‘Silent transfer’: How Israeli settlers are launching a second Nakba The recent displacement of Bedouin Palestinians from Ein Samia village is part of a systematic scheme that serves the settlers’ vision to ultimately remove all Palestinians from the West Bank

“Stiller Transfer”: Wie israelische Siedler eine zweite Nakba in Gang setzen



Von Gideon Levy



14. Juni 2023

Ende letzten Monats, als die Nacht über das neue provisorische Quartier hereinbrach, in dem 37 Beduinenfamilien des Kaabneh-Stammes untergebracht waren, die über Nacht obdachlos geworden waren, schliefen einige unter freiem Himmel. Andere drängten sich in zwei Zelten, die sie in aller Eile auf einem Grundstück errichtet hatten, das ihnen von großzügigen Palästinensern aus einem nahe gelegenen Dorf als kurzfristige Zuflucht zur Verfügung gestellt worden war.

Der größte Teil ihres Besitzes war in ihrem Dorf zurückgelassen worden, in das sie nicht zurückkehren wollten. Israelische Siedler waren herbeigeeilt, um sich das Land gewaltsam anzueignen, die Felder als Weideland zu nutzen und ihre Rückkehr zu verhindern – sie hatten sogar einige ihrer Möbel weggeräumt.

In der Nacht zuvor hatten die Familien in ihrem Dorf Ein Samia geschlafen, das nur wenige Kilometer von ihrer neuen Notunterkunft entfernt liegt. Ein Samia war mehr als vier Jahrzehnte lang ihr Zuhause gewesen, bis die rund 200 Bewohner über Nacht am 21. Mai vertrieben wurden.

Diese Vertreibung, die durch gewalttätige Übergriffe von Siedlern ausgelöst wurde, ist kein Einzelfall. Es handelt sich um das Modell des “stillen Transfers” in seiner ganzen Hässlichkeit: ein systematischer Plan, der der Vision der Siedler dient, letztlich alle Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland zu vertreiben.

Der Erfolg der Siedler in Ein Samia und davor in einer anderen nahe gelegenen Hirtengemeinde wird sie ermutigen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Sie haben bereits eine teilweise ethnische Säuberung von Gebieten im Jordantal und auf dem südlichen Berg Hebron erreicht.

Aus Sicht der Beduinen und Palästinenser ist Ein Samia ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Nakba, die palästinensische nationale Katastrophe, die mit der Gründung Israels 1948 einherging, noch immer nicht vorbei ist. Sie geht seither fast ununterbrochen weiter; die Katastrophe ist nicht beendet.

Israel wendet weiterhin dieselben Methoden mit denselben nationalen Zielen an. Die endgültige Absicht hat sich als ein Staat für alle Juden offenbart – und nur für Juden, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Ein Samia ist das Modell für das, was manche die zweite palästinensische Nakba nennen. Nur die internationale Gemeinschaft kann dies noch verhindern.

Besuch bei den Vertriebenen

Einige Tage nach der Räumung von Ein Samia besuchte ich das verlassene Dorf und die vorübergehende Zuflucht der Familien Kaabneh. In dem zurückgelassenen Dorf war unter einer beschädigten Sperrholzplatte ein leises Blöken zu hören.

Als ich die Platte anhob, bot sich mir ein herzzerreißender Anblick: Sechs winzige Welpen lagen auf einem Haufen und klammerten sich aneinander – verängstigt, traurig, schwach und durstig. Offensichtlich war ihre Mutter mit den Dorfbewohnern abgereist und hatte die Welpen ihrem Schicksal in der Wüste überlassen. Der Anblick war herzzerreißend, und wie sollten wir sie retten?

Die Dorfschule stand noch immer auf einem Hügel, ihre Türen waren verschlossen, aber alle Fenster eingeschlagen und entfernt. In den Klassenzimmern standen das Lernen und das Leben still.

Die hilflosen Welpen waren nicht der einzige schwierige Anblick in Ein Samia. Wo einst eine Beduinengemeinschaft von Schafhirten lebte, gab es nur noch die spärlichen Überreste ihres Dorfes auf dem kargen Land. Dass sie in Panik schnell geflohen waren, war offensichtlich.

Inzwischen wandte sich ein Siedler mit langen Locken, der bereits andere Tiere auf den verlassenen Feldern von Ein Samia weidete, an uns und murmelte etwas, das wie eine Drohung klang. Der Geruch von Schafen lag in der Luft. In der Umgebung sahen wir Tische, Sessel, Teppiche, Sofas, einen Kleiderschrank mit ausgezogenen Schubladen, Brettspiele für Kinder und ein BMW-Modellauto.

Es gab einen gefällten Eukalyptus, eine zusammengerollte Plane, eine kaputte Toilette, eine Batterie und einen kaputten Fernseher.

Ein nahe gelegenes Feld war schwarz und rußig, nachdem die Siedler es niedergebrannt hatten. Die Dorfschule stand noch immer auf einem Hügel, ihre Türen waren verschlossen, aber alle Fenster eingeschlagen und entfernt. In den Klassenzimmern standen das Lernen und das Leben still.

Vielleicht soll die Tafel mit den Namen der Spender, die den Bau der Schule unterstützt haben – darunter EU-Außenministerien und Hilfsorganisationen – die europäischen Staaten daran erinnern, was mit ihren vom Steuerzahler finanzierten Beiträgen im besetzten Westjordanland geschieht.

Jetzt haben die Kinder der Gemeinde keinen Platz mehr zum Lernen, da ihre Schule zerstört und verlassen wurde. In einem Video, das am letzten Unterrichtstag aufgenommen wurde, fragt eine Lehrerin einen ihrer Schüler: “Warum gehst du?” Die Schülerin antwortete: “Wegen der Juden.”

Weitermachen und gehen

Hier in Ein Samia, nordöstlich von Ramallah, an der Alon Road in der Nähe der Siedlung Kochav Hashahar, lebte eine Gemeinschaft von Schafhirten vom Stamm der Kaabneh mit ihren Schafen auf privatem Land, das sie von den Bewohnern eines nahe gelegenen Dorfes gepachtet hatten.

An dem Tag, an dem das Dorf verlassen wurde, schrieb der Online-Ableger der Siedler, News of the Hills: “Gute Nachrichten! Zwei Beduinenlager, die in den letzten Jahren Gebiete in der Nähe von Kochav Hashahar eingenommen haben, verlassen das Gebiet! … Gott sei gepriesen, dank einer großen jüdischen Präsenz in dem Gebiet und jüdischer Hirten, die es wieder besetzt haben, ziehen die Beduinen ab – hurra! Wir von News of the Hills wünschen uns, dass alle Beduinen weiterziehen und das Land verlassen. In Saudi-Arabien gibt es besseres Weideland, geht dorthin!”

Einige Kilometer nördlich von Ein Samia führt ein behelfsmäßiger Feldweg zu der neuen Unterkunft. In einem der Zelte sitzt das ältere Oberhaupt der Gemeinschaft, Muhammad Kaabneh, ein Vater von acht Söhnen und 11 Töchtern mit seinen beiden Frauen. Während wir uns unterhalten, ist er klar im Kopf und messerscharf; sein erwachsener Sohn Jasser mischt sich gelegentlich in das Gespräch ein.

Die Mitglieder dieser Gemeinschaft sind Flüchtlinge und Kinder von Flüchtlingen aus den Gebieten des Negev (Naqab), aus denen sie 1948 vertrieben wurden. Von dort zogen sie in eine Gemeinde in der Nähe von Jericho, wurden aber 1967 erneut nach Muarrajat vertrieben. Drei Jahre später wurden sie von der Armee vertrieben und zogen in ein Dorf, in dem später die Siedlung Kochav Hashahar errichtet wurde, wodurch sie erneut in das nahe gelegene Ein Samia verdrängt wurden.

Bis vor zwei Wochen lebten sie dort, und ihre Zahl wuchs von 15 Familien im Jahr 1980 auf mehr als das Doppelte an. Doch die israelischen Behörden sind immer wieder mit Abrissverfügungen gegen sie vorgegangen und haben Wohnhäuser und Viehgehege zerstört.

Dann kamen die Probleme mit den Siedlern, die begannen, ihre eigenen Tiere auf den Feldern der Dorfbewohner weiden zu lassen – eine bewährte Methode, um die Bewohner zu terrorisieren und ihr Land zu übernehmen. Die Bewohner berichteten, dass sie von den Siedlern angegriffen, bedroht und geschlagen wurden, während die israelische Armee und die Polizei sich weigerten, einzugreifen.

Ein Gemeindemitglied wurde kürzlich verhaftet und beschuldigt, Schafe von den Siedlern gestohlen zu haben; später in der Nacht bewarfen die Siedler die schlafenden Hirten mit Steinen. Ihre Felder wurden in Brand gesetzt, und die Bewohner schätzen, dass sie eine Ernte von zwei Tonnen Getreide verloren haben.

Die Dorfbewohner beschlossen, dass sie es nicht mehr ertragen konnten. Der Vertreibungsprozess dauerte etwa vier Tage. “Es ist vorbei, es ist alles vorbei”, sagte ihr Mukhtar traurig.

Die Siedler sind entschlossen, sie an einer Rückkehr zu hindern, um ihr Hab und Gut zu retten – so wie die israelische Armee frühere Deportierte nach 1948 daran hinderte, in ihre Häuser zurückzukehren, und sei es auch nur, um ihr Eigentum zu retten. Übersetzt mit Deepl.com

Gideon Levy ist Kolumnist bei Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Herausgeber der Zeitung. Er wurde 2008 mit dem Euro-Med-Journalistenpreis, 2001 mit dem Leipziger Freiheitspreis, 1997 mit dem Preis der Israelischen Journalistenvereinigung und 1996 mit dem Preis der Association of Human Rights in Israel ausgezeichnet. Sein neues Buch The Punishment of Gaza (Die Bestrafung von Gaza) ist soeben bei Verso erschienen.

