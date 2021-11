Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die schnelle Zusendung dieses quasi noch druckfrischen Artikel von ihm. Könnte man die desaströse Lage in der britischen Labour Partei, unter Keir Starmer besser beschreiben, als Joseph Massad ?



Bild: Der britische Labour-Chef Keir Starmer im Südosten Englands am 16. Oktober 2021 (AFP)

Starmers Entschuldigung übergeht Großbritanniens lange Geschichte des Antisemitismus

Von Joseph Massad



Anstatt sein Bedauern über die "jüngsten" angeblichen Verfehlungen seiner Partei auszudrücken, hätte der Labour-Chef viel weiter in die bewegte Vergangenheit des Landes zurückgehen müssenDer britische Antisemitismus ist so alt wie Großbritannien selbst. Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer hielt es für angebracht, sich nur für den angeblichen Antisemitismus seiner Partei in den "letzten Jahren" zu entschuldigen, ging aber nicht auf den britischen Antisemitismus insgesamt ein, der seit Jahrhunderten besteht. Viele halten dies für eine verpasste Chance des Labour-Chefs.Starmer hätte sich für die antijüdischen Artikel in Englands hochgeschätzter Magna Carta aus dem Jahr 1215 entschuldigen können, oder vielleicht hätte er auf das Jahr 1290 zurückgehen sollen, als König Edward I. sein "Edikt der Vertreibung" erließ, um alle Juden aus England zu vertreiben, nachdem sie mehr als ein Jahrhundert lang von den englischen Christen verfolgt worden waren. Erst im 17. Jahrhundert wurden die Juden wieder ins Land gelassen. Anstatt diese schändliche Geschichte zu verurteilen, sagte Starmer den Labour Friends of Israel: "An dem Tag, an dem ich vor 18 Monaten Vorsitzender der Labour Party wurde, war meine erste Handlung, den Schmerz und die Verletzung, die wir der jüdischen Gemeinschaft in den letzten Jahren zugefügt haben, anzuerkennen und mich dafür zu entschuldigen." Anstatt Antisemitismus als Schandfleck Großbritanniens im Allgemeinen zu bezeichnen, erklärte er, er sei "ein Schandfleck für unsere Partei", und fügte hinzu: "Wenn wir in die Zukunft blicken, besinnen wir uns auf das Erbe der Labour-Partei als starker Verbündeter und enger Freund der jüdischen Gemeinschaft seit 100 Jahren". Aber ist die Labour-Partei, ganz zu schweigen von Großbritannien selbst, tatsächlich seit einem Jahrhundert ein Freund der britischen Juden gewesen? Einer der Gründer der Labour Party, Keir Hardie, glaubte, dass jüdische Finanzinstitutionen Teil einer geheimen Kabale waren, die den Zweiten Burenkrieg von 1899-1902 vorantrieb. Ein anderer prominenter Labour-Vertreter jener Zeit, John Burns, sprach von einem allgegenwärtigen "Finanzjuden, der die Qualen, die zu diesem Krieg geführt haben, betreibt, lenkt und inspiriert". Starmer hätte sich im Namen der beiden entschuldigen können, tat es aber nicht.

Antizionistischer Antisemitismus Starmer scheint nicht gegen den britischen Antisemitismus als solchen vorzugehen; vielmehr scheint er den “antizionistischen Antisemitismus” ausmerzen zu wollen. In seiner Rede vom 15. November wies er darauf hin, wie wichtig es ist, zu verstehen, “warum Israel für so viele Juden immer der ultimative Garant für ihre Sicherheit sein wird”. Aber sehen britische Juden die historische Bilanz der Unterstützung des Zionismus durch Großbritannien auch so? Als die osteuropäischen Juden Ende des 19. Jahrhunderts vor antijüdischen Pogromen nach Westeuropa flohen, setzte der damalige britische Premierminister Arthur Balfour im Unterhaus den Aliens Act 1905 durch, um die jüdische Einwanderung zu beschränken. Balfour ging es darum, das Land vor den, wie er es nannte, “unzweifelhaften Übeln” einer “weitgehend jüdischen Einwanderung” zu bewahren. Derselbe Mann würde als Außenminister 1917 die Balfour-Erklärung herausgeben. Hätte sich Starmer nicht auch dafür entschuldigen müssen? Stattdessen stellte Starmer das, was viele als Beispiele für unverhohlenen britischen Antisemitismus ansehen, als Ausdruck der Unterstützung für die britischen Juden dar und erklärte, dass die Labour-Partei “ein Verbündeter und Freund der Sache der jüdischen Selbstbestimmung” gewesen sei. Seit unseren frühesten Tagen – noch vor der Balfour-Erklärung – haben wir die Errichtung eines jüdischen Heimatlandes in Palästina unterstützt.” Jemand hätte Starmer daran erinnern sollen, dass schon vor der Balfour-Erklärung viele führende britische Juden und Organisationen gegen den Zionismus waren. Der ehemalige Staatssekretär für Indien und damals einziges jüdisches Mitglied des britischen Kabinetts, Lord Edwin Montagu, reagierte auf die Unterstützung der Regierung für den Zionismus im Jahr 1917 mit den Worten: “Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, aus dem Ghetto herauszukommen. Ihr wollt mich dorthin zurückdrängen.” Er verurteilte die britische Regierung als antisemitisch, weil sie eine pro-zionistische Politik verfolgte, und bezeichnete den osteuropäischen Präsidenten der Zionistischen Organisation, Chaim Weizmann, der 1910 im Alter von 36 Jahren die britische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, als “Ausländer”, der die britische Regierung in die Irre führe und die britischen Juden untergrabe. Balfour-Erklärung Andere führende britische Juden schlossen sich ihm an, um gegen die ihrer Meinung nach pro-zionistische und antisemitische britische Politik zu protestieren, darunter der Parlamentsabgeordnete Sir Philip Magnus und der bedeutende britische Jude und Präsident der Anglo-Jewish Association, Claude G. Montefiore, der Großneffe von Sir Moses Montefiore und Begründer des britischen “liberalen Judentums”, der 1918 auch die antizionistische “League of British Jews” gründete. Zu ihnen gesellte sich der Bankier und Leiter der Jewish Colonization Association Sir Leonard Lionel Cohen. Zu den anderen prominenten antizionistischen Juden, die sich gegen die Balfour-Erklärung stellten, gehörte der jüdische Journalist Lucien Wolf, Präsident der Anglo-Jewish Association.

Das Board of Deputies of British Jews und die Anglo-Jewish Association, die beiden wichtigsten britischen jüdischen Organisationen zu dieser Zeit, veröffentlichten einen Brief in der Times, in dem sie erklärten, dass “die Einrichtung einer jüdischen Nationalität in Palästina, die auf dieser Theorie der jüdischen Heimatlosigkeit beruht, in der ganzen Welt den Effekt haben muss, die Juden als Fremde in ihrem Heimatland abzustempeln und ihre hart erkämpfte Position als Bürger und Staatsangehörige dieses Landes zu untergraben”.

Imperialistische KriterienDer Zionismus wurde auch von nichtjüdischen Politikern abgelehnt. Der britische konservative Politiker Lord Sydenham war wütend und behauptete, dass “die Juden nicht mehr Recht auf Palästina hätten als die Nachkommen der alten Römer auf dieses Land”. Lord Curzon, der ehemalige Vorsitzende des Oberhauses und Vizekönig von Indien, fragte sich, was aus der einheimischen Bevölkerung Palästinas werden würde, da sie und ihre Vorfahren “das Land seit fast 1.500 Jahren bewohnt haben und ihnen der Boden gehört”. Im Gegensatz zu Starmers Behauptungen war die britische Unterstützung des Zionismus, auch die der Labour-Partei, nicht durch die Unterstützung der Juden motiviert, sondern vielmehr durch imperialistische und antisemitische Kriterien. Balfour glaubte an die Überlegenheit und die einzigartigen Tugenden der angelsächsischen Rasse, aber als Antisemit und Imperialist war er der Meinung, dass europäisches “jüdisches” Geld dem britischen Empire im Ersten Weltkrieg viel Hilfe leisten könnte, wenn es im Gegenzug die jüdische Kolonisierung Palästinas unterstützte. Balfour hielt auch am europäischen biologischen Rassismus fest und war der Ansicht, dass die europäischen Juden “ein Volk für sich sind und sich nicht nur durch ihre Religion von der großen Mehrheit ihrer Landsleute unterscheiden”. Ab 1914 vertraten die Zionisten in der Person des britisch-jüdischen Politikers Herbert Samuel – der im Gegensatz zu Montagu, Magnus, Montefiore, Alexander und Wolf die britischen Juden in keiner Weise vertrat – die Ansicht, dass jüdische Kolonisten das Vakuum in Palästina im Interesse der britischen imperialen Ziele ausfüllen und das Land vor einer Übernahme durch die imperialistischen Rivalen Großbritanniens, insbesondere die Franzosen, oder noch schlimmer, die Deutschen, schützen würden. Samuel, dessen Bemühungen entscheidend dazu beitrugen, die britische Unterstützung für den Zionismus zu sichern, wurde 1920 der erste britische Hochkommissar für Palästina. Chaim Weizmann, der die britischen Juden auch in keiner britischen jüdischen Organisation vertrat, war sich über die Dienste im Klaren, die die europäischen Juden dem britischen Imperialismus durch die Kolonisierung leisten würden. Im Jahr 1914 meldete er sich freiwillig: “Palästina ist die natürliche Fortsetzung von Ägypten und ein Puffer zwischen dem Suezkanal und dem Schwarzen Meer. Im Falle einer feindlichen Aktivität auf dieser letzteren Seite … wird es ein asiatisches Belgien darstellen, besonders wenn es von den Juden erschlossen wird.” Er sagte voraus, dass unter günstigen Bedingungen “wir innerhalb der nächsten 50 oder 60 Jahre eine Million Juden nach Palästina umsiedeln können. England wird eine Pufferzone haben, und wir werden ein Land haben.”