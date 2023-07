Srebrenica: New Disclosures Further Undermine Bogus Genocide Narrative The human cost of R2P genocide prevention activities ultimately originating with Srebrenica has been appalling, Stephen Karganovic writes. This year, the annual July 11 Srebrenica…

Srebrenica: Neue Enthüllungen untergraben das falsche Völkermord-Narrativ weiter



Von Stephen Karganovic



6. Juli 2023

Die menschlichen Kosten der R2P-Aktivitäten zur Verhinderung von Völkermord, die ihren Ursprung in Srebrenica haben, sind entsetzlich, schreibt Stephen Karganovic.

In diesem Jahr werden die jährlichen Gedenkfeiern zum Srebrenica-Gedenktag am 11. Juli gedämpfter ausfallen als sonst. Dafür gibt es gute Gründe. Zur “Ukraine-Müdigkeit”, die sich in vielen Ländern ausbreitet, ist nun auch die Srebrenica-Müdigkeit hinzugekommen. Beide Phänomene sind eine natürliche Reaktion auf zynischen Betrug, insbesondere wenn die Lügen mit hehren Idealen und hochtrabenden Phrasen getarnt wurden. Sobald die Wahrheit ans Licht kommt, ist das Spiel vorbei, und dann wehe den Betrügern.

In der Genealogie der großen politischen Betrügereien war Srebrenica vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert ein entfernter Vorläufer von Bucha. Doch im Gegensatz zu Bucha, einem gefälschten Massaker, das relativ schnell dekonstruiert wurde, blieb Srebrenica für den kollektiven Westen lange Zeit ein Propagandageschenk, das nicht aufhört zu geben.

Nur wenige Menschen sind sich eines der größten Vorteile von Srebrenica bewusst, wenn das überhaupt das richtige Wort ist. Es handelt sich um die ruchlose Doktrin der R2P, des “Rechts auf Schutz”. Die NATO und subversive westliche Organisationen haben sich bei zahlreichen Gelegenheiten rücksichtslos auf diese Doktrin berufen, um ungehorsame Länder zu zerstören und ihre Gesellschaften unter dem verlogenen Deckmantel der Verhinderung eines Völkermords zu ruinieren. Srebrenica ist die Wurzel des Ganzen. Nach den Ereignissen in Srebrenica im Juli 1995 wurde schnell ein Narrativ geformt und als Waffe eingesetzt, dass das Versagen der “Guten” (des Westens), entschlossen und rechtzeitig zu handeln, um die “Bösen” (die Serben) daran zu hindern, einen Völkermord zu begehen (die mutwillige Ermordung der erinnerungswürdigen “8000 Männer und Jungen”). Dies wurde als Lehrbeispiel und künftige politische Richtlinie angepriesen. Das angebliche Versäumnis, die “8000 Männer und Jungen von Srebrenica” zu schützen, wurde in der Folge zu einer moralischen Verpflichtung, einen weltweiten humanitären Interventionsfeldzug zu unternehmen. Den “Guten” wurde die Pflicht auferlegt, immer dann zu handeln, wenn sie der Meinung waren, dass ein ähnlicher Völkermord bevorstand. Bei ihren Bombardements konnten sie ihre militärische Macht zur Ausplünderung und zum geopolitischen Vorteil nutzen, während sie selbstgerecht “nie wieder” riefen.

Kosovo, Irak, Libyen und Syrien sind einige Beispiele dafür, wie diese angebliche Lektion erfolgreich aufgenommen und in Form von unprovozierten und illegalen Angriffen auf souveräne Länder (im Falle des Kosovo war es Jugoslawien) in die Praxis umgesetzt wurde. Ob das eigentliche Ziel dieser Interventionen darin bestand, angeblich von Völkermord bedrohte Bevölkerungen zu retten oder die Kontrolle über aufmüpfige Staaten zu übernehmen und deren natürliche Ressourcen zu plündern, mag fraglich sein. Aber das war jedenfalls die offizielle Tarngeschichte.

Wie sich herausstellte, waren die menschlichen Kosten der R2P-Aktivitäten zur Verhinderung von Völkermord, die letztlich auf Srebrenica zurückgingen, erschreckend hoch. Allein im Irak belaufen sich die Kosten nach offiziellen Schätzungen auf etwa eine Million Menschen (und es hat sich gelohnt”, wie Madeleine Albright sagte), in Syrien vielleicht halb so viel, in Libyen viele Tausende, verbunden mit einem völligen gesellschaftlichen und staatlichen Zusammenbruch, ganz zu schweigen von der Wiedereinführung der Sklaverei in einigen Teilen des zerfallenen Landes als zusätzlicher Bonus. Im Kosovo, das derzeit von NATO-Truppen besetzt ist und vorgibt, “unabhängig” zu sein, ist die Sterblichkeitsrate aufgrund von Krebserkrankungen nach den grausamen Bombenangriffen von 1999, bei denen unter anderem großzügig Munition mit abgereichertem Uran eingesetzt wurde (eine Wiederholung dieses Vorgangs wird derzeit in der ebenfalls geretteten Ukraine vorbereitet), im Vergleich zu der Situation vor der Bombardierung durch die NATO enorm und ohne Beispiel. Hässlich missgebildete Menschen- und Tierkinder kommen in großer Zahl zur Welt. Nicht zuletzt ist es eine Ironie des Schicksals, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer im Kosovo, im Irak, in Syrien, Libyen und anderswo offensichtlich ebenfalls Muslime sind, wie die “8000 Männer und Jungen von Srebrenica”, deren Andenken mit diesen humanitären Kriegen der NATO bewahrt werden soll.

