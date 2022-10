Steht Palästina am Rande einer umfassenden Revolte? Von Ali Abunimah und Maureen Clare Murphy

Jeder ukraininische Tote wird medial bedauert, während palästinensische Ermordete einfach nicht mehr wahrgenommen werden. Vergesst das zionistisch besetzte Palästina nicht! Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/content/palestine-brink-full-scale-revolt/36501



Palästinensische Trauernde tragen den Leichnam von Abdallah Abu al-Teen während der Beerdigung des getöteten Arztes im Flüchtlingslager Jenin am 14. Oktober. Stringer APA images

Steht Palästina am Rande einer umfassenden Revolte?

Ali Abunimah und Maureen Clare Murphy



The Electronic Intifada



14. Oktober 2022

Die Ereignisse der vergangenen Woche im besetzten Westjordanland deuten darauf hin, dass der palästinensische Befreiungskampf und die Bemühungen Israels, ihn mit brutaler Gewalt zu unterdrücken, in eine neue Phase eingetreten sind.

In diesem sich abzeichnenden Szenario sehen sich die ehemals extremistischen Randsiedler auf den höchsten Ebenen der israelischen Regierung vertreten, ermutigt und jenseits der Zurückhaltung durch die Armee.

Unterdessen erweist sich die Palästinensische Autonomiebehörde bei der Unterdrückung des bewaffneten Widerstands als zunehmend ineffektiv und steht, wie einige israelische Analysten befürchten, am Rande des Zusammenbruchs.

Die Palästinensische Autonomiebehörde dient als Vollzugsorgan der israelischen Besatzung, und ihre Anwesenheit würde von vielen Palästinensern nicht vermisst werden, außer von denen, die derzeit auf ihrer Gehaltsliste stehen.

Doch in einer Situation völliger israelischer Straflosigkeit und nur leerer Gesten der internationalen Parteien in Richtung eines nicht existierenden Friedensprozesses lässt die düstere Statistik von mehr als 100 getöteten Palästinensern im Westjordanland in diesem Jahr auf noch schlimmere Gewalt schließen.



Trotz der israelischen Brutalität – ja, gerade deswegen – haben sich die Palästinenser erhoben, um ihre Existenz auf ihrem Land zu verteidigen, und zwar mit der gleichen Furchtlosigkeit und Entschlossenheit wie jede Generation zuvor.

Palästinensische Viertel in Jerusalem haben sich in dieser Woche in Schlachtfelder verwandelt. Die Bewohner haben Reifen und Müllcontainer verbrannt, Feuerwerkskörper auf die angreifenden israelischen Streitkräfte geworfen und sogar Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt:

تغطية صحفية: “الأكبر منذ هــبة أيار 2021.. مـواجهات غير مسبوقة اشتعلت في القدس ونابلس”.. pic.twitter.com/g0LBhWBuPw

– شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2022

Israelische Siedler, einige von ihnen bewaffnet, strömten am Donnerstagabend in Sheikh Jarrah, einem Ostjerusalemer Viertel, das sie zu übernehmen versuchen, und griffen palästinensische Bewohner und deren Eigentum an.

فيديو يوثق اعتداء مستوطنين على منازل الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم pic.twitter.com/zYfEE20iCF

– AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 13, 2022

In diesem Video beschreibt Jawad Burqan, ein Bewohner von Sheikh Jarrah, wie die Menschen in der Nachbarschaft, darunter auch Mitglieder seiner Familie, ständig von Siedlern belästigt werden, die in die Nachbarschaft eindringen und wahllos Waffen abfeuern:

المقدسي جواد برقان من حي الشيخ جراح يروي للقسطل ما الذي يجري في هذه الأثناء بالحي pic.twitter.com/Y72ww8IBbj

– AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 13, 2022

Viele derjenigen, die gestern Abend Opfer von gewalttätigen Schikanen, Übergriffen und Vandalismus wurden, sind palästinensische Familien, denen die Vertreibung durch Räumungsklagen droht, die von staatlich unterstützten Siedlern eingereicht wurden, die palästinensische Häuser in #SheikhJarrah für jüdische Siedlungen beschlagnahmen wollen. https://t.co/6EOzBo2bCY

– Ir Amim English (@IrAmimAlerts) October 14, 2022

Die Siedler wurden offenbar von dem israelischen Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir angeführt, der eine Pistole schwang und den Ordnungshütern sagte, wenn Palästinenser “Steine werfen, erschießt sie.”

Der israelische Parlamentarier Ben Gvir richtet eine Waffe auf Palästinenser. Er wird bald die drittgrößte Partei in Israel anführen. Er ruft zur ethnischen Säuberung der Palästinenser auf und sagt, sein “Held” sei ein Mann, der 26 Palästinenser massakriert hat, als sie in einer Moschee beteten. https://t.co/ahozg2XN7c

– Diana Buttu (@dianabuttu) October 13, 2022

Ben-Gvir, ein Verbündeter des ehemaligen Premierministers Benjamin Netanjahu (der bei den israelischen Wahlen im nächsten Monat ein Comeback anstrebt), bezeichnete einst Baruch Goldstein als seinen Helden.

Goldstein war ein jüdischer Siedler aus Brooklyn, der 1994 während des Ramadan 29 palästinensische Männer und Jungen beim Gebet in der Ibrahimi-Moschee in Hebron erschoss.

Nach diesem Massaker trennten die israelischen Streitkräfte die heilige Stätte ab und schlossen die ehemals belebte angrenzende Altstadt.

Eine palästinensische Frau steht auf einer Treppe vor ihrem Haus, im Vordergrund israelische Polizisten

Israelische Besatzungstruppen rücken während einer Solidaritätskundgebung am 14. Oktober im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah aus. Saeed Qaq ActiveStills

Die Palästinenser befürchten, dass Israel ohne entschlossenen Widerstand jede Gelegenheit nutzen wird, um ähnliche Maßnahmen an der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu ergreifen, wo die Spannungen aufgrund der provokativen, rekordverdächtigen Besuche jüdischer Extremisten, die den Status quo an der heiligen Stätte während der jüdischen Feiertage ändern wollen, zunehmen.

Die Gewalt in Jerusalem in dieser Woche muss als Teil der umfassenderen Bemühungen Israels verstanden werden, palästinensisches Leben aus der Stadt zu entfernen.

Nachdem sich der Siedlermob am Donnerstag aus Sheikh Jarrah zerstreut hatte, schoss die israelische Polizei mit nach Abwasser riechendem Wasser auf palästinensische Häuser in der Nachbarschaft:



Haaretz, eine Zeitung aus Tel Aviv, berichtete, dass Siedler palästinensische Ladenbesitzer angegriffen und Steine auf Häuser in Huwwara geworfen hätten.

“Später traf die israelische Armee ein und erschoss zwei Palästinenser, die wegen ihrer Wunden behandelt werden”, so Haaretz unter Berufung auf die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds.

Das Video zeigt, wie Siedler am Donnerstag unter dem Schutz israelischer Soldaten Geschäfte in Huwwara angreifen:

Watch: Israelische Siedler, unterstützt von der Armee, greifen Palästinenser in Hawara an #westbank pic.twitter.com/2Rj9I5a8Bk

– Oren Ziv (@OrenZiv_) October 13, 2022

Der Anstieg der Konfrontationen im Westjordanland in dieser Woche wurde durch die israelische Abriegelung des Flüchtlingslagers Shuafat sowie der nahe gelegenen Ostjerusalemer Stadtteile Dahiyat al-Salam, Ras Shahda, Ras Khamis und Anata seit Samstagabend ausgelöst.

Die Viertel, die bereits von der israelischen Mauer umgeben und vom Rest der Stadt abgeschnitten sind, befanden sich nach den tödlichen Schüssen auf einen Soldaten am Kontrollpunkt Shuafat am späten Samstag mehrere Tage lang im Belagerungszustand.

Angeblich suchte Israel nach dem mutmaßlichen Schützen, einem 21-jährigen Bewohner des Flüchtlingslagers Shuafat.

Am Dienstag kündigten die Palästinenser im Lager einen Generalstreik und eine Kampagne des zivilen Ungehorsams an, um gegen die strengen israelischen Restriktionen zu protestieren, die den Bewohnern den Zugang zu Arbeit, Gesundheitsversorgung und Schulen verwehrten und das Leben zum Stillstand brachten.

Die palästinensische Menschenrechtsgruppe Adalah erklärte, dass die “umfassende kollektive Bestrafung, einschließlich Stromabschaltungen, Versprühen von übel riechendem ‘Stinkwasser’ und Abfeuern von Tränengas in dicht besiedelten zivilen Gebieten” gegen die Vierte Genfer Konvention verstoße.

Die Abriegelung verletze “die Bewegungsfreiheit von etwa 130.000 palästinensischen Einwohnern”, fügte Adalah hinzu.

In dem Bemühen, die Situation zu entschärfen, erteilte Israel am Donnerstag Anweisungen zur Lockerung dieser Maßnahmen, und am Freitag kündigten die Palästinenser im Lager Berichten zufolge die Aussetzung der Kampagne des zivilen Ungehorsams an.

Doch am Freitagabend schien es, als seien die strengen Bewegungsbeschränkungen wieder eingeführt worden:

قوات الاحتلال تغلق حاجز مخيم شعفاط بالقدس pic.twitter.com/muyzEQs1zb

– AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 14, 2022

Trotz des Aufruhrs ist es den israelischen Streitkräften immer noch nicht gelungen, Palästinenser festzunehmen, die seit Samstag in Jerusalem und Nablus, das ebenfalls abgeriegelt wurde, in zwei Fällen auf Soldaten geschossen und diese getötet haben.

Es hat den Anschein, dass Israel die Kontrolle über beide Städte insgesamt verloren hat, zusätzlich zu Dschenin, wo die Besatzungstruppen am Freitag zwei Palästinenser erschossen haben.

Sowohl Nablus als auch Dschenin haben sich wieder zu Zentren des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Militärbesatzung entwickelt. In den letzten Monaten haben Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Angriffe in diesen Gebieten verstärkt, da die israelische Führung befürchtet, dass sie dem Zugriff der Besatzung entgleiten.

Für Israel ist das Alptraumszenario – das Wirklichkeit zu werden scheint -, dass die Palästinensische Autonomiebehörde zusammenbricht oder nicht mehr als Hilfspolizei funktioniert.

In diesem Fall müssten die israelischen Streitkräfte direkt in den großen palästinensischen Bevölkerungszentren eingesetzt werden, wie es während der ersten Intifada vor der Unterzeichnung des Osloer Abkommens von 1993, mit dem die Palästinensische Autonomiebehörde gegründet wurde, der Fall war.

Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde schießen auf eine Demonstration von Hamas-Anhängern in der Stadt Hebron im Westjordanland am 14. Oktober. Mamoun Wazwaz APA images

Sollte es dazu kommen, wären die Konfrontationen in Ostjerusalem nur ein kleiner Vorgeschmack auf einen groß angelegten palästinensischen Aufstand im gesamten Westjordanland.

Das Ausmaß an Gewalt und Brutalität, das Israel einsetzen müsste, um einen solchen Aufstand niederzuschlagen, ist unvorstellbar. Und wenn er andauert, könnte er Israel in Bezug auf die internationale Unterstützung noch mehr kosten als die regelmäßigen Tötungswellen in Gaza.

Und wie man im Mai 2021 gesehen hat, würden sich die Konfrontationen nicht unbedingt auf das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, und den Gazastreifen beschränken.

Zumindest ein israelischer Kommentator der einflussreichen Zeitung Haaretz äußerte die Befürchtung, dass die gegenwärtigen Unruhen in Nablus, Dschenin und Ostjerusalem “wieder über die Grüne Linie gleiten werden, einschließlich möglicher Zusammenstöße in den gemischten (jüdisch-arabischen) Städten”.

Ein anderer Autor der gleichen Publikation verglich die Situation mit “dem schrecklichen Gefühl eines Autos, das den Abhang hinunter auf einen Abgrund zu rast”, und bot als Rezept nur das Gebet an, da die strukturellen Ursachen der Gewalt, vor allem Israels suprematistisches Siedlerregime, nicht zu beseitigen sind.

Diese Autoren fürchten, dass jüdische israelische Gemeinden von der Gewalt betroffen sein könnten, der Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie täglich ausgesetzt sind.

Israelische Besatzungstruppen gehen am 14. Oktober bei Auseinandersetzungen mit Palästinensern in der Stadt Hebron im Westjordanland in Stellung. Mamoun Wazwaz APA images

Nach einer Reihe von tödlichen Anschlägen in Israel durch Palästinenser aus der Region im März ist Jenin fast täglich von Razzien betroffen.

In diesem Jahr wurden bisher rund 40 Palästinenser in der Gegend von Dschenin getötet.

Einer der bei einer israelischen Razzia in Dschenin am Freitag Getöteten war Abdallah Abu al-Teen, ein 43-jähriger Arzt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde Abu al-Teen von Soldaten vor einem staatlichen Krankenhaus in der Stadt im nördlichen Westjordanland in den Kopf geschossen.

Die israelischen Behörden vermuteten, dass Abu al-Teen möglicherweise von bewaffneten Palästinensern getötet wurde, und behaupteten dann, der Arzt sei in ein Feuergefecht mit Soldaten verwickelt gewesen, als er getötet wurde.

Die wechselnde Darstellung ähnelt derjenigen, die Israel in den Stunden und Tagen nach der Ermordung von Shireen Abu Akleh in derselben Stadt vorgebracht hatte.

Mehrere Untersuchungen in den Monaten nach Abu Aklehs Tod ergaben, dass die Al-Dschasira-Journalistin von israelischen Truppen erschossen wurde, ohne dass bewaffnete Palästinenser anwesend waren oder es zu Konfrontationen kam.

