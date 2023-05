https://consortiumnews.com/2023/05/30/asad-abukhalil-soros-in-the-arab-world/?eType=EmailBlastContent&eId=7d92eab2-547f-4994-8632-fefedb47c830

Amman, Jordanien, 2012. (Europäischer Auswärtiger Dienst/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Stellen Sie sich vor, ein chinesischer Milliardär würde in westlichen Gesellschaften eine politische Botschaft finanzieren, wie es Open Society in arabischen Ländern tut.

Soros in der arabischen Welt

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

30. Mai 2023

“Unabhängige Medien” sind in den Entwicklungsländern auf dem Vormarsch; Gelder von NATO-Regierungen und George Soros’ Open Society Foundations überschwemmen den öffentlichen Raum.

In der Vergangenheit hat die US-Regierung traditionelle Zeitungen in der arabischen Welt subventioniert: Die reaktionärsten und rechtslastigsten wie Al-Hayat, An-Nahar und Al-`Amal (letztere ist das Sprachrohr der Phalanges-Partei) erhielten den Großteil der Gelder.

Ihre Aufgabe bestand darin, den Fortschritt zu verunglimpfen, die palästinensische Frage herunterzuspielen und die Feinde der USA und Israels, d. h. den palästinensischen Widerstand, die arabische Linke und vor allem den arabischen Nationalistenführer Gamal Abdul-Nasser, zu verfolgen.

In dieser Hinsicht finanzierten die Golfregime und die westlichen Mächte die gleichen Kanäle. Selbst als in den westlichen Ländern Liberale, Sozialisten oder Demokraten an der Macht waren, wurden die reaktionären Kräfte weiterhin unterstützt.

Für die Regierungen der USA und der NATO ist es ziemlich billig, internetbasierte Medien in Entwicklungsländern zu starten. Sie sehen alle gleich aus und haben die gleiche Botschaft: eine liberale soziale Agenda, begleitet von militärischen Prioritäten und Plänen der USA und Israels.

Dies ist überall auf der Welt zu beobachten, wobei zivilgesellschaftliche Gruppen, die die gleiche Mission verfolgen, von westlichen Regierungsgeldern sowie von privaten reaktionären und liberalen Quellen profitieren.

Soros ist (durch seine Open Society Foundations) in der arabischen Welt immer präsenter geworden. Aber man kann nicht über den Milliardär sprechen (im Westen und im Osten), ohne seine Stoßrichtung zu erklären und sich von dem schnellen Vorwurf des Antisemitismus zu befreien.

George Soros im Jahr 2018. (Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Das ist eine bequeme Methode der Einschüchterung – ganz so, wie es Israel und seinen Unterstützern gelungen ist, Kritiker Israels weitgehend einzuschüchtern.

Dieser Erfolg zeigte sich in der Übernahme der zionistischen Definition von Antisemitismus durch das US-Außenministerium, nach der Kritik an Israel in Bezug auf das “Ausmaß” der Kritik und die “Intensität” leicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden kann.

Echter Antisemitismus

Natürlich gibt es rechtsgerichtete reaktionäre Kräfte im Westen, die nicht über eine jüdische (oder jüdischstämmige) Person sprechen oder sich auf sie beziehen können, ohne die Beschwerden, die sie über sie haben, auf ihr Jüdischsein zu beziehen. Das ist ein klares Symptom für Antisemitismus.

Und die Verbindung von bösen Machenschaften mit jüdischem Geld ist so alt wie der Antisemitismus selbst. Es gibt also Leute, die Soros aus einem antisemitischen Blickwinkel heraus angreifen (oder die ihren Antisemitismus in ihre Angriffe auf Soros einfließen lassen), genauso wie es Leute gibt, die Israel aus einer antisemitischen Perspektive heraus angreifen.

Aber das macht nicht alle Angriffe, egal wie stark oder bösartig, zu antisemitischen Angriffen (ob gegen Soros oder gegen Israel).

Angriffe auf muslimische Banker, Politiker oder Geistliche implizieren nicht automatisch islamfeindliche Motive (zugegebenermaßen ist die Assoziation des Judentums mit dem Bankwesen ein klassisches antisemitisches Argument, so wie die Assoziation von Muslimen mit fanatischen Geistlichen ein islamfeindliches Argument ist).

