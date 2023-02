Does Israel Seek a “Final Solution for Palestinians?” There is what passes for a sick joke among those who watch the Israeli slaughter of Palestinians with increasing shock over what Prime Minister Benjamin Netanyahu and his thugs have been allowed to get away with.

Diaspora-Juden schauen weg, während das Gemetzel zunimmt

Strebt Israel eine “Endlösung für die Palästinenser” an?

Von Philip Giraldi –

14. Februar 2023



Unter denjenigen, die das israelische Gemetzel an den Palästinensern mit zunehmender Bestürzung darüber beobachten, was Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Schergen sich erlauben dürfen, gibt es einen kranken Witz. Er geht ungefähr so: Israel hat es geschafft, die verbleibenden etwa drei Millionen Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen zu töten oder zu vertreiben und sie als “Terroristen” zu bezeichnen. Präsident Joe Biden, sein Kabinett und praktisch der gesamte Kongress reagieren darauf, indem sie sagen, dass das Vorgehen bedauerlich sei, aber “Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.”

Das ist die Macht Israels, wie sie sich durch seine Lobby in den USA manifestiert, und das Traurigste an diesem Witz ist, dass er ziemlich wahrscheinlich genau das widerspiegelt, was passieren würde. Die Palästinenser haben keine Wählerschaft in den Vereinigten Staaten, wo Israel und seine Freunde das Sagen haben. Jahrhundert einen Völkermord zu beobachten, besteht darin, dass die Mörder einer Gruppe angehören, die ständig damit prahlt, dass sie die ewigen Opfer der Geschichte sind. Diese Zweigleisigkeit ist sicher bequem, denn sie bietet Immunität vor den eigenen Verbrechen, während sie gleichzeitig die kriminelle Politik eskalieren lässt, die zum Völkermord an einer ganzen Kategorie potenzieller “Feinde” führen könnte.

Israels neue Regierung, die erneut von dem monströsen Benjamin Netanjahu angeführt wird, ist stark nach rechts gerückt und umfasst die extremistische Siedlerbewegung sowie Parteien, die beiläufig von der Vertreibung der Palästinenser und sogar von ihrer Ausrottung gesprochen haben, wenn es dazu kommen sollte. Die Hälfte der Israelis ist damit einverstanden, dass die Araber nur minimale Bürgerrechte haben, auch wenn sie israelische Staatsbürger sind, und viele akzeptieren, dass eine Zwangsausbürgerung der Palästinenser in Nachbarstaaten wie Jordanien oder Libanon wünschenswert wäre. Arabische Einwohner Israels haben nur begrenzte gesetzliche Rechte, und entgegen der ständigen Behauptung der US-amerikanischen Israel-Lobby, das zionistische Gebilde sei eine “Demokratie”, wurde Israel in Wirklichkeit per Gesetz zu einem Apartheidstaat, als es sich 2018 rechtlich zum Nationalstaat der Juden mit “exklusivem Selbstbestimmungsrecht” erklärte.

In jüngster Zeit hat Netanjahu deutlich gemacht, wofür seine Regierung steht. Ende Dezember erklärte er, dass “das jüdische Volk ein exklusives und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel hat. Die Regierung wird die Besiedlung aller Teile des Landes Israel fördern und entwickeln”. Er stellte ausdrücklich fest, dass “alle Teile” das Westjordanland und sogar den Gazastreifen einschließen sollten, die seit langem als Grundlage für einen künftigen palästinensischen Staat angesehen werden. Mit Washingtons Unterstützung werden sie vermutlich Teil von Eretz Israel werden, das sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstrecken wird.

