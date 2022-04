Es gibt noch vernünftige Diplomaten

Steuert Europa in der Ukraine schlafwandelnd auf den Abgrund zu?

Von Marco Carnelos

13. April 2022

Eine Kaskade von US-Sanktionen wird Europas Wirtschaft bestrafen und seine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen

Der Erste Weltkrieg markiert den Beginn des politischen und militärischen Niedergangs Europas. Nach vier Jahrhunderten der Vorherrschaft Europas als Weltmacht öffnete der Krieg die Tür zum amerikanischen Jahrhundert und beendete mindestens drei europäische Imperien: Habsburg, Deutschland und Russland.

Die EU scheint schlafwandelnd auf den Abgrund zuzusteuern, beherrscht von einer fatalen Mischung aus Blindheit und Gruppendenken

Europa hat seine Selbstmarginalisierung als globaler Akteur mit dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen. Die Zerstörung Deutschlands löste die globale Hegemonie der USA, ihren bipolaren Wettbewerb mit der Sowjetunion und die allmähliche Auflösung der beiden letzten europäischen Imperien, des britischen und des französischen, aus.

Im Rückblick erscheinen beide Kriege als gut durchgeführte Selbstmordversuche Europas. Und in den künftigen Annalen der Geschichte wird der 24. Februar 2022 wahrscheinlich als Wendepunkt in Erinnerung bleiben – das Jahr, in dem Europa ein drittes Mal versuchte, sich abzuschreiben.

Die Europäische Union hat alle Versuche aufgegeben, eine diplomatische Rolle bei der Verhinderung des russisch-ukrainischen Krieges oder der Förderung einer Verhandlungslösung zu spielen. Es spricht Bände, dass die einzigen diplomatischen Versuche, die Krise einzudämmen, die wahrscheinlich Europas zukünftige Sicherheitsarchitektur prägen wird, von Israel und der Türkei unternommen wurden.

Die EU scheint schlafwandlerisch auf den Abgrund zuzusteuern, beherrscht von einer fatalen Mischung aus Blindheit und Gruppendenken. Alles, was sie getan hat, ist die Umsetzung einer von den USA diktierten Kaskade von Sanktionen, die letztlich die europäische Wirtschaft im Allgemeinen bestrafen und ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen werden. In politischer und sicherheitspolitischer Hinsicht hat sich die EU in ein institutionelles Anhängsel der Nato verwandelt.

Nach dem Ende des Kalten Krieges kämpfte das atlantische Bündnis drei Jahrzehnte lang um seine Daseinsberechtigung. Im Februar erweckte der russische Präsident Wladimir Putin das Bündnis zu neuem Leben.

Neue Sicherheitsarchitektur

Die europäischen Staats- und Regierungschefs heben frustriert die Hände, wenn sie behaupten, Putins brutale Invasion sei durch die Nato-Osterweiterung der letzten Jahrzehnte provoziert worden. Dieser blutige und zerstörerische Krieg und die von den russischen Truppen begangenen Gräueltaten werden noch jahrzehntelang einen tiefen Schandfleck in der Geschichte Russlands hinterlassen.

Die westlichen Demokratien haben wiederholt lange und blutige Kriege unterstützt, die von den USA Tausende von Kilometern von ihren Grenzen entfernt unter dem Vorwand der Verteidigung der nationalen Sicherheit geführt wurden. Ist es wirklich inakzeptabel, dass Russland ein ähnliches Recht beansprucht?

Gleichzeitig gibt es keine Rechtfertigung für das, was die EU in Bezug auf die Ukraine seit 2014 getan – oder besser gesagt, nicht getan – hat, als klar war, dass die Situation eine tickende Zeitbombe war.

Der wenig intensive, aber brutale Krieg im Donbass und das Versagen bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen mussten irgendwann explodieren.

In ganz Europa hat nur der französische Präsident Emmanuel Macron unermüdlich daran gearbeitet, eine neue Sicherheitsarchitektur zwischen der EU und Russland zu definieren. Er befindet sich derzeit in einem harten Wahlkampf für seine zweite Amtszeit gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die sich stets für engere Beziehungen zu Moskau ausgesprochen hat.

In den USA stellte die vierjährige Präsidentschaft von Donald Trump die vielleicht letzte und beste Gelegenheit für die EU dar, eine Lösung für die Ukraine-Krise zu finden, indem sie die Neutralität des Landes gegenüber der Nato als Gegenleistung für seinen Beitritt zur EU nutzte. Trump interessierte sich nicht für die europäische Politik und war gegenüber Putin, zu dem er herzliche persönliche Beziehungen unterhielt, äußerst gelassen.

Doch als die Regierung Biden Anfang 2021 die Amtsgeschäfte übernahm, war jede Chance auf eine Einigung mit Russland zunichte gemacht.

Ungeachtet der Annexion der Krim und der abtrünnigen Selbstbehauptungen der Regionen Donezk und Luhansk wäre es eine grobe Vereinfachung, die letzten acht Jahre in der Ukraine lediglich als Ergebnis russischer Schikanen zu bezeichnen. Die wahre Geschichte ist weitaus komplexer, und wenn es um die eigentlichen Ursachen geht, kann kein Akteur mit sauberen Händen dastehen.

Westliche Doppelmoral

Sicherlich hat die Ukraine das souveräne Recht, ihre eigene Außenpolitik und ihre internationalen Bündnisse zu bestimmen. Aber hat auch Russland ein Recht darauf, dass seine Sicherheitsbedenken anerkannt werden? Natürlich könnte der Westen zu Recht behaupten, dass Russlands Sicherheitsbedenken nur ein Vorwand sind oder dass sie nicht durch einen blutigen Krieg durchgesetzt werden können. Dies ist zwar richtig, doch haben die westlichen Demokratien wiederholt lange und blutige Kriege unterstützt, die von den USA Tausende von Kilometern von ihren Grenzen entfernt unter dem Vorwand der Verteidigung der nationalen Sicherheit geführt wurden.

Ist es wirklich inakzeptabel, dass Russland ein ähnliches Recht für sich in Anspruch nimmt, vor allem, wenn es knapp jenseits seiner eigenen Grenzen agiert? Diejenigen, die solche Fragen als “Whataboutism” abtun, machen sich einmal mehr die Doppelmoral zu eigen, die den Ruf der westlichen Demokratien in der ganzen Welt beschädigt hat.

Abgesehen von den fadenscheinigen Anschuldigungen gegen Russland bei den Vereinten Nationen und seiner Suspendierung aus dem Menschenrechtsrat sollte Europa zur Kenntnis nehmen, dass der Rest der Welt zögert, sich den Sanktionen gegen Moskau anzuschließen. Dies ist ein Zeichen für tiefes Unbehagen.

Das politische und mediale Klima in Europa ist giftig geworden. Jeder Versuch, die historischen Wurzeln und die Komplexität des Ukraine-Konflikts zu erklären, ist unmöglich. Wenn die westlichen Nationen weiterhin akzeptieren, dass die Regeln der von den USA geführten Weltordnung für alle außer den USA gelten, sollte es nicht überraschen, dass viele Nationen für eine andere, gerechtere Weltordnung eintreten.

Die Nebenrolle Europas in der Nato ist jedoch nicht sein größtes Problem. In den letzten Tagen haben die Staats- und Regierungschefs Europas beschlossen, die Militärausgaben auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen, wie dies von den USA und der Nato seit langem gefordert wird. Der militärisch-industrielle Komplex der USA wird von dieser enormen Erhöhung der Militärausgaben erheblich profitieren.

Die zusätzlichen Ausgaben kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die europäischen Länder bereits mit einer steigenden Verschuldung konfrontiert sind, die auf die enormen Ressourcen zurückzuführen ist, die zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie und ihrer dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen in den letzten zwei Jahren mobilisiert wurden.

Ein schwieriger Balanceakt

Das Regieren der westlichen Volkswirtschaften inmitten so vieler negativer Faktoren ist ein schwieriger Balanceakt zwischen der Eindämmung der Inflation und der Vermeidung einer Rezession – ein Dilemma, das übrigens sowohl die amerikanische als auch die europäische Wirtschaft teilen wird, unabhängig davon, was mit Putin geschieht.

Um die ohnehin schon schwierige Situation noch zu verschlimmern, ist die EU dabei, Russland als Energielieferanten abzuschneiden. Dies wird nicht einfach, schnell oder billig sein. Das von den USA und Katar produzierte Flüssigerdgas wird per Schiff angeliefert, erfordert große und kostspielige Regasifizierungsanlagen und ist weder so reichlich vorhanden noch so billig wie das derzeit aus Russland gelieferte Erdgas. Die Verbraucher in der EU werden also einen hohen Preis zahlen, wenn die EU ihr Gas aus Katar und den USA bezieht.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs vermitteln der Öffentlichkeit keine beruhigende Perspektive

Die Kombination aus Inflation, höheren Zinssätzen und höheren Rohstoffpreisen könnte die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Unternehmen ernsthaft beeinträchtigen und ihren globalen Marktanteil und damit ihre Bilanzen schädigen.

In der Zwischenzeit bieten die europäischen Staats- und Regierungschefs der Öffentlichkeit keine beruhigende Perspektive – eine Situation, die in den kommenden Tagen zu öffentlichen Unruhen führen könnte.

Wenn die EU jemals vorgehabt hat, die Ansprüche der rivalisierenden Supermächte durch die Förderung einer multilateralen Weltordnung zum Nutzen aller Volkswirtschaften, insbesondere der Schwellenländer, auszugleichen, so ist es jetzt klar, dass sie solche Ambitionen zum Fenster hinausgeworfen hat und ihr Schicksal nur noch an Washington bindet – das vielleicht bald nicht mehr wiederzuerkennen ist. Übersetzt mit Deepl.com

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

--

