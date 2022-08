Sind Menschenrechte antisemitisch ? Palästinensische Gemeinde Koblenz und Umgebung e. V.

Palästinensische Gemeinde Koblenz und Umgebung e. V.

Sind Menschenrechte antisemitisch ?



22.07.2022



Pressenotiz der Palästinensischen Gemeinde in Koblenz und Umgebung e.V. zu den

Vorwürfen gegen die Künstler und Organisatoren der documenta 15, Antisemitismus

zu fördern oder antisemitische Objekte in den Kunstwerken zu verwenden.



Zu einer Stellungnahme sah sich aktuell die Palästinensische Gemeinde in Koblenz und Umgebung

veranlasst, um zu Antisemitismus-Vorwürfen gegen Künstler und Organisatoren der documenta 15

zu widersprechen.



Die palästinensische Gemeinde in Koblenz und Umgebung, so ihr Vorsitzender Mahmud Ziab, ist

entsetzt über die Art und Weise, mit der in Deutschland über das Schicksal palästinensischer

Flüchtlinge und über die Verzweiflung ihrer Verwandten in Israel und den unter Militärverwaltung

stehenden, palästinensischen Gebieten diskutiert wird.



Gerade aktuell findet im Westjordanland die seit Jahren größte Vertreibung der palästinensischen

Bevölkerung statt. Ca. 1000 Bewohner, davon viele Kinder, werden obdachlos und verlieren ihre

gesamte Existenz. Israelische Bulldozer zerstören derzeit 8 Dörfer, die einem israelischen

Panzer-/Artillerieübungsplatz weichen müssen.



Zu dem Schweigen über diese Verbrechen – nach internationalem Recht gilt der

Bevölkerungstransfer in militärisch besetzten Gebieten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit –

kommt der Vorwurf des Antisemitismus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die

documenta 15 eröffnete, warf diversen Künstlern vor, dass ihre Unterstützung der BDS-Erklärung

antisemitisch sei.



In dieser Erklärung fordern 176 zivilgesellschaftliche, palästinensische Organisationen die Welt

auf, Maßnahmen (B=Boykott, D=Desinvestitionen, S=Sanktionen) zu ergreifen, um das

militärische Besatzungsrecht und dessen grausame Anwendung (Vertreibung, Verweigerung von

Bürgerrechten, Ermordungen, Inhaftierungen aus politischen Gründen – z. T. ohne

Gerichtsverfahren) gegen die palästinensische Bevölkerung zu beenden.



Die palästinensische Gemeinde ist solidarisch mit den Opfern des Antisemitismus und Rassismus,

macht aber gleichzeitig darauf aufmerksam, dass der Antisemitismus-Vorwurf nicht dazu führen

darf, Menschenrechtsverletzungen an anderen, insbesondere an Palästinensern unter israelischer

Herrschaft, zu beschönigen und zu tolerieren.



Die Palästinenser wehren sich gegen den Versuch, diesen friedlichen und gewaltfreien Protest als

Antisemitismus zu bezeichnen. Dass BDS nicht antisemitisch ist, bestätigt auch das

Bundesverwaltungsgericht im Februar 2022. Es stellt fest, dass Boykott-Aufrufe geschützt sind

von der Meinungsfreiheit nach Art. 5 des Grundgesetzes. Auch der Europäische Gerichtshof für

Menschenrechte hat diese Position richterlich so entschieden.



Die Gemeinde protestiert gegen die Versuche der Politik, auf die Organisatoren Einfluss zu

nehmen und sich in die Gestaltungsfreiheit der documenta 15 einzumischen. Das Großplakat-

Werk “People’s justice” der Künstlergruppe Taring Padi wurde bereits entfernt.



Die Verlierer sind das Recht (Art. 5 GG), die Freiheit der Kunst und die documenta.

Eine umfangreichere Stellungnahme zum Antisemitismusvorwurf auf der documenta 15 mit einer

Begründung, warum die BDS-Erklärung nicht antisemitisch ist, veröffentlicht der eingetragene

Verein unter http://palaestina-koblenz.de/sites/default/files/dokumente/documenta15-

Stellungnahme.pdf



Palästinensische Gemeinde in Koblenz und Umgebung e. V.