Allerdings wissen Israel und seine mächtige US-Lobby sehr genau, dass die ständige Behauptung der Opferrolle in Verbindung mit der Bezeichnung seiner vermeintlichen Feinde als Antisemiten und Holocaust-Leugner, um sie zu diskreditieren, kaum mehr ist als ein Instrument, das zum Teil dazu dient, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der Israelis zu entschuldigen. Im Jahr 2002 verriet die ehemalige israelische Ministerin Shulamit Aloni in einem Interview, dass die Bezeichnung eines Kritikers als Antisemit, um ihn zu diskreditieren, kaum mehr als “ein Trick” sei. Sie sagte: “Nun, es ist ein Trick, wir benutzen ihn immer. Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann bringen wir den Holocaust ins Spiel. Wenn in diesem Land [den USA] Leute Israel kritisieren, dann sind sie antisemitisch.” Sie fügte hinzu, dass es eine “Israel, mein Land hin oder her”-Haltung gebe und “sie sind nicht bereit, Kritik zu hören”. Antisemitismus, der Holocaust und “das Leiden des jüdischen Volkes” werden benutzt, um “alles zu rechtfertigen, was wir den Palästinensern antun”.

In der Tat deutet alles darauf hin, dass Premierminister Netanjahu nicht nur gegenüber den Palästinensern, sondern auch gegenüber seinen ausländischen “Feinden”, den Syrern, Iranern und Libanesen, eine viel härtere Gangart einlegen wird. Und alles deutet darauf hin, dass er die Vereinigten Staaten in sein Netz gezogen hat. Präsident Joe Biden, ein selbsterklärter katholischer “Zionist”, ist politisch zu schwach, um es mit der Israel-Lobby aufzunehmen, selbst wenn er es wollte, und er hat sich auf jeden Fall mit zionistischen Juden als außenpolitisches und nationales Sicherheitsteam umgeben, für die jede Schwächung der Beziehungen zu Israel unvorstellbar wäre. Ganz im Gegenteil. Die jüdische Macht in den USA verlangt eine bedingungslose militärische, finanzielle und diplomatische Unterstützung Israels, selbst wenn dessen Regierung nach rechts rückt und regional immer gefährlicher wird und die Vereinigten Staaten in neue Kriege zu verwickeln droht. Scheinbar blind für diese Entwicklung haben die USA im vergangenen Monat die größten Kriegsspiele durchgeführt, an denen der jüdische Staat je beteiligt war. Die Spiele simulierten einen Angriff auf den Iran und könnten ein Modell für eine Reihe von sinnlosen Konflikten sein, die von der hawkistischen israelischen Regierung initiiert werden.

Und es wird mit ziemlicher Sicherheit noch viel mehr kommen, darunter ein Gesetzentwurf in der Knesset, der es arabischen Bürgern nahezu unmöglich machen wird, politische Parteien zu gründen. Die neue Regierung in Israel hat auch die Polizei unter die Kontrolle des ultranationalistischen Parteichefs der Jüdischen Kraft Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit gestellt. Er nutzt seine Position aus, um bereits einen Krieg zur Zerstörung der Hamas in Gaza zu fordern. In der Zwischenzeit hat die Politik des Schießens auf Palästinenser die Zahl der Todesopfer bereits im Jahr 2023 erhöht. Allein am 25. und 26. Januar gab es zwölf Tote, als die Armee ein Flüchtlingslager in Dschenin im Westjordanland überfiel und zwei Teenager erschoss. Eine weitere Schießerei eine Woche später kostete 5 Palästinenser das Leben. Viele weitere Palästinenser wurden bei allen Angriffen der Armee verwundet, und die Israelis verweigern ihnen routinemäßig jeglichen Zugang zu medizinischer Hilfe, wie es ihre Praxis ist. Der Generalstabschef der Armee hat erklärt, dass sie ihre Politik des Schusswaffengebrauchs trotz der großen Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung nicht ändern wird. Gegen israelische Soldaten und Polizisten, die Palästinenser töten, die routinemäßig als “Terroristen” bezeichnet werden, wird fast nie ermittelt oder sie werden strafrechtlich verfolgt, und in einigen Fällen werden sie in den Medien gelobt und gefördert.

