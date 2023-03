Smotrich der rassistische Volksverhetzer lügt! Es gibt Palästinenser, aber kein “jüdisches Volk! Das dieser rechtsextreme Aufhetzer überhaupt in Frankreich einreisen und auftreten konnte, dazu noch vor Juden, die ihn einluden ist ein Verbrechen. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeastmonitor.com/20230321-smotrich-remarks-wrong-disrespectful-dangerous-counterproductive/



Der israelische Minister Bezalel Smotrich [Twitter]

Smotrich-Bemerkungen “falsch, respektlos, gefährlich, kontraproduktiv

21. März 2023

Die Europäische Union hat am Montag ihr tiefes Bedauern über die Äußerungen des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich während einer Veranstaltung der jüdischen Gemeinde in Frankreich ausgedrückt. In Anlehnung an die Worte der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir behauptete der Rechtsextremist Smotrich, dass es “so etwas wie Palästinenser nicht gibt” und sie eine “fiktive Nation sind, die nur erfunden wurde, um gegen die zionistische Bewegung zu kämpfen”.

Laut dem EU-Büro in Jerusalem waren Smotrichs Äußerungen “falsch, respektlos, gefährlich und kontraproduktiv in einer bereits sehr angespannten Situation”. Gegenüber Wafa betonte die EU, dass solche Äußerungen “nicht toleriert werden können”.

Die EU forderte die israelische Regierung auf, sich von solchen Äußerungen zu distanzieren und mit allen betroffenen Parteien zusammenzuarbeiten, um die Spannungen abzubauen.

Unterdessen äußerte die EU ihre große Besorgnis über die eskalierende Gewalt im besetzten Palästina und forderte die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Eskalation. Der Block unterstützt weiterhin die diskreditierte Zweistaatenlösung”. Er erklärte, dass er sich nach wie vor für die Schaffung eines unabhängigen und souveränen palästinensischen Staates einsetzt, der Seite an Seite mit Israel in Frieden und Sicherheit lebt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …