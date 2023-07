Pole Vaulter Yelena Isinbaeva: MI6’s Latest Assassination Target The Russians will return and some of them will be up for settling scores with those who think Russian or other women make easy targets…

© Foto: Public Domain

Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa: Das jüngste Attentatsziel des MI6

Von Declan Hayes

21. Juli 2023

Die Russen werden zurückkehren, und einige von ihnen werden mit denen abrechnen wollen, die glauben, dass russische oder andere Frauen leichte Ziele für ihre Galle sind, schreibt Declan Hayes.

Während sich der Fokus des Sports von Wimbledon auf die Weltmeisterschaft der Frauen in Down Under verlagert, konzentriert sich der MI6 auf die Ermordung der Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa, die für Russland bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 Gold gewann und in ihrem Fachgebiet, in dem sie 30 Weltrekorde aufstellte, sieben Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften und die Weltmeisterschaft gewann, als beste Athletin des Planeten anerkannt wurde und in den letzten elf Jahren den Weltrekord im Stabhochsprung der Frauen hielt, zahlreiche weitere Auszeichnungen errang.

In der Leichtathletik hat Isinbajewa buchstäblich Höhen erreicht, von denen nur wenige andere geträumt, geschweige denn sie erreicht haben. Und wie diese anderen wurde sie international für ihre Leistungen anerkannt, ebenso wie in ihrem Heimatland Russland, wo sie seit zehn Jahren ihre eigene gemeinnützige Stiftung leitet, deren Arbeit auf die Entwicklung des Jugendsports, des Breitensports und des Sports für Kinder mit Behinderungen ausgerichtet ist.

Aufgrund ihrer bemerkenswerten Leistungen in der Leichtathletik, insbesondere in der oft übersehenen Sportart Stabhochsprung, ist Isinbajewa seit 2016 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, und nun, da sich der Staub gelegt hat, wird sie ihre Rolle ab September 2023 wieder übernehmen, zumal sie nicht wie so viele andere unschuldige Russen von Sanktionen betroffen ist.

Die MI6-Mörderbande glaubt das alles nicht. Sie weisen darauf hin, dass Isinbajewa ebenso wie ihre eigene königliche Familie, die wie der sprichwörtliche böse Groschen bei jedem großen britischen Sportereignis auftaucht, einen Ehrentitel, nämlich den eines Majors, in den russischen Streitkräften hat. Obwohl Isinbajewa darauf hinweist, dass „die Titel, über die heute gesprochen wird, nominell sind, da ich nicht im Dienst der Streitkräfte der Russischen Föderation stehe und auch nie gestanden habe, so wie ich auch nie Abgeordneter der Staatsduma oder Mitglied einer Partei gewesen bin. Meine Berufung ist der SPORT“, was den MI6 oder die von ihm kontrollierten ukrainischen Todesschwadronen nicht beeindruckt.

Denn selbst das Olympische Komitee gibt zu, dass Isinbajewa eine russische Stabhochspringerin ist, die ebenso wie die Weißrussin Olga Korbut, die Rumänin Nadia Comăneci und der Jamaikaner Usain Bolt in einer eigenen Liga spielt, und dass sie ein gigantisches Ziel für Attentäter im Rücken hat.

Während die russische Nordkaukasus-Region Dagestan ein zuvor nach ihr benanntes Sportstadion umbenennt, weil Isinbajewa die spanische Staatsbürgerschaft angenommen und sich politisch von Mütterchen Russland distanziert hat, steht sie weiterhin auf einer ukrainischen Sanktionsliste, obwohl das IOC erklärt hat, dass sie keine Verbindungen zum russischen Militär oder zum Ukraine-Krieg hat.

Die MI6-Mörderbande von König Charles akzeptiert das alles nicht. Der russische Überläufer Sergej Schilow behauptet, dass Isinbajewa, wenn sie nicht von den Dächern herab Russlands Engagement in der Ukraine und alles andere, was der MI6 missbilligen könnte, verurteilt, schikaniert und gemobbt werden sollte, weil Megastar Isinbajewa, der Korbut und Comăneci der Stabhochsprungwelt, einmal auf demselben Foto wie der russische Präsident Putin zu sehen war, ohne ihn vermutlich mit ihrem Stab oder dem Speer eines Kollegen zu verletzen. Das zeigt, wie tollwütig diese MI6-Marionetten sind.

Als sie entdeckten, dass Isinbajewa auf den spanischen Kanarischen Inseln wohnte, hatten die dortigen MI6-Agenten alle Hände voll zu tun, sie zu fotografieren und zu beschatten, so wie wir vor kurzem berichtet haben, dass der russische Überläufer Wladimir Oschenkin russische Frauen in Paris für eine MI6-Kugel verkuppelt. Die kanarische Wochenzeitung hat sie regelrecht verleumdet und alle möglichen schmutzigen und uninformierten Andeutungen über ihre sportlichen Erfolge gemacht.

Im Gegensatz zu dem, was dieses Selenskyj-verehrende MI6-Blatt behauptet, ist Jelena Isinbajewa nicht „vor der Welt als olympische Athletin getarnt“. Sie ist allgemein anerkannt als eine der größten Leichtathletinnen, die jemals bei den Olympischen Spielen teilgenommen haben, und steht in einer Reihe mit den allerbesten von ihnen. Sie war auch keine „glühende Propagandistin für den Krieg gegen die Ukraine“. Wie sie selbst sagte, ist ihre Berufung der Sport, und sie war und ist nicht nur eine fantastische Botschafterin für alle Sportarten überall, sondern sie ist auch eine viel bessere Bereicherung für die Kanarischen Inseln als die russophoben Frauenfeinde, die ihre Lobeshymnen auf das Rumpfreich des MI6-Agenten Selenskyj schreiben.

Schließlich war es der MI6-Agent Cecil Bebb, der in Begleitung des MI6-Attentäters Major Hugh Pollard von den Kanarischen Inseln aus Franco auf das spanische Festland flog, um sein Gemetzel in Gang zu setzen. Da der MI6 in Spanien seinen üblichen dunklen Machenschaften nachgeht, ist es an der Zeit, dass die Behörden sie wegschicken, bevor Isinbajewa oder eine andere unschuldige Russin ermordet wird.

Das wahre Spiel des MI6 bei der Ermordung russischer Frauen in Paris und jetzt auf den Kanarischen Inseln ist reiner Terrorismus, derselbe Terrorismus, der sie dazu brachte, Nord Stream in die Luft zu jagen, Darya Dugina zu ermorden und die Kertsch-Brücke auf der Krim zu bombardieren, wo sie einige unschuldige Russen ermordeten und ihr Kind dabei zu einer Waise machten.

Hier ein kleiner Ratschlag. Stabhochsprung ist nicht nur in Russland und Spanien, sondern auch weltweit eine Minderheitensportart. Es ist kein Sport, über den sich die meisten Russen, Spanier, Serben oder andere besonders aufregen würden. Aber dieselben schlafenden Bären wären sehr wütend über Schläger, die Stabhochspringerinnen in Russland, Spanien oder anderswo schikanieren. Es ist diese Abneigung gegen Schikanen, die mehr als 300.000 russische Sturmtruppen bereitstehen lässt, um das ukrainische Rumpfreich des MI6 Zelensky zu zerschlagen. Da die Russen mit erhobenen Schwänzen bereit sind, gibt es keinen Grund, sie weiter zu verärgern, indem man auf einer Russin mittleren Alters herumhackt, die eine Geschichte hat, auf die sie sehr stolz sein sollte. Obwohl die russischen Touristen irgendwann auf die Kanarischen Inseln und nach Paris zurückkehren werden, ist es am besten, wenn sie in Frieden zurückkehren und keine Rechnungen begleichen müssen. Es gibt keine Sympathiepunkte zu gewinnen, wenn man russische Frauen in Spanien oder Frankreich schikaniert, und für diejenigen, die das glauben, wird sich der Wurm drehen, die Russen werden zurückkehren und einige von ihnen werden bereit sein, mit denen abzurechnen, die meinen, dass russische oder andere Frauen leichte Ziele für ihre Galle sind. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …