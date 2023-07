https://www.nachdenkseiten.de/?p=100861



Stimmen aus der Ukraine: Die Mobilisierungsmethoden erinnern an Menschenjagd Ein Artikel von Maxim Goldarb

Eines der Hauptthemen in der Ukraine war in den letzten anderthalb Jahren die Mobilisierung zur Armee. In unserem Land ist sich jeder des enormen Ausmaßes bewusst, das nicht nur durch die Mobilisierung selbst, sondern auch durch zahlreiche, systematische Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Mobilisierung erreicht wurde, während die meisten Medien in den westlichen Ländern diese Informationen totschweigen. Von Maxim Goldarb.



Die derzeitige Gesetzgebung der Ukraine regelt das Verfahren für die militärische Registrierung und die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten zum Militärdienst. Insbesondere ist das Verfahren für die Zustellung von Einberufungsbescheiden zur Armee geregelt.

Theorie und Praxis der Einberufung

Eine Einberufung zum Wehrdienst ist ein schriftliches Dokument, das auf den Namen einer bestimmten Person ausgestellt wird. Dabei sollte die Einberufung im Voraus vorbereitet und nicht vor der Person, der sie ausgehändigt wird, ausgefüllt werden. Wenn das Dokument ordnungsgemäß erstellt wurde, ist der Wehrpflichtige verpflichtet, bei der zuständigen staatlichen Stelle für die Mobilisierung zu erscheinen – beim „Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung“ (TCC). Wurde das Einberufungsdokument jedoch fehlerhaft erstellt, ist der Wehrpflichtige nicht zum Erscheinen verpflichtet.

Laut Gesetz kann eine Vorladung zum Militärdienst nicht in Form einer Nachricht an Instant Messenger, einer SMS-Nachricht, eines Anrufs oder einer E-Mail zugestellt werden. Die Mitarbeiter der Rekrutierungszentren haben nicht das Recht, Vorladungen „vor Ort“ in Anwesenheit der Person, an die die Vorladung gerichtet ist, auszustellen oder einem teilweise ausgefüllten Vorladungsformular Daten hinzuzufügen.

In der Praxis kommt es in der Ukraine zu einem allgemeinen, systematischen Verstoß gegen die Rechtsordnung der Mobilisierung. Weiterlesen bei den nachdenkseiten.de