Die Forschungsgruppe Forensic Architecture und die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al-Haq erklärten im vergangenen Monat, ihre Untersuchung, die räumliche Bilder und Rekonstruktionen des Vorfalls umfasste, zeige, dass Abu Akleh und ihre Kollegen absichtlich erschossen wurden. Kein israelischer Soldat wurde für ihren Tod strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.

Bei dem anderen Palästinenser, der am Freitag in Dschenin getötet wurde, handelt es sich um Mateen Dabaya, einen Mittzwanziger. Wie Al Jazeera unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium berichtete, wurde Dabaya durch einen Kopfschuss getötet.

Ebenfalls am Freitag starb ein dritter Palästinenser aus Dschenin, der 17-jährige Muhammad Maher Ghawadreh, in israelischer Haft an den im vergangenen Monat erlittenen Verletzungen:

Ghawadreh wurde in einem israelischen Krankenhaus festgehalten, wo er wegen Verletzungen behandelt wurde, die er Anfang September bei einem Schussangriff auf einen Bus mit israelischen Soldaten im Jordantal des Westjordanlandes erlitten haben soll.

Bei dem Anschlag, der nach Angaben der israelischen Behörden neben Ghawadreh von zwei weiteren Personen, die alle derselben Familie angehören, verübt wurde, wurden sieben Personen verletzt.

Maher Ghawadreh, der Vater von Muhammad, war am Freitag zusammen mit dem Vater von Raed und Abdalrahman Khazem bei der Beerdigung von Mateen Dabaya in Dschenin anwesend:

Der ältere Ghawadreh, der am Freitag auffallend offen und bewaffnet in der Öffentlichkeit gesehen wurde, wird von Israel ebenfalls gesucht, weil er den Schusswechsel im Jordantal im September verübt haben soll.

Israelische Razzien und palästinensischer Widerstand waren am späten Freitag an verschiedenen Orten im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, zu beobachten.

Palästinensische Bewaffnete eröffneten Berichten zufolge am Freitag das Feuer in der Siedlung Beit El in der Nähe der Stadt Ramallah im Westjordanland und verletzten einen israelischen Mann leicht.

Israelische Medien berichteten, dass ein mutmaßlicher palästinensischer Angreifer von Soldaten erschossen wurde, als er zu fliehen versuchte.

Unterdessen zeigten Videos, wie israelische Polizisten Palästinenser in Sheikh Jarrah verprügelten und festhielten, während es in Ostjerusalem zu Auseinandersetzungen kam:



Die Belagerung von Shuafat in dieser Woche vereinte die Palästinenser in ganz Ostjerusalem, wo die seit langem schwelende Frustration angesichts der täglichen Repressionen, mit denen Israel versucht, das palästinensische Leben in der Stadt zu unterdrücken, bereits groß war.

Anfang dieses Jahres begleiteten Massen von Palästinensern den Sarg der Journalistin Shireen Abu Akleh während ihres Trauerzuges, nachdem sie im Mai von israelischen Streitkräften im Flüchtlingslager Dschenin erschossen worden war.

Der Bewohner von Sheikh Jarrah und Schriftsteller Muhammad El-Kurd bezeichnete die riesige Mobilisierung für Abu Aklehs Beerdigung trotz der israelischen Beschränkungen für öffentliche Versammlungen als eine “Rückgewinnung des öffentlichen Raums” in der Stadt.

Die Ereignisse in Jerusalem in dieser Woche werden wahrscheinlich als etwas Ähnliches in Erinnerung bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah ist geschäftsführender Direktor und Maureen Clare Murphy ist leitende Redakteurin von The Electronic Intifada.

Palästinensische Autonomiebehörde Jerusalem Sheikh Jarrah Itamar Ben-Gvir Baruch Goldstein Hebron Huwwara Siedlergewalt Shuafat Flüchtlingslager Kollektivbestrafung Nablus Jenin Abdallah Abu al-Teen Mateen Dabaya Muhammad Maher Ghawadreh

Ein junger Mann fasst sich an sein Handgelenk, während ein israelischer Soldat ihn an der Schulter festhält, während zwei andere Soldaten Gewehre halten

Teenager bei Hebron getötet, als Palästinenser gegen Abriegelung protestieren

Maureen Clare Murphy 12. Oktober 2022

Ein Mann und eine Frau sitzen abends auf Stühlen auf einer gepflasterten Fläche, die von Bäumen umgeben ist

Omar Assads Familie sagt, israelische Siedlungsbehauptung sei eine Lüge

Ali Abunimah 12. Oktober 2022

Ein israelischer Soldat steht vor zwei Jugendlichen, die an einem Kontrollpunkt auf einem Bordstein sitzen

Palästinensischer Widerstand tötet Soldat in der Nähe von Nablus

Maureen Clare Murphy 11. Oktober 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...