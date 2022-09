This Is the Way the World Ends — Sott.net Feel like we’re on the ragged edge of something new and awful? You are not alone…. That “singularity” so many blab about is not what they think it is: the merging of human intelligence with Bill Gates’s Office products, leading to an orgasmic…

So wird die Welt untergehen

von James Howard Kunstler

26. September 2022



Haben Sie das Gefühl, dass wir am Rande von etwas Neuem und Schrecklichem stehen? Sie sind nicht allein….

Die “Singularität”, von der so viele schwärmen, ist nicht das, wofür sie sie halten: die Verschmelzung von menschlicher Intelligenz mit Bill Gates’ Office-Produkten, die zu einem orgasmischen Nirwana unendlicher Memoranden der Personalabteilung über die neue Politik der Vielfalt, Einbeziehung und Gleichberechtigung führt. Vielmehr spreche ich von dem magischen Moment, in dem die Geisterbeschwörer der Finanzwelt entdecken, dass die sprichwörtliche Dose, gegen die sie getreten haben, mit Schrödingers Katzenfutter gefüllt ist… und der Weg, den sie eingeschlagen haben, in einer Sackgasse endet, in der sie sich selbst in den Allerwertesten treten. Die Wirtschaft wird danach nicht mehr dieselbe sein.

Der Anleihemarkt ist untergegangen, und das bedeutet das Ende für das große Spiel der Finanzierung. Der Anleihemarkt ist Moby Dick im Vergleich zu dem kleinen Kugelfisch, der der Aktienmarkt ist. Das globale Geldsystem basiert auf Anleihen, die… was sind? Richtig: Anleihen… Versprechen, Ihnen zu einem zukünftigen Zeitpunkt X zu zahlen. Was passiert also, wenn eine Gänseblümchenkette von Zahlungsversprechen unterbrochen wird? Oder, vielleicht genauer gesagt, wenn all diese Versprechen ihren letzten Rest an plausibler Realität verlieren? Nun, das Geld, auf das diese gebrochenen Versprechen lauten, verliert seine wesentliche Glaubwürdigkeit. Fangfrage: Wie viel ist wertloses Geld wert? (Antwort: nicht genug, um eine Dose Scroedinger’s Katzenfutter zu bezahlen.)

Und genau das ist der Punkt, an dem dieses ganze Faltblatt viele gewöhnliche Menschen in der gesamten westlichen Welt (und darüber hinaus!) zurücklässt, die versuchen, genug zunehmend wertloses Geld zusammenzukratzen, um die Familie zu ernähren und den Vermieter zu bezahlen. Viele werden nie verstehen, was passiert ist. Aber sie werden über das Ergebnis nicht weniger verärgert sein.

So endet die Welt für das unglückliche Phantom, das als “Joe Biden” bekannt ist, das kinderschnüffelnde Ektoplasma, das in diesen Tagen des späten Imperiums das Weiße Haus heimsucht. Irgendwie hat die verwirrte Nation die Streiche und Strafen, die ihr von den Managern hinter den Kulissen des Oberhauptes auferlegt wurden, bisher passiv hingenommen. Eine Inflation von acht Prozent und mehr? Kein Problem, oder? Fünfundachtzigtausend neue IRS-Agenten, die Sie in den Wahnsinn treiben und Ihren Haushalt und Ihre Nachkommenschaft zerstören (ha!)? Die Hälfte der Bevölkerung Südamerikas strömt über die Grenze? (Die Lebendigkeit! Magst du sie nicht?) Hundert Dollar an der Zapfsäule und keine Heizung für dich in diesem Winter? (Aber… Netflix!) Drag Queens, die deine Kinder über das wahnsinnige Reich der Sexualpathologie unterhalten und erziehen. All das… und wie wäre es mit einer russischen Hyperschall-Atomrakete in Ihrem Arsch, wenn die vorangegangenen Maßnahmen Sie irgendwie nicht bewegen können? (Denn: Russland, Russland, Russland…!)

Unterdessen zeichnet sich in anderen Ländern ein Trend ab. Zuerst in Schweden und jetzt in Italien wählen die Menschen “rechtsgerichtete” nationalistische Regierungen – das Grauen – und schicken ihr Äquivalent zu unserer Chaospartei unter die Dusche. Das hat die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, sehr verärgert. Sie hat damit gedroht, Italien wegen dieser Unverschämtheit ohne Abendessen auf sein Zimmer zu schicken. Natürlich wurden Madame von der Leyens deutsche Kollegen bereits auf ihr Zimmer geschickt, ohne so viel wie einen Kartoffelklops, und ohne Wärme oder heiße Duschen für euch, Hänsel und Gretel. Nehmt das Unglück an.

Sie können sicher sein, dass es uns hier in Amerika auch an den Kragen geht. Die Thermometer zeigen nach unten, und Halloween wird nicht mehr so lustig sein, wenn die kleinen Kobolde nach Hause kommen und das Haus die gleiche Temperatur hat wie die Nachtluft draußen. Das Gesicht des kleinen Skippy wird blau, und das nicht, weil er als Robert the Bruce auf Süßes-oder-Saures-Tour gegangen ist.

Die bereits erwähnte Partei des Chaos, die Bande, die die letzte große Wahl vereitelt hat, bereitet sich mit Sicherheit darauf vor, die Zwischenwahlen am 8. November mit einer ganzen Reihe von Tricks in ihrem Sinne zu beeinflussen. Nichts ist ihnen entgangen. Einer ihrer Avatare, der Podcaster Sam Harris, hat es vor einem Monat laut gesagt: dass Lügen und Betrügen im Dienste der Linken, die uns allen weiterhin ihren Willen aufzwingen will, vollkommen ethisch ist. Huch! Er hat Schrödingers Katze aus ihrem hypothetischen Sack gelassen. Die Bestrafungen müssen weitergehen, bis sich die Moral verbessert! (Ich hoffe, du hast deine Karriere genossen, Sam.)

Und so fängt es an… wie in den Horrorfilmen, wenn der Inhalt der Familienranch, das Hab und Gut, die Kinder, die Mutter, der Vater und der Golden Retriever durch ein Quantenportal im Fernseher aus dem Universum gesaugt werden. Heute sind es die Märkte, morgen wird unser geliebtes Land von einer außerirdischen Invasion von Zwangsvollstreckungsbeamten überrannt werden. So geht die Welt zu Ende… nicht mit einem Knall… sondern mit einer Physikstunde: dem einsamen Klang von Schrödingers Katzenmiau.

Über den Autor:

James Howard Kunstler arbeitete als Reporter und Feuilletonist für zahlreiche Zeitungen und als Redakteur für das Rolling Stone Magazine. Er wandte sich hauptberuflich dem Schreiben von Büchern zu und ist der Autor von The Geography of Nowhere, Home from Nowhere, The City in Mind: Notes on the Urban Condition, The Long Emergency, World Made by Hand und mindestens 13 weitere. Er hielt Vorträge in Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Dartmouth, Cornell, MIT, RPI, U of Virginia und anderen Hochschulen sowie bei zahlreichen Berufsverbänden wie der AIA, der APA und dem National Trust for Historic Preservation.