Einige, die Soros angreifen, sind in der Tat antisemitisch, ebenso wie einige, die Soros aus rein politischer oder wirtschaftlicher Sicht angreifen (er war ein Verfechter des ungezügelten Kapitalismus und hat von Geschäften in Israel abgesehen, als er das Land sozialistischer Exzesse bezichtigte).

Es gibt rechte Autoren in den USA, die Soros beschuldigen, ein selbsthassender Jude zu sein, weil seine Familie während der Nazi-Jahre in Ungarn eine christliche Identität hatte. Dieser Vorwurf ist unfair, denn Soros war damals noch ein Junge; Geschichten, dass er das Naziregime unterstützt hat, können nicht ernst genommen werden.

Daher haben reaktionäre Kräfte im Westen Soros wegen seines Jüdischseins (oder weil er als Jude geboren wurde) und wegen seiner angeblichen Feindseligkeit gegenüber seiner Geburtsreligion angegriffen.

In der Zwischenzeit versuchen die Liberalen in den USA jedoch, beide Seiten zu bedienen. Während sie regelmäßig gegen Sheldon Adelson wegen seiner großzügigen Finanzierung der Republikanischen Partei zu Felde ziehen, dulden sie keine Kritik an Soros als Hauptfinanzier der Demokratischen Partei.

Soros ist eine äußerst einflussreiche, multinationale politische Persönlichkeit, und es gibt nichts, was besagt, dass er vor Kritik geschützt werden sollte. Reiche Milliardäre sind heute Souveräne, die niemandem Rechenschaft ablegen müssen, nicht einmal gegenüber der Presse, die sie beeinflussen oder kaufen können.

Die Teilung der Welt in zwei Teile

(Steve Bowbrick/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Die Offene Gesellschaft hat ihren Namen bekanntlich von dem berühmten Buch von Karl Popper, der den jungen Soros in London unterrichtete. Popper war ein Reaktionär und teilte (wie Soros) die Welt in zwei Sphären ein (genau wie der ehemalige Präsident George W. Bush und Osama bin Laden): die offene Gesellschaft und die geschlossene Gesellschaft.

In Interviews und seinen Schriften zieht Soros eine starre Trennlinie zwischen den beiden Gesellschaften. In der offenen Gesellschaft sind die Menschen angeblich neugierig und kritisch und unterliegen nicht der Bevormundung und Beherrschung. Die geschlossenen Gesellschaften wurden in den Schriften Poppers durch das Nazi- und das kommunistische Regime verkörpert.

Die Verquickung von Kommunismus und Nationalsozialismus war ein erfolgreiches Propagandaprojekt der US-Regierung (und von Soros) und hat akademische Werke durchdrungen, insbesondere jene, die über Totalitarismus schreiben.

Die “Gründungs”-Konferenz zum Totalitarismus in Harvard war teilweise ein Projekt der US-Regierung. Das Wort war für Regierungen reserviert, die Washington nicht gefielen.

Das südafrikanische Apartheid-Regime zum Beispiel fiel nie in die Kategorie totalitär oder gar autoritär (Südafrika war unter der Apartheid ein heimlicher Verbündeter der westlichen Mächte im Kalten Krieg und in der westlichen Politik der weißen Vorherrschaft in Afrika und anderswo).

Die Vorstellung, dass Menschen in geschlossenen Gesellschaften weder neugierig noch kritisch sind, wird durch die Arbeit von Soros und seinen Verbündeten in der US-Regierung und dem Vatikan während des Kalten Krieges widerlegt.

Sie unterstützten und finanzierten reaktionäre Gruppen in kommunistischen Ländern, weil diese sich ihren Regierungen widersetzten, Fragen aufwarfen und sich der Politik der Regierung widersetzten. (Natürlich unterstützten weder Soros noch die westlichen Mächte Gruppen oder Bewegungen, die eine kommunistische Regierung aus einer linken Perspektive kritisierten).

Karl Popper in den 1980er Jahren. (LSE-Bibliothek/Wikimedia Commons)

Popper warnte vor “unbegrenzter Toleranz”, so dass seine offene Gesellschaft geschlossen werden kann, um gefährliche Ideen und Bewegungen abzuwehren.

Dies kann an sich schon ein Rezept für staatliche Unterdrückung sein, ähnlich wie die Unterdrückung der Linken durch westliche Regierungen.

