. Was das Buch jedoch mit den vielen Anti-Islam-Traktaten gemeinsam hat, ist die a priori positive Bewertung des protestantischen, liberalen und säkularen Westens.

Wäre ein chauvinistischer und rassistischer säkularer Nationalismus, der das weiße Leben in Europa – in seinem zionistischen Gewand in Israel und in seiner antikommunistischen und antiasiatischen Tarnung in den USA – gegenüber dem Leben von Nicht-Weißen privilegiert, auch der Schuldige, und nicht nur der jüdische Fundamentalismus, der das jüdische Leben privilegiert?

Doch lässt sich dieses Versäumnis allein mit dem jüdischen Fundamentalismus erklären? In den USA wird zum Beispiel oft auf die etwa 58.000 in Vietnam getöteten US-Soldaten verwiesen, ohne die mehr als drei Millionen Indochinesen zu erwähnen, die diese US-Soldaten getötet haben. Golda Meir R-L: Der israelische Verteidigungsminister General Moshe Dayan mit der säkularen israelischen Premierministerin Golda Meir und anderen Militäroffizieren während einer militärischen Zeremonie in Jerusalem am 1. November 1972 (AFP)

Schahak ging sogar so weit, den säkularen zionistischen Rassismus dem Judentum selbst zuzuschreiben und nicht dem europäischen säkularen Rassismus. So sei die unter den Fundamentalisten vorherrschende jüdische Vormachtstellung in das Glaubenssystem der säkularen Juden eingesickert, und zwar so weit, dass israelische Demonstranten gegen das israelische militärische Engagement im Libanon nie libanesische Opfer erwähnten.

Wie Inbari in jüngerer Zeit erläuterte Shahak, wie das fundamentalistische Judentum Juden als rassisch und genetisch einzigartig betrachtet, mit besonderem jüdischen Blut und jüdischer DNA, was wiederum jüdisches Leben zu etwas Besonderem und wertvollerem macht als nichtjüdisches Leben. Shahak war sich zwar des säkularen zionistischen antiarabischen Rassismus bewusst, der im europäischen säkularen Rassismus verankert ist, aber es ist unklar, warum er den Rassismus der jüdischen Fundamentalisten als irgendwie gefährlicher für Palästinenser oder andere Nichtjuden darstellt.

Der verstorbene antizionistische israelische Aktivist Israel Shahak war sogar noch unverblümter in seinen scharfen antifundamentalistischen Tiraden. In einem 1999 von ihm mitverfassten Buch zu diesem Thema erklärte er, jüdische Fundamentalisten seien nicht nur eine Gefahr für die Palästinenser, sondern für “alle Nicht-Juden”.

Aufgeklärter” Rassismus

Der säkulare Schahak verwechselt religiöse Frömmigkeit mit Fundamentalismus. Im Gegensatz zu den säkularen Aschkenasim, die in der Frage des Judentums und der rabbinischen Autorität als “aufgeklärt” dargestellt werden, werden wir mit der herablassenden Schilderung konfrontiert, dass “fast alle orientalischen [jüdischen] Politiker, einschließlich der Black Panther der frühen 1970er Jahre und der Mitglieder der winzigen orientalischen Friedensbewegungen, sich in der Öffentlichkeit vor Rabbinern verbeugen und ihnen die Hände küssen”.

Abgesehen von der Ähnlichkeit dieser nicht-fundamentalistischen frommen Geste mit der Art und Weise, wie fromme arabische Muslime und Christen ihre Geistlichen behandeln, wird diese orientalistische Panik in Shahak durch die Beschreibung der mizrachischen Friedensbewegungen als “winzig” (was sie in der Tat historisch gesehen waren) noch verstärkt, als wolle man damit andeuten, dass die aschkenasischen “Friedens”-Bewegungen Massenbewegungen darstellten (was sie nie taten).

Ben Gvir erinnerte seine säkularen Ankläger scharfsinnig daran, dass alle Helden der israelischen Armee und der zionistischen Miliz Helden sind, weil sie Palästinenser ermordet haben

Schahak hatte lange Zeit einen Bürgerkrieg in Israel vorausgesagt, der zu seinen Lebzeiten nie eingetreten ist. In diesem Buch hat er noch verblüffendere Vorhersagen gemacht: “Es ist nicht unvernünftig anzunehmen, dass [die fundamentalistische jüdische Siedlerbewegung] Gush Emunim, wenn sie die Macht und die Kontrolle hätte, Atomwaffen in der Kriegsführung einsetzen würde, um zu versuchen, ihr Ziel zu erreichen.”