Wie die schäbige humanitäre Begründung für die plündernden R2P-Kriege des kollektiven Westens ist auch die ursprüngliche Zahl von 8000 Srebrenica-Opfern eine völlige Fälschung. Wie George Pumphrey schlüssig dargelegt hat, basierte sie nicht auf einer tatsächlichen Zählung der Opfer, sondern auf einer betrügerischen Vermischung zweier getrennter Zahlen über vermisste Personen, die Mitte Juli 1995 in dem Chaos nach dem Fall der Enklave an die serbischen Streitkräfte in Umlauf gebracht wurden. Die im Nachhinein zusammengetragenen Beweise stützen diese mathematische Improvisation in keiner Weise.

Zwischen 1996 und 2001 führten forensische Teams, die von der Staatsanwaltschaft des Haager Tribunals beauftragt wurden, Exhumierungen von Massengräbern durch, in denen vermutlich Opfer von Hinrichtungen in Srebrenica lagen. Eine sorgfältige Analyse der 3568 Autopsieberichte, die bei den Exhumierungen erstellt wurden, ergab Ergebnisse, die mit den ursprünglichen Annahmen nicht vereinbar waren. Entgegen der Erwartung, dass die Opfer auf ähnliche Weise hingerichtet worden wären, waren die Verletzungsmuster sehr heterogen. Noch wichtiger ist, dass eine statistisch signifikante Anzahl der Opfer nicht, wie bei Hinrichtungen zu erwarten wäre, durch Kugeln, sondern durch Minen, Artilleriegeschosse und Hochgeschwindigkeitsmunition verursacht wurde, die zu Durchschlagswunden führten. Derartige Verletzungen sind mit Kampfhandlungen vereinbar, aber untypisch für Hinrichtungen. Es wurde auch festgestellt, dass die in den Autopsieberichten festgehaltene Todesursache und -art höchstens in etwa 800 bis 900 Fällen auf eine Hinrichtung schließen lässt. Dies entspricht in etwa der Zahl der Zivilisten in den serbischen Dörfern rund um Srebrenica, die von bosniakischen Militäreinheiten bei Angriffen innerhalb der Enklave in den drei Jahren vor deren Fall getötet wurden. Als schließlich die gepaarten Oberschenkelknochen der Opfer von Srebrenica gezählt wurden, um die Zahl der exhumierten Personen relativ genau zu bestimmen, stellte sich heraus, dass die Massengräber etwa 1920 Personen enthielten, die aus verschiedenen Gründen starben, von denen nur einer eine Hinrichtung war. Das war weit weniger als die angestrebte Zahl von 8000.

Dies erklärt wahrscheinlich, warum die forensischen Exhumierungen 2001 abrupt und ohne stichhaltigen Grund eingestellt wurden. An die Stelle der Exhumierungen trat der DNA-Abgleich, eine weitaus fälschungsanfälligere Methode, die vorhersehbar die gewünschte Zahl von etwa 8000 Srebrenica-Opfern erbrachte.

Die Autopsieberichte und die Interpretation ihrer Ergebnisse wurden veröffentlicht und sind für jeden, der sich dafür interessiert, leicht zugänglich. Sie sind verfügbar, werden aber ignoriert. In Mordfällen gelten solche forensischen Beweise direkt vom Tatort als Hauptbeweismittel. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft des Haager Tribunals die Autopsieberichte von Srebrenica mit ihren unbequemen Implikationen nie als Beweismittel vorgelegt. Doch glücklicherweise stehen sie unabhängigen forensischen Experten und Wissenschaftlern zur Verfügung.