Und Ben-Gvir ist nicht der einzige Fanatiker, der in der neuen Regierung als besorgniserregende Figur aufgetaucht ist. Ein weiterer Fanatiker ist Bezalel Smotrich, der Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus und jetzige Finanzminister, der die Annexion des gesamten Westjordanlandes durch Israel und die Einführung einer Staatsbürgerschaft fordert, die das Jüdischsein zur Voraussetzung für die Eingliederung machen würde.

Smotrichs Partei strebt danach, Israel zu einer Theokratie zu machen, die vom rassistischen Talmud regiert wird, und sowohl er als auch Ben-Gvir haben die Ausweisung von Arabern unterstützt, die nicht zustimmen, dass “das Land Israel dem jüdischen Volk gehört”. Smotrich hat erklärt, dass zu seinen unmittelbaren Plänen die Genehmigung von Dutzenden neuer und völlig illegaler Außenposten im Westjordanland gehört, einschließlich der Fortsetzung des Abrisses von angeblich nicht genehmigten palästinensischen Häusern dort. Smotrich ist auch ein begeisterter Rassist, wenn es um die Palästinenser geht, und behauptet, dass neue jüdische Mütter in Krankenhäusern von neuen palästinensischen Müttern getrennt werden sollten. “[Meine Frau] würde nicht neben jemandem schlafen wollen, der gerade ein Baby zur Welt gebracht hat und der vielleicht in zwanzig Jahren sein Baby ermorden will.”

Zvika Fogel, ein weiterer prominenter israelischer Abgeordneter des rechten Flügels, hat zum Völkermord aufgerufen, als er für einen “letzten Krieg” gegen die Palästinenser warb, um sie “ein für alle Mal zu unterwerfen”. In einem Interview sagte er, dass Israels Politik, “alle zwei oder drei Jahre” gegen die Palästinenser in den Krieg zu ziehen, nicht mehr gut genug sei und dass es einen letzten Krieg geben sollte, um “sie ein für alle Mal zu unterwerfen”. Es würde sich lohnen, denn dies wird der letzte Krieg sein…”.

Hauszerstörungen, Beschlagnahmungen von Eigentum, Kontrollpunkte und andere Schikanen gegen Palästinenser, die rund um die Uhr stattfinden, werden immer häufiger, da die Israelis ihre Expansion in Gebiete beschleunigen, die nominell palästinensisch sind. Palästinenser, die Ausländer heiraten, dürfen mit ihren Ehepartnern nicht ins Land einreisen, und die palästinensische Flagge wurde für illegal erklärt. Die Möglichkeit, dass die Araber einen allgemeinen Aufstand anzetteln, nimmt täglich zu, was zu weiteren Forderungen einiger Israelis führt, die verbleibenden palästinensischen Widerstandszentren vollständig zu zerstören.

Allerdings haben viele junge jüdische Israelis in letzter Zeit gegen den Rechtsruck ihrer eigenen Regierung demonstriert. Und in den Vereinigten Staaten sind viele liberale Juden über die Entwicklungen besorgt, auch wenn sie das Geschehen aus den falschen Gründen kritisieren. Immer mehr amerikanische Juden sind der Meinung, dass Israel in der Tat ein Apartheidstaat ist und dass seine Behandlung der Palästinenser gelinde gesagt unmenschlich ist. Aber gleichzeitig lehnen sie es ab, irgendetwas zu tun, um die israelische Regierung zu bestrafen, damit sie von ihrer brutalsten und gefährlichsten Politik ablässt. Sie argumentieren, dass die Netanjahu-Regierung eine Konfrontation mit der US-Regierung riskiert und die jüdische Gemeinschaft wegen israelischer Menschenrechtsverletzungen zersplittert, was die politische Unterstützung in Washington für eine starke und dauerhafte Beziehung zum jüdischen Staat schwächt. In gewissem Sinne wird die Macht der jüdischen Diaspora in den USA und anderswo zum Ermöglicher des israelischen Fehlverhaltens, auch wenn sie das Geschehen missbilligt. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.