Dies steht in vollem Einklang mit der US-Propaganda über die angebliche Bereitschaft von Islamisten und muslimischen “Schurkenstaaten”, Atomwaffen, die sie im Gegensatz zu Israel nicht besitzen, gegen den Westen einzusetzen – zumal sich Shahak die Mühe macht, uns zu erklären, dass zu den Nichtjuden nicht nur die Araber, sondern “alle Nichtjuden” gehören.

In dieser Darstellung fehlt die Tatsache, dass die israelischen Premierminister Levi Eshkol und Golda Meir, säkulare Zionisten, diejenigen waren, die 1967 und 1973 beinahe Atomwaffen gegen Ägypten und Syrien eingesetzt hätten. Schahak, der über Israels nukleare Fähigkeiten geschrieben hat, waren diese Fakten nicht unbekannt.

Es geht nicht darum, dass Gush Emunim in den 1990er Jahren oder die jüdischen Fundamentalisten von heute keine Atomwaffen einsetzen würden (über die Israel in Hülle und Fülle verfügt), sondern darum, dass sie sie nicht allein aufgrund ihrer fundamentalistischen Auslegung des Judentums einsetzen würden, sondern aufgrund ihrer zionistischen Überzeugungen, die ihre Sicht des Judentums in erster Linie prägen.

Am bemerkenswertesten ist, dass Shahak, Lustick und Inbari den amerikanisch-jüdischen fundamentalistischen Kolonisten Baruch Goldstein – der 1994 an Purim ein Massaker an der palästinensischen al-Ibrahimi-Moschee verübte – nicht im Kontext eines rassistischen und kolonialistischen säkularen Zionismus und seiner unzähligen Massaker an Palästinensern seit den 1930er Jahren sehen, sondern als Teil der jüdisch-fundamentalistischen Verpflichtungen.

Als Hintergrund für das Massaker spricht Shahak sogar von “gut dokumentierten Fällen von [Juden, die] Massaker an Christen und spöttische Wiederholungen der Kreuzigung Jesu an Purim verübten, von denen die meisten entweder in der Spätantike oder im Mittelalter stattfanden”.

Im Gegensatz zu diesen Vorfällen sind die säkularen zionistischen und israelischen Massaker an Palästinensern jedoch alltäglich und bieten eher unmittelbare Beispiele, denen Goldstein nacheifern könnte, als einige mittelalterliche jüdische Praktiken. Indem der Antizionist Shahak einige alte jüdische Beispiele für die Tötung von Christen an Purim anführt, lässt er den säkularen Zionismus unbewusst vom Haken.

Bis heute gibt es nichts, was zionistische jüdische Fundamentalisten gefordert haben, was nicht bereits vom säkularen Zionismus begangen oder befürwortet worden ist. Dies wurde vielleicht am besten von Israels jüdisch-fundamentalistischem Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir ausgedrückt, als er 1994 ein junger Mann war.

In einem Interview geißelte der junge Ben Gvir seine heuchlerischen säkularen, linksgerichteten jüdischen Gesprächspartner, die Ben Gvir wegen seiner Verteidigung Goldsteins der Unterstützung von Mord beschuldigten.

Zu deren Entsetzen und Geschrei erinnerte Ben Gvir seine säkularen Ankläger scharfsinnig und mit aufrichtiger Ehrlichkeit daran, dass alle Helden der israelischen Armee und der vorstaatlichen zionistischen Miliz, der Haganah, Helden sind, weil sie Palästinenser ermordet haben. Er hatte nicht unrecht.

Was die anhaltende Propagandakampagne betrifft, dass jüdische Fundamentalisten irgendwie gefährlicher oder gewalttätiger oder mörderischer sind als die Säkularisten, so werden die überlebenden palästinensischen Opfer Ben Gvirs genaue Schilderung bereitwillig wiederholen.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden. Übersetzt mit Deepl.com