Neben den ungünstigen forensischen Beweisen sind die anderen entscheidenden Daten, die nach Srebrenica auftauchten, die Aussagen von Überlebenden aus der Enklave, denen es nach einem bewaffneten Ausbruch aus dem von den Serben gehaltenen Gebiet gelang, das von den Behörden in Sarajevo kontrollierte Gebiet zu erreichen. Nach ihrer sicheren Ankunft in Tuzla in der zweiten Julihälfte 1995 wurden die Überlebenden vom Roten Kreuz, von UN-Mitarbeitern vor Ort und von Vertretern der Behörden in Sarajewo befragt, als die Eindrücke noch frisch in ihrem Gedächtnis waren. Aus ihren Aussagen geht hervor, dass um den 11. Juli 1995 herum zwölf- bis fünfzehntausend Männer aus Srebrenica zu einem 60 Kilometer langen Marsch aus der Enklave aufbrachen, als klar wurde, dass sie an die serbischen Streitkräfte fallen würde, dass die Kolonne gemischt war und aus bewaffneten Militärangehörigen und Zivilisten bestand und dass die Kolonne in den anschließenden heftigen Kämpfen mit den serbischen Streitkräften horrende Verluste erlitten hat. Da die Kolonne gemischt war und bewaffnete Elemente enthielt, die sich an den Kämpfen beteiligten, waren alle daraus resultierenden Verluste nach den Gesetzen und Gebräuchen des Krieges legitim. Aus diesem Grund wurden die serbischen Offiziere und Soldaten, die auf die Kolonne schossen und den Tod in ihren Reihen verursachten, vom Haager Tribunal nie angeklagt. Die enorme Zahl der Todesopfer der Kolonne erklärt auch die Verluste, die durch andere Munition als Kugeln verursacht wurden, z. B. durch Minen und Artilleriegeschosse, wofür sich in den Autopsieberichten zahlreiche Belege finden.

Eine ausreichende Anzahl dieser Zeugenaussagen von Überlebenden ist ebenfalls leicht zugänglich, wurde aber ebenso wie die Autopsieberichte weder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht noch jemals vor Gericht vorgelegt. Beweise dafür, dass im Juli 1995 die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Srebrenica auf Kampfhandlungen und nicht auf Hinrichtungen zurückzuführen waren, hätten die Kohärenz der offiziellen Srebrenica-Erzählung ernsthaft in Frage gestellt. Daher wurde – vielleicht zu Recht – entschieden, dass auch diese Beweise diskret aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden sollten.

Und im März dieses Jahres tauchte ein neues Detail aus dem scheinbar endlosen Katalog der Srebrenica-Schwindeleien auf. Der ehemalige ICTY-Ankläger Geoffrey Nice, der für mehrere Srebrenica-Fälle zuständig war und vor allem durch die Verfolgung von Milošević bekannt wurde, enthüllte gegenüber einem bosnischen Fernsehjournalisten, dass aus Dokumenten des Außenministeriums, die er eingesehen hat, hervorgeht, dass am 28. Mai 1995 von den USA, Großbritannien und Frankreich die Entscheidung getroffen und vermutlich auch den Serben mitgeteilt wurde, dass diese Mächte im Falle eines serbischen Angriffs auf Srebrenica nicht mit militärischen Mitteln reagieren würden.

In Anbetracht der humanitären “Nie wieder”-Erklärung eben dieser Länder ist dies eine äußerst kompromittierende Information. Erinnert die von führenden Ländern der westlichen Koalition eingenommene Position, die den Serben sechs Wochen, bevor sie einen Angriff auf Srebrenica in Erwägung zogen, per Telegramm mitgeteilt wurde, an etwas? Ja, es erinnert an ein ähnliches Täuschungsmanöver, das einst erfolgreich bei Saddam Hussein angewandt wurde, um ihm zu versichern, dass die westlichen Mächte keine Haltung einnehmen würden, falls er beschließen sollte, in Kuwait einzufallen. Die von Nizza beschriebene Situation ist auffallend analog. In beiden Fällen diente die vorgetäuschte Zurückhaltung dazu, die Zielperson in die Falle zu locken. Die logischste Interpretation wäre, dass eine virtuelle Einladung an die Serben erging, Srebrenica zu übernehmen und dann hoffentlich massive Rache für die Tötung ihrer eigenen Zivilisten in den vorangegangenen drei Jahren zu nehmen.

Die Serben haben den Köder größtenteils nicht geschluckt, aber einige abtrünnige Elemente in ihren Reihen haben schließlich doch nach Plan gehandelt. Die Hinrichtung von mehreren hundert Gefangenen, die propagandistisch um das Zehnfache aufgebauscht wurde, legte den Grundstein für das Friedensabkommen von Dayton, das später im selben Jahr geschlossen wurde und ein scheinbar dauerhaftes westliches Protektorat über das strategisch wichtige Bosnien und Herzegowina ermöglichte. Außerdem diente es als Propagandadeckmantel für die “Operation Sturm” im folgenden Monat, den vom Westen unterstützten und geförderten Angriff der Kroaten auf die von den Serben gehaltene Region Krajina. Dies führte zur Vertreibung von einer Viertelmillion Serben aus ihrer angestammten Heimat, doch dieser ungeheuerliche Akt der ethnischen Säuberung wurde bequemerweise von Srebrenica überschattet. Der US-Botschafter in Zagreb, Peter Galbright, hatte Recht, als er später erklärte, dass es “ohne Srebrenica keine Operation Sturm” gegeben hätte.

Ebenso wenig hätte es die praktische “humanitäre” R2P-Begründung für Kosovo, Irak, Syrien oder Libyen oder die Zerstörung und das Chaos geben können, die dort unter dem verlogenen Slogan “Nie wieder Srebrenica” entfesselt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

Stephan Karganovic

Präsident des Historischen Projekts Srebrenica

