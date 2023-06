https://globalbridge.ch/so-soll-die-welt-aussehen-fuer-die-sich-russland-einsetzt/

Bild: «Die Hauptsache ist, dass wir menschlich bleiben müssen»: Sergej Karaganow anlässlich eines Friedhof-Besuches. (Foto Alexei Mayshev, Ria Novosti)

So soll die Welt aussehen, für die sich Russland einsetzt

(Red.) Eben hat ein Artikel des prominenten russischen Politologen Sergej Karaganow in der russischen Zeitschrift «Russia in Global Affairs» im Westen zu vielen und berechtigen Kritiken geführt – man könnte es fast schon als «Shitstorm» bezeichnen. Wichtiger, verständlicher, konkreter und auch deutlich selbstkritischer sind Karaganows Ausführungen in einem Interview, das die russische Plattform «business-gazeta.ru» mit Karaganow geführt hat – bisher abrufbar aber nur in russischer Sprache. Globalbridge.ch hat das ganze ausführliche Interview ins Deutsche übersetzt, um seinen Leserinnen und Lesern besser verständlich zu machen, was die politischen Ziele des prominenten russischen Politologen – und es sind nicht nur seine persönlichen, eigenen Ziele – konkret sind und wie die Welt nach russischer Vorstellung künftig aussehen und politisch organisiert sein soll: „eine Welt mit einer großen Anzahl von Staaten, eine Welt mit großer Mobilität, eine Welt, die viel freier ist als heute und viel bunter, mit viel mehr Möglichkeiten. Es wird keine bipolare Welt geben. Man könnte sie multipolar nennen, aber ich würde sie vielfarbig und multidimensional nennen“. (cm)

Einführung ins Interview durch die Redaktion von «Business Online»: „Ich denke, diese Art von Konflikt ist ein Versagen meiner Generation, denn wir hätten einen offenen Krieg in Europa verhindern können, der sich wahrscheinlich erst in der Anfangsphase befindet. Wir hätten früher und entschlossener handeln müssen.“ In einem Interview mit «Business Online» erklärt Sergej Karaganow, ob ein Atomkrieg möglich ist, ob Russland Gefahr läuft, ein Satellit Chinas zu werden, und warum die Regierung gegen die Schaffung einer Ideologie ist.»

Sergej Alexandrowitsch: Die Sonderoperation läuft bereits seit über einem Jahr. Haben sich in dieser Zeit Ihrer Meinung nach dramatische Veränderungen in der Welt und in Russland ergeben?

Sergej Karaganow: In diesem Jahr hat sich eine ganze Reihe von Veränderungen ergeben, und zwar schrittweise. Die Sonderoperation ist für uns nur ein kleiner, wenn auch sehr wichtiger Teil dieser schnellen Veränderungen. Wir hören einfach auf, sie zu bemerken, weil das Kaleidoskop der Ereignisse uns daran hindert, darüber nachzudenken.

Dabei sah die Welt vor einem Jahr noch ganz anders aus. China zum Beispiel ist von einer großen Wirtschaftsmacht zu einer großen außenpolitischen Macht geworden und hat in diesem Bereich große Fortschritte gemacht. Europa ist auf dem Weg zum Scheitern noch einen Schritt weiter gegangen.

In diesem Jahr hat sich in unserem Land viel verändert. Zunächst einmal ist Russlands Reise nach Westen zu Ende gegangen. Jetzt hat die Russische Föderation begonnen, sich selbst zu suchen. Hoffen wir, dass sie ihn findet – ohne Verzögerung. Der Prozess der Nationalisierung der Elite hat sich beschleunigt, und der Teil der Wirtschaftselite, der für den Westen gearbeitet hat, ist weitgehend verschwunden. Im politikwissenschaftlichen Sprachgebrauch nennt man das die Kompradoren-Elite. (Die Kompradoren waren in der portugiesischen Kolonialzeit jene Geschäftsleute, die dafür sorgten, dass die ausländischen Kapitalgeber in den Kolonien die herrschende Elite blieb. Red.)

Frage: In unserem letzten Interview im November 2020 sagten Sie: „Heute haben Russland und Europa trotz aller Unterschiede eine Vielzahl von wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen. Aber in den Grundzügen driften wir auseinander“. Was haben wir jetzt? Ist alles endgültig zerrissen und wir haben uns so weit wie möglich voneinander entfernt, oder ist unsere Konfrontation nicht so ernst und tief, wie viele glauben, und ist es immer noch möglich, den Rückweg zu finden?

Unsere Divergenzen sind aus außenpolitischen Gründen groß. Die europäischen Eliten, denen der Boden unter den Füßen zittert, haben beschlossen, zu versuchen, ihre Positionen zu retten, indem sie Russland außenpolitisch, propagandistisch, wirtschaftlich und teilweise sogar militärisch herausfordern, so dass die Beziehungen ziemlich schlecht geworden sind.