Und wer entscheidet, wer die Intoleranten unter uns sind? Soros hat sich in seinen Schriften oder Vorträgen nicht dagegen ausgesprochen.

Die Menschen in den Entwicklungsländern kritisieren zunehmend die wachsende Rolle der von Soros’ Stiftung finanzierten Medien und Bürgerinitiativen. Stellen Sie sich vor, ein chinesischer Milliardär würde eine Kampagne zur Finanzierung von Gruppen und Medien in westlichen Gesellschaften starten? Es ist zweifelhaft, dass westliche Regierungen nicht gegen diese Finanzierung vorgehen würden.

Doch wenn Regierungen in Entwicklungsländern Beschränkungen für eine solche offenkundig politische Finanzierung in Erwägung ziehen, lehnen westliche Regierungen und Medien jede Einmischung in die Finanzierung ab. Sie bestehen darauf, dass die Finanzierung uneingeschränkt bleibt.

(Natürlich ist Soros viel eher in Ländern aktiv, die nicht unter direkter US-Herrschaft stehen: Im Libanon und in Tunesien beispielsweise gibt es mehr Soros-Gelder, in den Golfstaaten dagegen keine, vielleicht weil die Golfstaaten das von Soros angestrebte Ideal einer “offenen Gesellschaft” erreicht haben.)

Einige arabische Gruppen und Medien, die von Open Society Foundations finanziert werden, haben zu einer neuen Taktik gegriffen, um Soros gegenüber arabischen Kritikern zu verteidigen. Sie sagen (wie die Daraj-Medien), dass man ihn nicht beschuldigen kann, eine zionistische Agenda zu verfolgen, weil er in Israel selbst kritisiert wird. Das widerlegt jedoch nicht die zionistische Agenda von Soros, da solche Kritik an ihm Teil der internen Polemik zwischen den israelischen politischen Parteien ist, die alle zionistisch sind.

Soros hat die “Linke” in Israel unterstützt, wo die Linke eher der Mitte in anderen Ländern ähnelt und oft blind für den israelischen Rassismus und die Ungerechtigkeiten gegenüber den Palästinensern ist. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat in seinem letzten Buch den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama scharf angegriffen, aber das macht Obama nicht zum Antizionisten.

In einem Artikel in der New York Review of Books und in der unautorisierten Soros-Biografie von Robert Slater erfahren wir, dass Soros zugegeben hat, dass er jahrelang keine Kritik an Israel geübt hat, weil er “seine Feinde” nicht mit Waffen versorgen wollte. Mit Feinden meinte Soros wohl das palästinensische Volk, das unter israelischer Besatzung lebt und nicht den Luxus hat, von Soros Geld zu erhalten, um seine offene und freie Gesellschaft aufzubauen.

Soros mag kein begeisterter Zionist sein, aber er hat sich Israel gegenüber auf eine Weise verhalten, die in starkem Kontrast zu seinem Umgang mit kommunistischen Regimen in Europa steht. Für Soros ist die israelisch-jüdische Gesellschaft das, was ihn interessiert, und deshalb hat er dort investiert und die finanziellen “Reformen” von Netanjahu unterstützt, d. h. die Beseitigung der letzten Überreste des staatlichen Sektors.

Arabische Medien und zivilgesellschaftliche Gruppen, die von Soros finanziert werden, unterstützen sozial liberale Anliegen wie LGBTQ-Rechte, was mit einer allgemeinen westlichen Voreingenommenheit einhergeht, zu der auch die kategorische Ablehnung von Themen des Widerstands gegen Israel und die Diskussion über Israel in der milden Sprache des Sprechers des Außenministeriums gehört.

Der Schwerpunkt in diesen Medien liegt auf der US-Regierung: Ich habe vor zwei Monaten auf der im Libanon ansässigen Social-Media-Plattform Megaphone gezählt, dass auf 50 Beiträge über den Iran einer über Israel kam, und die Sprache über Israel ist immer höflich und respektvoll, während die Sprache über Russland, den Iran und Syrien unerbittlich ist, und Spott und Sarkasmus (mit eingepflanzten Bildern) sind üblich.

Soros spielt eine große, unfaire Rolle im Weltgeschehen, und diese Rolle ist das Produkt der Vorteile kapitalistischer Ungerechtigkeit. Er will “offene Gesellschaften” unterstützen, aber seine Agenda ist nie von der des US-Imperialismus abgewichen. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

